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Вкуснее, чем деруны: как приготовить украинские кныгли из картофеля

25 апреля 2023 14:45
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Кныгли из картофеля — рецепт вкусного украинского блюда, которое вкуснее, чем деруны
Украинское блюдо с картофелем. Скриншот с видео на Youtube
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Кныгли из картофеля — старинное украинское блюдо родом из Коломыи. Его обожают на западной Украине, ведь оно простое, сытное и вкусное. Кныгли напоминают драники, но не жарятся.

Своим рецептом вкусного украинского блюда из картофеля поделилась кулинарная блоггерша Наталья Машика на своем канале в YouTube.

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Кныгли из картофеля — рецепт украинского блюда

Одно из главных преимуществ блюда — оно состоит из простейших продуктов, которые есть практически в каждом украинском доме или точно найдутся на прилавке ближайшего магазина.

Ингредиенты:

  • сырой картофель — 800 г;
  • картофель, сваренный "в мундире" — 800 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • крахмал кукурузный — 4 ст. л.;
  • соль и перец по своему вкусу.

Ингредиенты для вкусной зажарки:

  • сало;
  • Лук — 1 шт.;
  • Сладкая паприка — 1 ч. л.

Что необходимо будет для варки блюда:

  • кипяток+соль по своему вкусу;
  • 2 ст. ложки крахмала и 100 граммов воды.

 

Книги из картофеля — рецепт украинского блюда
Кныгли из картофеля — рецепт украинского блюда. Скриншот с видео на Youtube

Готовим кныгли из картофеля пошагово

Как и все народные рецепты, он несложен, готовится не долго и конечно очень вкусен:

1. Прежде всего занимаемся главным ингредиентом — картофелем. Часть следует помыть и сварить в кожуре, в мундире, до готовности. Далее ее очищаем и оставляем охлаждаться.

2. После отварной картофель натираем на мелкой терке в миску. Вторую сырую часть картофеля натираем в ту же миску на мелкой терке и смешиваем с вареной.

3. Образовавшуюся жидкость надо слить и хорошенько отжать наш картофель, чтобы он был сухой.

4. Добавляем к картофелю одно яйцо, соль и перец по вкусу, замешиваем.

5. Далее добавляем несколько ложек крахмала. Весь крахмал сразу не стоит — ориентируйтесь по состоянию теста. Если оно редкое — добавьте еще. Все хорошо вымешайте — тесто должно быть густое и держаться кучи.

6. После этого можно приступать к основной части. Чтобы книги не разварились в воде, смешайте две столовые ложки воды и две столовые ложки крахмала.

7. Вскипятите в большой кастрюле воду, добавьте соль, а затем крахмальную воду. Перемешайте.

8. Смочите руки водой и отщипывайте от теста кусочек, скатайте шарик и откройте его руками. Затем бросайте его в кипящую воду. Кныгли будут готовы тогда, когда все всплывут.

9. Пока кныгли варятся, приступаем к не менее вкусной части нашего блюда — зажарке.

10. Луковицу нарежьте полукольцами, кусочек сала — полосками или пластинками. Сало можно заменить в зажарке беконом, тушеной капустой или грибами.

11. На разогретую сковороду положите кусочки сала, обжарьте до шкварок. Добавьте лук и пассеруйте до золотистого цвета. Добавьте специи по своему вкусу и красную паприку.

12. Готовые книги вылавливаем шумовкой и выкладываем на красивую широкую тарелку.

13. Сверху кныгли поливаем зажаркой со шкварками.

Вкусное украинское блюдо можно подавать на стол!

Его вкусно есть горячим и со сметаной. По вкусу очень напоминает деруны, но в вареном виде.

 

Как приготовить книгу из картофеля.
Вкусное украинское блюдо кныгли. Скриншот с видео на Youtube

 

Напомним, мы писали, как нужно правильно готовить деруны, чтобы они получились румяными и нежными.

Также мы рассказывали, как приготовить украинские рыбные толченики, о которых писал Гоголь. И удивительный рецепт Затертой капусты, которую обожал Франко.

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