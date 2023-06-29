Рецепт полезного десерта из овсянки — как приготовить диетический тирамису

Овсянка-тирамису: как приготовить диетический десерт за считанные минуты
Овсянка — полезный и диетический продукт, незаменимый для тех, кто следит за фигурой и здоровьем. Также он универсален. С овсянки можно готовить не только быстрые завтраки, но и невероятно вкусные десерты.
Предлагаем рецепт полезного и простого тирамису с овсянкой и бананами без сахара. Вкусность готовится в считанные минуты, не требует особых ингредиентов.
Рецепт овсянки-тирамису — как приготовить невероятно вкусный десерт
Ингредиенты:
- бананы — 2 спелых;
- овсяные хлопья или овсяная мука — 160 г;
- какао без сахара — 1 ст. л.;
- эспрессо — 100 мл;
- греческий йогурт — 100 г;
- маскарпоне, крем чиз или творог — 2 ст. л.
Готовим полезный десерт овсянка-тирамису пошагово:
1. Спелые бананы необходимо очистить натереть на терке, помять вилкой или взбить блендером. Должна получиться однородная масса.
2. К бананам следует добавить овсяную муку или самостоятельно перебейте овсяные хлопья. Перемешайте вместе с бананом.
3. Далее нужно добавить столовую ложку какао и эспрессо. Кофе можно готовить как растворимый, так и натуральный. Для детей можно использовать кофе без кофеина или исключить этот ингредиент.
4. Получившуюся массу тщательно перемешиваем и высыпаем в красивую пиалку или стаканчики.
5. Далее в отдельной миске смешиваем творог и йогурт и покрываем наш десерт сверху.
6. Десерту следует "отдохнуть" и насытиться вкусами, поэтому его рекомендуют оставить в холодильнике на час. Если вы планируете съесть такое блюдо утром, можно смело оставлять его в холодильнике на всю ночь. Будет невероятно вкусно.
7. Перед подачей посыпать какао. Можно добавить свежие ягоды и фрукты.
Приятного аппетита!
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