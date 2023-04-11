Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфстайл arrow Як можна посадити сакуру в саду: друзі будуть у захваті arrow

Як можна посадити сакуру в саду: друзі будуть у захваті

11 квітня 2023 21:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чи можна садити сакуру в саду – фахівці розповіли, як це правильно робити
Дерево сакури в саду. Фото: pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Фахівці із садівництва розповіли, як краще посадити сакуру, шоб вона виросла гарною та радувала око господарів та гостів. Спеціалісти кажуть, що для того, щоб це дерево яскраво квітло у саду, варто ще до посадки удобрити ґрунт.

Про це повідомляє портал "Brighter Blooms"

Читайте також:

Фахівці стверджують, що зацвісти сакура має на третій рік з моменту посадки. Наприкінці червня це дерево розмножують щепленням живця до вишні або укоріненням зелених живців. Після висадки живця потрібно ретельно поливати у суху погоду щотижня, починаючи із весни, закінчуючи у липні.

Де та коли варто садити сакуру

Обираючи місце для посадки, варто звертати увагу на місця, де є багато сонця та немає протягу, адже це дерево дуже залежить від температури повітря та може страждати від весняних заморозків. Слід пам’ятати, що не варто садити дерево у місцях низин та западин, де є холодне повітря.

Сакура

Садівники стверджують, що садити це дерево краще навесні, а використовувати слід саджанець із закритою кореневою системою, щоб вона встигла прижитися до зими.

Процес посадки

Перед посадкою сакури треба зробити маленьку яму до 40 сантиметрів, а саме дерево встромляти у ґрунт так, щоб його коренева шийка знаходилася на висоті у три-п’ять сантиметрів над рівнем землі. Після цього потрібно посипати дерево родючим ґрунтом, додаючи компост та деревну золу.

Сакура

Слід також зазначити, що не можна забувати поливати це дерево відстояною чи дощовою водою, або навіть річною водою.

Навесні, коли не дереві ще не буде бруньок, треба обробити сакуру від різних шкідників розчином залізного купоросу або бордоської рідини. Це потрібно буде зробити також під час бутонізації та після цвітіння, зробивши розчини дещо слабшими.

Сакура

У червні, коли кінчики гілок молодого приросту почнуть засихати, їх треба видалити, а листя, що опало з дерева восени, потрібно знищити.

Нагадаємо, ми писали, чим потрібно підживлювати полуницю на городі, щоб вона виросла великою та солодкою.

Раніше ми розповідали, які овочі добре ростуть поруч на одній грядці на городі.

Також ми повідомляли, які квіти слід саджати у квітні, щоб вони вийшли пишними.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB