Можно ли сажать сакуру в саду – специалисты рассказали, как это правильно делать

Дерево сакуры в саду. Фото: pexels

Специалисты по садоводству рассказали, как лучше посадить сакуру, чтобы она выросла красивой и радовала глаз хозяев и гостей. Специалисты говорят, что для того, чтобы это дерево ярко цвело в саду, стоит еще до посадки удобрить почву.

Об этом сообщает портал "Brighter Blooms"

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Специалисты утверждают, что зацвести сакура должна на третий год с момента посадки. В конце июня это дерево размножают прививкой черенки к вишне или укоренением зеленых черенков. После высадки черенки нужно тщательно поливать в сухую погоду еженедельно, начиная с весны, заканчивая в июле.

Где и когда стоит сажать сакуру

Выбирая место для посадки, следует обращать внимание на места, где много солнца и нет сквозняка, ведь это дерево очень зависит от температуры воздуха и может страдать от весенних заморозков. Следует помнить, что не стоит сажать дерево в местах низин и впадин, где есть холодный воздух.

Садоводы утверждают, что сажать это дерево лучше весной, а использовать следует саженец с закрытой корневой системой, чтобы она успела прижиться к зиме.

Процесс посадки

Перед посадкой сакуры нужно сделать маленькую яму до 40 сантиметров, а само дерево втыкать в почву так, чтобы его корневая шейка находилась на высоте в три-пять сантиметров над уровнем земли. После этого нужно посыпать дерево плодородной почвой, добавляя компост и древесную золу.

Следует также отметить, что нельзя забывать поливать это дерево отстоявшейся или дождевой водой или даже годовой водой.

Весной, когда на дереве еще не будет почек, нужно обработать сакуру от различных вредителей раствором железного купороса или бордоской жидкости. Это нужно будет сделать также во время бутонизации и после цветения, сделав растворы несколько слабее.

В июне, когда кончики ветвей молодого прироста начнут засыхать, их надо удалить, а опавшие с дерева осенью листья нужно уничтожить.

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