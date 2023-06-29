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Вівсянка-тирамісу: як приготувати дієтичний десерт за лічені хвилини

29 червня 2023 16:49
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Рецепт корисного десерту з вівсянки — як приготувати дієтичний тирамісу
Корисний десерт тирамісу з вівсянки. Фото: giallozafferano.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Вівсянка — корисний та дієтичний продукт, незамінний для тих, хто стежить за фігурою та здоров'ям. Також він є універсальним. З вівсянки можна готувати не тільки швидкі сніданки, а й неймовірно смачні десерти

Пропонуємо рецепт корисного та простого тирамісу з вівсянкою та бананами без цукру. Смаколик готується за лічені хвилини, не потребує особливих інгредієнтів. 

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Рецепт вівсянки-тирамісу — як приготувати неймовірно смачний десерт

Інгредієнти:

  • банани — 2 спілих;
  • вівсяні пластівці або вівсяне борошно — 160 г;
  • какао без цукру — 1 ст. л.;
  • еспресо — 100 мл;
  • грецький йогурт — 100 г;
  • маскарпоне, крем чиз або сир — 2 ст. л.

 

Рецепт вівсянки-тирамісу — як приготувати неймовірно смачний десерт
Десерт вівсянка-тирамісу. Фото: google.com

Готуємо корисний десерт вівсянка-тирамісу покроково:

1. Стиглі банани необхідно очистити натерти на терці, пом'яти виделкою або збити блендером. Має вийти однорідна маса. 

2. До бананів слід додати вівсяне борошно або самостійно перебийте вівсяні пластівці. Перемішайте разом з бананам. 

3. Далі необхідно додати столову ложку какао та еспресо. Каву можна готувати як розчинну, так і натуральну. Для дітей можна використовувати каву без кофеїну або ж виключити цей інгредієнт. 

4. Отриману масу ретельно перемішуємо та висипаємо у красиву піалку або стаканчики. 

5. Далі в окремій мисці змішуємо сир та йогурт й покриваємо наш десерт зверху. 

6. Десерту слід "відпочити" та насититися смаками, тому його рекомендують залишити в холодильнику на одну годину. Якщо ви плануєте з'їсти такий смаколик зранку, можна сміливо залишати його в холодильнику на всю ніч. Буде неймовірно смачно.

7. Перед подачею притрусіть какао. Можна додати свіжі ягоди та фрукти. 

Смачного!

 

Раніше ми розповідали, як приготувати найсмачніший класичний тирамісу, витративши мінімум часу та інгредієнтів. Десерт виходить вершковий, смачний та неймовірно легкий!

Нагадаємо, ми писали, як приготувати неймовірний український десерт ґомбовці із сиром, який складається з простих та доступних інгредієнтів. 

Також ми ділилися рецептом особливої та водночас простої в приготуванні української страви — пляцок з маком та яблуком. 

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