Рецепт вкусного украинского гарнира — как приготовить закарпатскую реплянку

Закарпатская реплянка со сливочно-грибной подливкой. Скриншот из Youtube

Украинская кухня богата и многообразна. Она сочетает в себе удивительные вкусы и традиции. Однако, многие, действительно удивительные, рецепты забыты или о них мало кто слышал. Такую несправедливость легко поправить.

Чтобы популяризировать давнюю украинскую кухню, предлагаем вкуснейший рецепт гарнира — закарпатская реплянка.

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На приготовление не нужно тратить много времени или покупать дорогие ингредиенты. Все очень простое, однако сочетаясь дарит непревзойденный вкус. Вы забудете об обычном пюре, попробовав реплянку!

Что такое реплянка и откуда такое название

Реплянка — это традиционное блюдо жителей села Колочава, Закарпатская область. По традиции, ее готовят несколько раз в неделю в каждом доме села.

Если сравнивать это блюдо с современной кухней, это, несомненно, будет гарнир к основным блюдам. Реплянка представляет собой разваренный в пюре картофель, к которому добавляют кукурузную муку и сливочное масло.

Нередко блюдо подают с грибной мачанкой (подливкой или зажаркой). Тогда это уже полноценное аппетитное и сытное блюдо.

Что касается названия, то здесь все просто, на диалекте "репа" — это картофель. Так что "реплянка" — это блюдо из картофеля.

Закарпатская реплянка со сливочно-грибной подливкой. Скриншот из Youtube

Закарпатская реплянка — рецепт украинского гарнира

Ингредиенты:

картофель;

кукурузная мука;

сливочное масло;

брынза;

соль, перец по вкусу.

Готовим реплянку по-закарпатски пошагово:

Картофель необходимо очистить и отварить в небольшом количестве подсоленной воды. Когда картофель будет мягким и разваренным, остатки воды сливать не следует. Сделайте пюре. В кастрюлю с еще горячим картофельным пюре всыпьте кукурузную муку и перемешайте до однородной массы. Возьмите форму для запекания и смажьте сливочным маслом. Наложите картофельную массу и разровняйте лопаткой. Сверху разложите нарезанное кубиками масло и посыпьте измельченной или натертой брынзой. Запекайте в духовке при 220 градусах в течение 30-40 минут до образования золотистой корочки. Подавайте горячую реплянку со сметаной и шкварками, грибной зажаркой. Можно осовременить украинский гарнир и подать с ароматной запечённой курочкой. Уместными добавками станут соленья, салат из квашеной капусты, свежие салаты с капустой и другими овощами.



Приятного аппетита!

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