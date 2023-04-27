Весенний салат с редиской — рецепт, вкуснее, чем оливье

Весенний салат с молодым редисом. Фото: Depositphotos

Настало время, когда рынки, базары и магазины переполнены этим полезным и сочным продуктом — редиской. Овощ низкокалорийный и имеет множество витаминов и других полезных веществ, поэтому его можно смело добавлять в свой рацион и экспериментировать на кухне, готовя полезные блюда.

Предлагаем вам рецепт сытного весеннего салата с редисом, который похож на классическое оливье, однако обладает невероятной свежестью и сочностью. Об этом блюде рассказал кулинарный эксперт Чаба Бакош в программе "Ранок вдома".

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Сытный весенний салат с редиской — рецепт

Ингредиенты:

картофель — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

буженина — 100 г;

редис — 3-4 шт.;

морковь — 1 шт.;

корнишоны или маринованные огурцы — 2-3 шт.;

майонез — 2 ст. л;

сметана — 1 ст. л;

горчица сладкая — 1 ч. л;

горошек зеленый консервированный — 1 банка;

свежий укроп;

зеленый лук;

черный перец;

соль;

микрогрин или зелень для украшения.

Сытный весенний салат с редисом. Фото: google.com

Готовим полезный весенний салат с редиской пошагово:

1. Яйца на салат следует вымыть и сварить в крутую.

2. Картофель и морковь также вымыть и сварить в кожуре.

3. Когда яйца и овощи остынут, следует их очистить и нарезать кубиком.

4. Буженину, редис и корнишоны также нарезать кубиком. Все ингредиенты высыпать в глубокую миску. Чтобы салат вышел еще более свежим и весенним, можно добавить немного свежего огурца.

5. Слить сок из горошка и всыпать его в другие ингредиенты.

6. По своему вкусу измельчить укроп, зеленый лук. Можно добавить другую зелень, например, кинзу или петрушку.

7. Заправляем салат майонезом, сметаной и сладкой горчицей. Соль и перец добавляем по своему вкусу и все тщательно замешиваем.

8. При подаче на стол блюдо можно украсить зеленью на слайсах редиса.

Приятного аппетита!

Весенний салат с редисом и бужениной. Фото: google.com

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