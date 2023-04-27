Весняний салат з редискою — рецепт, смачніший за олів'є

Весняний салат з молодою редискою. Фото: Depositphotos

Настав той час, коли ринки, базари та магазини переповнені цим корисним та соковитим продуктом — редискою. Овоч низькокалорійний та має безліч вітамінів та інших корисних речовин, тож його сміливо можна додавати у свій раціон й експериментувати на кухні, готуючи корисні страви.

Пропонуємо вам рецепт ситного весняного салату з редисом, який схожий на класичне олів'є, проте має неймовірну свіжість та соковитість. Про цю страву розповів кулінарний експерт Чаба Бакош у програмі "Ранок вдома".

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С итний весняний салат з редискою — рецепт

Інгредієнти:

картопля — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

буженина — 100 г;

редиска — 3-4 шт.;

морква — 1 шт.;

корнішони або мариновані огірки — 2-3 шт.;

майонез — 2 ст. л;

сметана — 1 ст. л;

гірчиця солодка — 1 ч. л;

горошок зелений консервований — 1 банка;

свіжий кріп;

зелена цибуля;

чорний перець;

сіль;

мікрогрін або зелень для прикрашання.

Ситний весняний салат з редискою. Фото: google.com

Готуємо корисний весняний салат з редискою покроково:

1. Яйця на салат слід вимити та зварити в круту.

2. Картоплю та моркву також вимити та зварити у шкірці.

3. Коли яйця та овочі охолонуть, слід їх очистити та нарізати кубиком.

4. Буженину, редиску і корнішони також нарізати кубиком. Усі інгредієнти висипати до глибокої миски. Щоб салат вийшов ще більш свіжим та весняним, можна додати трохи свіжого огірка.

5. Злити сік з горошку та всипати його до інших інгредієнтів.

6. На свій смак подрібнити кріп, зелену цибулю. Можна додати іншу зелень, до прикладу, кінзу або петрушку.

7. Заправляємо салат майонезом, сметаною і солодкою гірчицею. Сіль та перець додаємо на свій смак і все ретельно замішуємо.

8. При подачі на стіл страву можна прикрасити зеленню на слайсами редису.

Смачного!

Весняний салат з редисом та бужениною. Фото: google.com

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