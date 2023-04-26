Як приготувати тирамісу за 10 хвилин — рецепт найсмачнішого десерту

Італійський десерт тирамісу за 10 хвилин. Фото: Shutterstock

Тирамісу — один з найпопулярніших та найсмачніших десертів у світі, основа якого — печиво та ніжний крем. Класичний рецепт потребує багато часу та певної кулінарної майстерності. Та на щастя, побалувати себе та близьких цим італійським смаколиком, витративши усього 10 хвилин — реальність.

Розповідаємо, як приготувати найсмачніший тирамісу, витративши мінімум часу та інгредієнтів. Десерт виходить вершковий, смачний та неймовірно легкий!

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Тирамісу за 10 хвилин — простий рецепт

Інгредієнти:

печиво "Савоярді"

кава — 300 мл;

вершки 33% — 300 мл;

рикота/маскарпоне — 500 г;

цукрова пудра — 100 г.

Простий рецепт домашнього тирамісу. Фото: Shutterstock

Готуємо тирамісу покроково:

1. Холодні вершки необхідно збити до піків.

2. У збиті вершки додайте цукрову пудру та сир. Вимішуйте допоки не отримаєте однорідну масу.

3. Заваріть та охолодіть каву.

4. Десерт необхідно викладати шарами. Можна у зручні стаканчики, десертні тарілки чи у велику форму, як вам зручно.

Шари викладаються наступним чином:

печиво змочуйте у каві та викладайте на дно;

далі шар крему;

знову змочене у каві печиво;

верх десерту має бути з крему.

5. Коли закінчите збирати десерт, присипте зверху какао або меленою кавою.

6. Десерт можна їсти одразу. Проте буде набагато смачніше, якщо дати йому трохи постояти та насититися смаками. Тирамісу можна залишити в холодильнику на 3-5 годин, ідеально на ніч.

Тирамісу у домашніх умовах за 10 хвилин. Фото: Shutterstock

Чим можна замінити савоярді

Савоярді — це особливе бісквітне печиво витягнутої форми, яке виготовляють зі звичайного бісквітного тіста без будь-яких розпушувачів. А щоб воно набуло пористої структури та добре поглинало рідину, яєчні білки та жовтки збивають окремо один від одного.

Замінити савоярді можна:

бісквітом;

бісквітним печивом;

пісочним печивом;

дитячим печивом;

затяжним печивом;

дієтичним печивом;

хлібцями (дієтичний варіант).

Чим можна замінити савоярді. Фото: google.com

Чим можна замінити маскарпоне

Маскарпоне — досить дорогий продукт, який не завжди можна побачити на прилавках магазинів.

Щоб трохи зекономити, але отримати не менш смачний аналог, можна змішати жирний сир з вершками.

Також маскарпоне можна замінити на:

філадельфію;

будь-який вершковий сир;

дуже жирною або домашньою сметаною (подейкують, її використовують для тирамісу навіть в італійських ресторанах);

грецький йогурт (в такому десерті буде значно менше калорій).

Чим можна замінити маскарпоне. Фото: google.com

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