Весняний салат з редискою — рецепт, смачніший за олів'є

Вітамінна бомба на тарілці: як приготувати корисний та ситний весняний салат з редискою
Настав той час, коли ринки, базари та магазини переповнені цим корисним та соковитим продуктом — редискою. Овоч низькокалорійний та має безліч вітамінів та інших корисних речовин, тож його сміливо можна додавати у свій раціон й експериментувати на кухні, готуючи корисні страви.
Пропонуємо вам рецепт ситного весняного салату з редисом, який схожий на класичне олів'є, проте має неймовірну свіжість та соковитість. Про цю страву розповів кулінарний експерт Чаба Бакош у програмі "Ранок вдома".
Смакове поєднання у цьому салаті точно вас здивує!
Ситний весняний салат з редискою — рецепт
Інгредієнти:
- картопля — 2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- буженина — 100 г;
- редиска — 3-4 шт.;
- морква — 1 шт.;
- корнішони або мариновані огірки — 2-3 шт.;
- майонез — 2 ст. л;
- сметана — 1 ст. л;
- гірчиця солодка — 1 ч. л;
- горошок зелений консервований — 1 банка;
- свіжий кріп;
- зелена цибуля;
- чорний перець;
- сіль;
- мікрогрін або зелень для прикрашання.
Готуємо корисний весняний салат з редискою покроково:
1. Яйця на салат слід вимити та зварити в круту.
2. Картоплю та моркву також вимити та зварити у шкірці.
3. Коли яйця та овочі охолонуть, слід їх очистити та нарізати кубиком.
4. Буженину, редиску і корнішони також нарізати кубиком. Усі інгредієнти висипати до глибокої миски. Щоб салат вийшов ще більш свіжим та весняним, можна додати трохи свіжого огірка.
5. Злити сік з горошку та всипати його до інших інгредієнтів.
6. На свій смак подрібнити кріп, зелену цибулю. Можна додати іншу зелень, до прикладу, кінзу або петрушку.
7. Заправляємо салат майонезом, сметаною і солодкою гірчицею. Сіль та перець додаємо на свій смак і все ретельно замішуємо.
8. При подачі на стіл страву можна прикрасити зеленню на слайсами редису.
Смачного!
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