Что такое облызни и как их готовить — старинный украинский рецепт

Облызни — старинный рецепт украинской кухни. Фото: Новини.LIVE

Если вы хотите побаловать себя и близких чем-нибудь вкусненьким на выходных, то вы попали именно по адресу. Этот традиционный украинский десерт чрезвычайно прост в приготовлении, состоит из простых ингредиентов и обладает удивительным вкусом.

Рассказываем, как приготовить настоящие облызни. Старинный рецепт напечатанный в книге Зиновии Клиновецкой "Страви й напитки на Україні" (1913 г.) обнародовало издание Vogue.

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Что такое облызни

Облызнями называются крошечные жареные пирожечки с начинкой. Обычно с вареньем или густым повидлом. Встречаются рецепты с грецкими орехами и медом. Их делают из тонкого постного теста на квасе.

Делают маленькие кружочки, как на вареники, ставят начинку, залепляют и обжаривают на горячей сковороде в большом количестве масла (можно сказать во фритюре) до золотистого цвета.

Украинское старинное блюдо облызни. Фото: google.com

Готовим облызни — украинский старинный рецепт

Этих ингредиентов должно хватить примерно на 40-50 маленьких пирожков. Съедаются они очень быстро.

Ингредиенты:

квас (лучше брать живой непастеризованный) — 200 мл;

мука — 250 г;

рафинированное масло без запаха — 1 ч. л.;

сахар — 2-3 ч. л.;

повидло или очень густое варенье по вашему вкусу;

рафинированное масло без запаха — для фритюра. Облызни должны плавать в масле во время приготовления.

Украинские облызни — вкусный десерт. Фото: google.com

Готовим облызни пошагово:

1. Берем глубокую миску и вливаем квас. Добавляем сахар, чайную ложку растительного масла и перемешиваем до растворения сахара.

2. Далее просеиваем в ту же миску часть муки и замешиваем тесто. Сначала это удобнее делать ложкой, дальше лучше руками постепенно прибавляя вторую часть муки.

3. Тесто нужно вымешивать до тех пор, пока оно не станет упругим и не перестанет липнуть в руки.

4. Далее присыпаем рабочую поверхность и тесто мукой, раскатываем тонким слоем 0,3 см.

5. Берем стакан или формочку диаметром 4-5 см и вырезаем из теста кружочки.

6. В центр каждого кружочка кладем повидло и аккуратно защемляем края, чтобы начинка не вылезла. По сути лепим мини-вареники.

7. В глубокую кастрюлю вливаем 0,5 л растительного масла и разогреваем ее. Держите фритюр на среднем огне.

8. Облызни лучше жарить небольшими партиями, чтобы масло не теряло температуру. Как только наши сладкие пирожки стали золотистого цвета, их можно вынимать и класть на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

9. Напоследок перекладываем облызни в красивую тарелку, присыпаем сахарной пудрой и угощаем родных.

Десерт идеален к чаю или кофе.

Приятного аппетита!

Облизни — украинский десерт. Фото: google.com

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