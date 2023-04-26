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Побалуйте себе та близьких: рецепт божественно смачного тирамісу всього за 10 хвилин

26 квітня 2023 16:27
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як приготувати тирамісу за 10 хвилин — рецепт найсмачнішого десерту
Італійський десерт тирамісу за 10 хвилин. Фото: Shutterstock
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Тирамісу — один з найпопулярніших та найсмачніших десертів у світі, основа якого — печиво та ніжний крем. Класичний рецепт потребує багато часу та певної кулінарної майстерності. Та на щастя, побалувати себе та близьких цим італійським смаколиком, витративши усього 10 хвилин — реальність. 

Розповідаємо, як приготувати найсмачніший тирамісу, витративши мінімум часу та інгредієнтів. Десерт виходить вершковий, смачний та неймовірно легкий!

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Тирамісу за 10 хвилин — простий рецепт  

Інгредієнти:

  • печиво "Савоярді"
  • кава — 300 мл;
  • вершки 33% — 300 мл;
  • рикота/маскарпоне — 500 г;
  • цукрова пудра — 100 г. 

 

Як приготувати тирамісу
Простий рецепт домашнього тирамісу. Фото: Shutterstock

Готуємо тирамісу покроково:

1. Холодні вершки необхідно збити до піків.

2. У збиті вершки додайте цукрову пудру та сир. Вимішуйте допоки не отримаєте однорідну масу.  

3. Заваріть та охолодіть каву.

4. Десерт необхідно викладати шарами. Можна у зручні стаканчики, десертні тарілки чи у велику форму, як вам зручно. 

Шари викладаються наступним чином: 

  • печиво змочуйте у каві та викладайте на дно;
  • далі шар крему;
  • знову змочене у каві печиво;
  • верх десерту має бути з крему. 

5. Коли закінчите збирати десерт, присипте зверху какао або меленою кавою. 

6. Десерт можна їсти одразу. Проте буде набагато смачніше, якщо дати йому трохи постояти та насититися смаками. Тирамісу можна залишити в холодильнику на 3-5 годин, ідеально на ніч.

 

Тирамісу за 10 хвилин — простий рецепт
Тирамісу у домашніх умовах за 10 хвилин. Фото: Shutterstock

Чим можна замінити савоярді

Савоярді — це особливе бісквітне печиво витягнутої форми, яке виготовляють зі звичайного бісквітного тіста без будь-яких розпушувачів. А щоб воно набуло пористої структури та добре поглинало рідину, яєчні білки та жовтки збивають окремо один від одного.

Замінити савоярді можна: 

  • бісквітом;
  • бісквітним печивом;
  • пісочним печивом;
  • дитячим печивом;
  • затяжним печивом;
  • дієтичним печивом;
  • хлібцями (дієтичний варіант). 

 

Чим можна замінити савоярді
Чим можна замінити савоярді. Фото: google.com

Чим можна замінити маскарпоне 

Маскарпоне — досить дорогий продукт, який не завжди можна побачити на прилавках магазинів. 

Щоб трохи зекономити, але отримати не менш смачний аналог, можна змішати жирний сир з вершками.

Також маскарпоне можна замінити на:

  • філадельфію;
  • будь-який вершковий сир;
  • дуже жирною або домашньою сметаною (подейкують, її використовують для тирамісу навіть в італійських ресторанах);
  • грецький йогурт (в такому десерті буде значно менше калорій). 

 

Чим можна замінити маскарпоне Чим можна замінити маскарпоне
 Чим можна замінити маскарпоне. Фото: google.com

 

Нагадаємо, ми писали, як приготувати неймовірний український десерт ґомбовці із сиром, який складається з простих та доступних інгредієнтів. 

Також ми розповідали про особливу та водночас просту в приготуванні українську страву — пляцок з маком та яблуком. 

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