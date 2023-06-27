Рецепт вкусного украинского гарнира — как приготовить закарпатскую реплянку

Вкуснее, чем пюре: как приготовить украинский гарнир — реплянка по-закарпатски
Украинская кухня богата и многообразна. Она сочетает в себе удивительные вкусы и традиции. Однако, многие, действительно удивительные, рецепты забыты или о них мало кто слышал. Такую несправедливость легко поправить.
Чтобы популяризировать давнюю украинскую кухню, предлагаем вкуснейший рецепт гарнира — закарпатская реплянка.
На приготовление не нужно тратить много времени или покупать дорогие ингредиенты. Все очень простое, однако сочетаясь дарит непревзойденный вкус. Вы забудете об обычном пюре, попробовав реплянку!
Что такое реплянка и откуда такое название
Реплянка — это традиционное блюдо жителей села Колочава, Закарпатская область. По традиции, ее готовят несколько раз в неделю в каждом доме села.
Если сравнивать это блюдо с современной кухней, это, несомненно, будет гарнир к основным блюдам. Реплянка представляет собой разваренный в пюре картофель, к которому добавляют кукурузную муку и сливочное масло.
Нередко блюдо подают с грибной мачанкой (подливкой или зажаркой). Тогда это уже полноценное аппетитное и сытное блюдо.
Что касается названия, то здесь все просто, на диалекте "репа" — это картофель. Так что "реплянка" — это блюдо из картофеля.
Закарпатская реплянка — рецепт украинского гарнира
Ингредиенты:
- картофель;
- кукурузная мука;
- сливочное масло;
- брынза;
- соль, перец по вкусу.
Готовим реплянку по-закарпатски пошагово:
- Картофель необходимо очистить и отварить в небольшом количестве подсоленной воды.
- Когда картофель будет мягким и разваренным, остатки воды сливать не следует. Сделайте пюре.
- В кастрюлю с еще горячим картофельным пюре всыпьте кукурузную муку и перемешайте до однородной массы.
- Возьмите форму для запекания и смажьте сливочным маслом.
- Наложите картофельную массу и разровняйте лопаткой.
- Сверху разложите нарезанное кубиками масло и посыпьте измельченной или натертой брынзой.
- Запекайте в духовке при 220 градусах в течение 30-40 минут до образования золотистой корочки.
- Подавайте горячую реплянку со сметаной и шкварками, грибной зажаркой. Можно осовременить украинский гарнир и подать с ароматной запечённой курочкой. Уместными добавками станут соленья, салат из квашеной капусты, свежие салаты с капустой и другими овощами.
Приятного аппетита!
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