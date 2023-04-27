Весенний салат с редиской — рецепт, вкуснее, чем оливье

Витаминная бомба на тарелке: как приготовить полезный и сытный весенний салат с редиской
Настало время, когда рынки, базары и магазины переполнены этим полезным и сочным продуктом — редиской. Овощ низкокалорийный и имеет множество витаминов и других полезных веществ, поэтому его можно смело добавлять в свой рацион и экспериментировать на кухне, готовя полезные блюда.
Предлагаем вам рецепт сытного весеннего салата с редисом, который похож на классическое оливье, однако обладает невероятной свежестью и сочностью. Об этом блюде рассказал кулинарный эксперт Чаба Бакош в программе "Ранок вдома".
Вкусовое сочетание в этом салате точно вас удивит!
Сытный весенний салат с редиской — рецепт
Ингредиенты:
- картофель — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- буженина — 100 г;
- редис — 3-4 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- корнишоны или маринованные огурцы — 2-3 шт.;
- майонез — 2 ст. л;
- сметана — 1 ст. л;
- горчица сладкая — 1 ч. л;
- горошек зеленый консервированный — 1 банка;
- свежий укроп;
- зеленый лук;
- черный перец;
- соль;
- микрогрин или зелень для украшения.
Готовим полезный весенний салат с редиской пошагово:
1. Яйца на салат следует вымыть и сварить в крутую.
2. Картофель и морковь также вымыть и сварить в кожуре.
3. Когда яйца и овощи остынут, следует их очистить и нарезать кубиком.
4. Буженину, редис и корнишоны также нарезать кубиком. Все ингредиенты высыпать в глубокую миску. Чтобы салат вышел еще более свежим и весенним, можно добавить немного свежего огурца.
5. Слить сок из горошка и всыпать его в другие ингредиенты.
6. По своему вкусу измельчить укроп, зеленый лук. Можно добавить другую зелень, например, кинзу или петрушку.
7. Заправляем салат майонезом, сметаной и сладкой горчицей. Соль и перец добавляем по своему вкусу и все тщательно замешиваем.
8. При подаче на стол блюдо можно украсить зеленью на слайсах редиса.
Приятного аппетита!
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