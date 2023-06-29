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Овсянка-тирамису: как приготовить диетический десерт за считанные минуты

29 июня 2023 16:49
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Рецепт полезного десерта из овсянки — как приготовить диетический тирамису
Полезный десерт тирамиса из овсянки. Фото: giallozafferano.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Овсянка — полезный и диетический продукт, незаменимый для тех, кто следит за фигурой и здоровьем. Также он универсален. С овсянки можно готовить не только быстрые завтраки, но и невероятно вкусные десерты.

Предлагаем рецепт полезного и простого тирамису с овсянкой и бананами без сахара. Вкусность готовится в считанные минуты, не требует особых ингредиентов.

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Рецепт овсянки-тирамису — как приготовить невероятно вкусный десерт

Ингредиенты:

  • бананы — 2 спелых;
  • овсяные хлопья или овсяная мука — 160 г;
  • какао без сахара — 1 ст. л.;
  • эспрессо — 100 мл;
  • греческий йогурт — 100 г;
  • маскарпоне, крем чиз или творог — 2 ст. л.

 

Рецепт овсянки-тирамиса - как приготовить невероятно вкусный десерт
Десерт овсянка-тирамиса. Фото: google.com

Готовим полезный десерт овсянка-тирамису пошагово:

1. Спелые бананы необходимо очистить натереть на терке, помять вилкой или взбить блендером. Должна получиться однородная масса.

2. К бананам следует добавить овсяную муку или самостоятельно перебейте овсяные хлопья. Перемешайте вместе с бананом.

3. Далее нужно добавить столовую ложку какао и эспрессо. Кофе можно готовить как растворимый, так и натуральный. Для детей можно использовать кофе без кофеина или исключить этот ингредиент.

4. Получившуюся массу тщательно перемешиваем и высыпаем в красивую пиалку или стаканчики.

5. Далее в отдельной миске смешиваем творог и йогурт и покрываем наш десерт сверху.

6. Десерту следует "отдохнуть" и насытиться вкусами, поэтому его рекомендуют оставить в холодильнике на час. Если вы планируете съесть такое блюдо утром, можно смело оставлять его в холодильнике на всю ночь. Будет невероятно вкусно.

7. Перед подачей посыпать какао. Можно добавить свежие ягоды и фрукты.

Приятного аппетита!

 

Раньше мы рассказывали, как приготовить вкуснейший классический тирамису, потратив минимум времени и ингредиентов. Десерт получается сливочный, вкусный и невероятно лёгкий!

Напомним, мы писали, как приготовить невероятный украинский десерт гомбовцы с сыром, состоящий из простых и доступных ингредиентов.

Также мы делились рецептом особенного и в то же время простого в приготовлении украинского блюда — пляцок с маком и яблоком.

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