Українська страва з картоплі книглі. Скріншот з відео на Youtube

Книглі з картоплі — стародавня українська страва родом з Коломиї. Її обожнюють на західній Україні, адже вона проста, ситна та смачна. Книглі нагадують деруни, але не смажаться.

Своїм рецептом смачної української страви з картоплі поділилася кулінарна блогерка Наталія Машика на своєму каналі в YouTube.

Читайте також:

Книглі з картоплі — рецепт української страви

Одна з головних переваг страви — вона складається з найпростіших продуктів, які є практично в кожному українському будинку або ж точно знайдуться на прилавку найближчого магазину.

Інгредієнти:

сира картопля — 800 г;

картопля, зварена "у мундирі" — 800 г;

яйце — 1 шт.;

крохмаль кукурудзяний — 4 ст. л.;

сіль та перець до свого смаку.

Складники для смачної засмажки:

сало;

Цибуля — 1 шт.;

Солодка паприка — 1 ч. л.

Що необхідно буде для варіння страви:

окріп+сіль до свого смаку;

2 ст. ложки крохмалю та 100 г води.

Книглі з картоплі — рецепт української страви. Скріншот з відео на Youtube

Готуємо книглі з картоплі покроково

Як і всі народні рецепти, він нескладний, готується не довго і звичайно дуже смачний:

1. Перш за все займаймося головним інгредієнтом — картоплею. Частину слід помити та зварити в шкірці, "у мундирі", до готовності. Далі її очищаємо та залишаємо остуджуватися.

2. Після відварену картоплю натираємо на дрібній тертці у миску. Другу сиру частину картоплі натираємо в ту саму миску на дрібній тертці й змішуємо з вареною.

3. Рідину, що утворилася, треба злити й гарненько віджати нашу картоплю, щоб вона була сухенька.

4. Додаємо да картоплі одне яйце, сіль та перець до свого смаку, замішуємо.

5. Далі додаємо кілька ложок крохмалю. Весь крохмаль відразу не варто — орієнтуйтеся за станом тіста. Якщо воно рідке — додайте ще. Все добре вимішайте — тісто має бути густе й триматися купи.

6. Після цього можна приступати до основної частини. Щоб книглі не розварилися у воді, змішайте дві столові ложки води та дві столові ложки крохмалю.

7. Закип'ятіть у великій каструлі воду, додайте сіль, а потім крохмальну воду. Перемішайте.

8. Змочіть руки водою і відщипуйте від тіста шматочок, скачайте кульку і розплющить її руками. Потім кидайте їх у киплячу воду. Книглі будуть готові тоді, коли всі спливуть.

9. Поки варяться книглі приступаємо до не менш смачної частини нашої страви — засмажки.

10. Цибулину наріжте півкільцями, шматочок сала — смужками або пластинками. Сало можна замінити у засмажці на бекон, тушковану капусту чи гриби.

11. На розігріту пательню покладіть шматочки сала, обсмажте до шкварок. Додайте цибулю і пасеруйте до золотистого кольору. Додайте спеції на свій смак та червону паприку.

12. Готові книглі виловлюємо шумівкою та викладаємо на гарну широку тарілку.

13. Зверху книглі поливаємо засмажкою зі шкварками.

Смачну українску страву можна подавати на стіл!

Вона смакує гарячою та зі сметаною. На смак дуже нагадує деруни, але у вареному вигляді.

Смачна українська страва книглі. Скріншот з відео на Youtube

Нагадаємо, ми писали, як потрібно правильно готувати деруни, щоб вони вийшли рум’яними та ніжними.

Також ми розповідали, як приготувати українські рибні товченики, про які писав Гоголь. Та дивовижний рецепт Затертої капусти, яку обожнював Франко.