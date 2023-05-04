Рецепт лангоша по-закарпатськи — як приготувати українську страву, смачнішу за піцу

Українська страва лангош по-закарпатськи. Фото: google.com

Лангош — це угорська страва, проте вже багато десятиліть вона являється традиційною й для Закарпаття, де господині додали свої хитрощі приготування. Цей смаколик можна порівняти з мініпіцею, проте з особливим українським смаком.

Як приготувати лангош по-закарпатськи, розповіла блогерка й кулінарка Наталія Машика на своєму YouTube-каналі. Страва підходить для швидкого перекусу, на сніданок чи обід, сподобається як дорослим, так і дітям.

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Лангош по-закарпатськи — простий та смачний рецепт

Інгредієнти:

сухі дріжджі — 2 ч. л.;

тепла вода — 150 мл;

цукор — 1 ч. л.;

борошно — 500 г;

сіль — 1 ч. л.;

мінеральна вода — 150 мл;

часник — 1-2 зубчики + 70 мл води.

Інгредієнти для начинки:

сметана;

майонез;

кетчуп;

твердий сир.

Також можна додати мариновані огірки, мариновану цибулю, зелень чи будь-що на свій смак.

Лангош по-закарпатськи з начинкою. Фото: google.com

Готуємо лангош по-закарпатськи покроково:

1. Готуємо опару: у зручну глибоку миску наливаємо 150 мл теплої води (ідеальна температура до 30 градусів), насипаємо 2 чайні ложки сухих дріжджів та 1 чайну ложку цукру. Все перемішуємо та залишаємо на 15 хвилин, щоб дріжджі почали працювати.

2. Після можна замішати тісто. У велику миску просіюємо 500 г борошна та додаємо чайну ложку солі й перемішуємо. Робимо ямку та виливаємо туди дріжджі. А потім додаємо 150 мл мінеральної води. Добре вимішуємо ложкою чи руками.

3. Готове тісто замішуємо 15 хвилин на столі, поки воно не стане м'яким і еластичним. Змащуємо миску олією, викладаємо тісто і накриваємо. Залишаємо його на 1 годину, щоб воно виросло вдвічі.

4. Руки змащуємо олією, натискаємо на тісто, щоб вийшов весь вуглекислий газ.

5. Розділіть тісто на частини та сформуйте лангоші. Можна робити різні розміри як десертне блюдечко або на усю пательню середнього розміру.

6. Пательню ставимо на середній вогонь і розігріваємо з олією.

7. Викладаємо коржик на сковороду та обсмажуємо з двох боків. Якщо на тісті з'являються бульбашки — проколюйте їх вилкою.

8. Тим часом беремо кілька зубчиків часнику, дуже дрібно нарізаємо або натираємо, додаємо кип'яченої води. Цією часниковою сумішшю необхідно буде змащувати вже готові коржики.

9. На гарячі лангоші викладайте начинку, подавайте до столу та насолоджуйтеся.

Смачного!

Смачний лангош по-закарпатськи. Фото: google.com

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