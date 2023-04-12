Як правильно вирощувати моркву та буряк – поради садоводів

Вирощування буряка на городі. Фото: google.com

Садоводи з досвідом розповіли про те, як правильно вирощувати буряк та моркву, щоб вони не були гіркими на смак. За словами фахівців, важливо не використовувати органічні добрива та правильно обирати місце для посадки, також слід знати, чим їх підживлювати та як прибирати врожай.

Про це повідомляє портал "Do not Disturb Gardening"

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Не використовуйте гній

Під час вирощування моркви та буряка важливо не використовувати органічні добрива, насамперед, гній. Справа в тому, що до його складу входить велика кількість азоту, через що смак моркви та буряка може зіпсуватися.

Крім того, надмірна кількість азоту може деформувати плоди та змінити їхній колір.

Обирайте відповідне місце на городі

Важливо пам’ятати, що коренеплоди дуже люблять ґрунт, який має нейтральну реакцію, та багато сонця. Тому кислу землю потрібно нейтралізувати вапном та обрати частину городу, де немає тіні. Слід обирати невиснажений ґрунт, який перед посадкою відпочив три-чотири роки.

Також можна обрати місце на городі, де торік вирощувалися ранні культури. У такому випадку потрібно буде внести заздалегідь всі речовини, які необхідні для вирощування, а навесні висадити коренеплоди.

Підживлюйте коренеплоди правильно

Садоводи рекомендують обирати нітроамофоску чи добрива з фосфором, калієм та іншими компонентами. Їх потрібно додавати у той час, коли плід тільки наростає та починає формуватися, зазвичай, цей період – це з липня по серпень.

Щоб приготувати правильний розчин, потрібно взяти 30-40 грамів нітроамофоски, додаючи туди десять літрів води. Цим потрібно підливати коренеплоди під корінь.

Правильно збирайте врожай

Не варто тримати коренеплоди довгий час у землі, тому що вони стануть старими, перезріють та із зіпсованим смаком. Тому важливо відстежувати стан рослин та своєчасно збирати врожай.

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