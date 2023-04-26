Як приготувати тирамісу за 10 хвилин — рецепт найсмачнішого десерту

Побалуйте себе та близьких: рецепт божественно смачного тирамісу всього за 10 хвилин
Тирамісу — один з найпопулярніших та найсмачніших десертів у світі, основа якого — печиво та ніжний крем. Класичний рецепт потребує багато часу та певної кулінарної майстерності. Та на щастя, побалувати себе та близьких цим італійським смаколиком, витративши усього 10 хвилин — реальність.
Розповідаємо, як приготувати найсмачніший тирамісу, витративши мінімум часу та інгредієнтів. Десерт виходить вершковий, смачний та неймовірно легкий!
Тирамісу за 10 хвилин — простий рецепт
Інгредієнти:
- печиво "Савоярді"
- кава — 300 мл;
- вершки 33% — 300 мл;
- рикота/маскарпоне — 500 г;
- цукрова пудра — 100 г.
Готуємо тирамісу покроково:
1. Холодні вершки необхідно збити до піків.
2. У збиті вершки додайте цукрову пудру та сир. Вимішуйте допоки не отримаєте однорідну масу.
3. Заваріть та охолодіть каву.
4. Десерт необхідно викладати шарами. Можна у зручні стаканчики, десертні тарілки чи у велику форму, як вам зручно.
Шари викладаються наступним чином:
- печиво змочуйте у каві та викладайте на дно;
- далі шар крему;
- знову змочене у каві печиво;
- верх десерту має бути з крему.
5. Коли закінчите збирати десерт, присипте зверху какао або меленою кавою.
6. Десерт можна їсти одразу. Проте буде набагато смачніше, якщо дати йому трохи постояти та насититися смаками. Тирамісу можна залишити в холодильнику на 3-5 годин, ідеально на ніч.
Чим можна замінити савоярді
Савоярді — це особливе бісквітне печиво витягнутої форми, яке виготовляють зі звичайного бісквітного тіста без будь-яких розпушувачів. А щоб воно набуло пористої структури та добре поглинало рідину, яєчні білки та жовтки збивають окремо один від одного.
Замінити савоярді можна:
- бісквітом;
- бісквітним печивом;
- пісочним печивом;
- дитячим печивом;
- затяжним печивом;
- дієтичним печивом;
- хлібцями (дієтичний варіант).
Чим можна замінити маскарпоне
Маскарпоне — досить дорогий продукт, який не завжди можна побачити на прилавках магазинів.
Щоб трохи зекономити, але отримати не менш смачний аналог, можна змішати жирний сир з вершками.
Також маскарпоне можна замінити на:
- філадельфію;
- будь-який вершковий сир;
- дуже жирною або домашньою сметаною (подейкують, її використовують для тирамісу навіть в італійських ресторанах);
- грецький йогурт (в такому десерті буде значно менше калорій).
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