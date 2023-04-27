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Вітамінна бомба на тарілці: як приготувати корисний та ситний весняний салат з редискою

27 квітня 2023 17:05
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Весняний салат з редискою — рецепт, смачніший за олів'є
Весняний салат з молодою редискою. Фото: Depositphotos
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Настав той час, коли ринки, базари та магазини переповнені цим корисним та соковитим продуктом — редискою. Овоч низькокалорійний та має безліч вітамінів та інших корисних речовин, тож його сміливо можна додавати у свій раціон й експериментувати на кухні, готуючи корисні страви.  

Пропонуємо вам рецепт ситного весняного салату з редисом, який схожий на класичне олів'є, проте має неймовірну свіжість та соковитість. Про цю страву розповів кулінарний експерт Чаба Бакош у програмі "Ранок вдома". 

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Смакове поєднання у цьому салаті точно вас здивує!

Ситний весняний салат з редискою — рецепт 

Інгредієнти:

  • картопля — 2 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • буженина — 100 г;
  • редиска — 3-4 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • корнішони або мариновані огірки — 2-3 шт.;
  • майонез — 2 ст. л;
  • сметана — 1 ст. л;
  • гірчиця солодка — 1 ч. л;
  • горошок зелений консервований — 1 банка;
  • свіжий кріп;
  • зелена цибуля;
  • чорний перець;
  • сіль;
  • мікрогрін або зелень для прикрашання.
Ситний весняний салат з редискою — рецепт
Ситний весняний салат з редискою. Фото: google.com

Готуємо корисний весняний салат з редискою покроково: 

1. Яйця на салат слід вимити та зварити в круту. 

2. Картоплю та моркву також вимити та зварити у шкірці. 

3. Коли яйця та овочі охолонуть, слід їх очистити та нарізати кубиком. 

4. Буженину, редиску і корнішони також нарізати кубиком. Усі інгредієнти висипати до глибокої миски. Щоб салат вийшов ще більш свіжим та весняним, можна додати трохи свіжого огірка.

5. Злити сік з горошку та всипати його до інших інгредієнтів. 

6. На свій смак подрібнити кріп, зелену цибулю. Можна додати іншу зелень, до прикладу, кінзу або петрушку. 

7. Заправляємо салат майонезом, сметаною і солодкою гірчицею. Сіль та перець додаємо на свій смак і все ретельно замішуємо. 

8. При подачі на стіл страву можна прикрасити зеленню на слайсами редису. 

Смачного!

 

Що приготувати з редосом - ситний весняний салат
Весняний салат з редисом та бужениною. Фото: google.com

Щоб салат був ще смачнішим та кориснішим, пропонуємо вам самостійно приготувати домашній пісний майонез. Ми приготували ТОП три рецепти соусів

 

Нагадаємо, ми писали, рецепт фантастичного салату з куркою та авокадо на вечерю. 100 г готовою страви містить всього 130 ккал, тож цей салатик можна сміливо їсти тим, хто стежить за фігурою. 

Також ми розповідали про найкорисніший рецепт весняного салату з яйцем та редисом за 10 хвилин. Він ідеально підійде як для сніданку, так і для обіду чи вечері. 

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