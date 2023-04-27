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Витаминная бомба на тарелке: как приготовить полезный и сытный весенний салат с редиской

27 апреля 2023 17:05
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Весенний салат с редиской — рецепт, вкуснее, чем оливье
Весенний салат с молодым редисом. Фото: Depositphotos
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Настало время, когда рынки, базары и магазины переполнены этим полезным и сочным продуктом — редиской. Овощ низкокалорийный и имеет множество витаминов и других полезных веществ, поэтому его можно смело добавлять в свой рацион и экспериментировать на кухне, готовя полезные блюда.

Предлагаем вам рецепт сытного весеннего салата с редисом, который похож на классическое оливье, однако обладает невероятной свежестью и сочностью. Об этом блюде рассказал кулинарный эксперт Чаба Бакош в программе "Ранок вдома".

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Вкусовое сочетание в этом салате точно вас удивит!

Сытный весенний салат с редиской — рецепт

Ингредиенты:

  • картофель — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • буженина — 100 г;
  • редис — 3-4 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • корнишоны или маринованные огурцы — 2-3 шт.;
  • майонез — 2 ст. л;
  • сметана — 1 ст. л;
  • горчица сладкая — 1 ч. л;
  • горошек зеленый консервированный — 1 банка;
  • свежий укроп;
  • зеленый лук;
  • черный перец;
  • соль;
  • микрогрин или зелень для украшения.
Сытный весенний салат с редиской - рецепт
Сытный весенний салат с редисом. Фото: google.com

Готовим полезный весенний салат с редиской пошагово:

1. Яйца на салат следует вымыть и сварить в крутую.

2. Картофель и морковь также вымыть и сварить в кожуре.

3. Когда яйца и овощи остынут, следует их очистить и нарезать кубиком.

4. Буженину, редис и корнишоны также нарезать кубиком. Все ингредиенты высыпать в глубокую миску. Чтобы салат вышел еще более свежим и весенним, можно добавить немного свежего огурца. 

5. Слить сок из горошка и всыпать его в другие ингредиенты.

6. По своему вкусу измельчить укроп, зеленый лук. Можно добавить другую зелень, например, кинзу или петрушку.

7. Заправляем салат майонезом, сметаной и сладкой горчицей. Соль и перец добавляем по своему вкусу и все тщательно замешиваем.

8. При подаче на стол блюдо можно украсить зеленью на слайсах редиса.

Приятного аппетита!

 

Что приготовить с редосом – сытный весенний салат
Весенний салат с редисом и бужениной. Фото: google.com

Чтобы салат был еще более вкусным и полезным, предлагаем вам самостоятельно приготовить домашний постный майонез. Мы приготовили ТОП три рецепта соусов.

 

Напомним, мы писали рецепт фантастического салата с курицей и авокадо на ужин. 100 г готового блюда содержит всего 130 ккал, так что этот салатик можно смело есть тем, кто следит за фигурой.

Также мы рассказывали о самом полезном рецепте весеннего салата с яйцом и редисом за 10 минут. Он идеально подойдет как для завтрака, так и для обеда или ужина.

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