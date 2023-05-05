Що таке облизні та як їх готувати — старовинний український рецепт

Облизні — старовинний рецепт української кухні. Фото: Новини.LIVE

Якщо ви бажаєте побалувати себе та близьких чимось смачненьким на вихідних, то ви потрапили саме за адресою. Цей традиційний українській десерт надзвичайно простий у приготуванні, складається з простих інгредієнтів та має дивовижний смак.

Розповідаємо, як приготувати справжні облизні. Старовинний рецепт надрукований у книзі Зіновії Клиновецької "Страви й напитки на Україні" (1913 р) оприлюднило видання Vogue.

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Що таке облизні

Облизнями називаються такі собі малесенькі смажені пиріжечки з начинкою. Зазвичай з варенням або густим повидлом. Зустрічаються рецепти з волоськими горіхами та медом. Їх роблять з тонкого пісного тіста на квасі.

Виробляють маленькі кружальця, як на вареники, ставлять начинку, заліплюють та обсмажують на гарячій сковороді у великій кількості олії (можна сказати у фритюрі) до золотистого кольору.

Українська старовинна страва облизні. Фото: google.com

Готуємо облизні — український старовинний рецепт

Цих інгредієнтів має вистачити приблизно на 40-50 маленьких пиріжечків. З'їдаються вони дуже швидко.

Інгредієнти:

квас (краще брати живий непастеризований) — 200 мл;

борошно — 250 г;

рафінована олія без запаху — 1 ч. л.;

цукор — 2-3 ч. л.;

повидло або дуже густе варення на ваш смак;

рафінована олія без запаху — для фритюру. Облизні повинні плавати в олії під час приготування.

Українські облизні — смачнющий десерт. Фото: google.com

Готуємо облизні покроково:

1. Беремо глибоку миску й вливаємо квас. Додаємо цукор, чайну ложку олії та перемішуємо до розчинення цукру.

2. Далі просіюємо у ту ж миску частину борошна і замішуємо тісто. Спочатку це зручніше робити ложкою, далі краще руками поступово додаючи другу частину борошна.

3. Тісто треба вимішувати допоки воно не стане пружним та не перестане липнути до рук.

4. Далі присипаємо робочу поверхню і тісто борошном, розкатуємо тонким шаром 0,3 см.

5. беремо стакан або формочку діаметром 4-5 см та вирізаємо з тіста кружальця.

6. У центр кожного кружальця кладемо повидло та акуратно защемлюємо краї, щоб начинка не вилізла. По суті ліпимо мінівареники.

7. У глибоку каструлю вливаємо 0,5 л олії та розігріваємо її. Тримати фритюр на середньому вогні.

8. Облизні краще смажити невеликими партіями, щоб олія не втрачала температуру. Як тільки наші солодкі пиріжечки стали золотавого кольору, їх можна виймати та класти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

9. На останок перекладаємо облизні у гарну тарілку, присипаємо цукровою пудрою та частуємо рідних.

Десерт ідеальний до чаю або кави.

Смачного!

Облизні — український десерт. Фото: google.com

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