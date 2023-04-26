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Побалуйте себя и близких: рецепт божественно вкусного тирамису всего за 10 минут

26 апреля 2023 16:27
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как приготовить тирамису за 10 минут — рецепт вкуснейшего десерта
Итальянский десерт тирамису за 10 минут. Фото: Shutterstock
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Тирамису — один из самых популярных и вкусных десертов в мире, основа которого — печенье и нежный крем. Классический рецепт требует много времени и кулинарного мастерства. Но, к счастью, побаловать себя и близких этой итальянской вкуснятиной, потратив всего 10 минут — реальность.

Рассказываем, как приготовить самый вкусный тирамису, потратив минимум времени и ингредиентов. Десерт получается сливочный, вкусный и невероятно легкий!

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Тирамису за 10 минут — простой рецепт

Ингредиенты:

  • печенье "Савоярди"
  • кофе — 300 мл;
  • сливки 33% — 300 мл;
  • рикота/маскарпоне — 500 г;
  • сахарная пудра — 100 г.

 

Как приготовить тирамису
Простой рецепт домашнего тирамису. Фото: Shutterstock

Готовим тирамису пошагово:

1. Холодные сливки необходимо взбить до пиков.

2. Взбитые сливки добавьте сахарную пудру и творог. Вымешивайте, пока не получите однородную массу.

3. Заварите и охладите кофе.

4. Десерт нужно выкладывать слоями. Можно в удобные стаканчики, десертные тарелки или большую форму, как вам удобно.

Слои выкладываются следующим образом:

  • печенье смачивайте в кофе и выкладывайте на дно;
  • далее слой крема;
  • снова смоченное в кофе печенье;
  • верх десерта должен быть из крема.

5. Когда закончите собирать десерт, присыпьте сверху какао или молотым кофе.

6. Десерт можно есть сразу. Однако будет гораздо вкуснее, если дать ему немного постоять и насытиться вкусами. Тирамису можно оставить в холодильнике на 3-5 часов, идеально на ночь.

 

Тирамисса за 10 минут - простой рецепт
Тирамису в домашних условиях за 10 минут. Фото: Shutterstock

Чем можно заменить савоярди

Савоярди — это особое бисквитное печенье вытянутой формы, которое изготовляют из обычного бисквитного теста без каких-либо разрыхлителей. А чтобы оно приобрело пористую структуру и хорошо поглощало жидкость, яичные белки и желтки взбивают отдельно друг от друга.

Заменить савоярди можно:

  • бисквитом;
  • бисквитным печеньем;
  • песочным печеньем;
  • детским печеньем;
  • затяжным печеньем;
  • диетическим печеньем;
  • хлебцами (диетический вариант).

 

Чем можно заменить савоярды
Чем можно заменить савоярди | Фото: google.com

Чем можно заменить маскарпоне

Маскарпоне — достаточно дорогой продукт, который не всегда можно увидеть на прилавках магазинов.

Чтобы сэкономить немного, но получить не менее вкусный аналог, можно смешать жирный творог со сливками.

Также маскарпоне можно заменить:

  • филадельфией;
  • любим сливочным сиром;
  • очень жирной или домашней сметаной (говорят, ее используют для тирамису даже в итальянских ресторанах);
  • греческим йогуртом (в таком десерте будет гораздо меньше калорий).

 

Чем можно заменить маскарпоне
Чем можно поменять маскарпоне. Фото: google.com

 

Напомним, мы писали, как приготовить невероятный украинский десерт гомбовцы с сыром, состоящий из простых и доступных ингредиентов.

Также мы рассказывали об особом и одновременно простом в приготовлении украинском блюде — пляцки с маком и яблоком.

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