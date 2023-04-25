Кныгли из картофеля — рецепт вкусного украинского блюда, которое вкуснее, чем деруны

Вкуснее, чем деруны: как приготовить украинские кныгли из картофеля
Кныгли из картофеля — старинное украинское блюдо родом из Коломыи. Его обожают на западной Украине, ведь оно простое, сытное и вкусное. Кныгли напоминают драники, но не жарятся.
Своим рецептом вкусного украинского блюда из картофеля поделилась кулинарная блоггерша Наталья Машика на своем канале в YouTube.
Кныгли из картофеля — рецепт украинского блюда
Одно из главных преимуществ блюда — оно состоит из простейших продуктов, которые есть практически в каждом украинском доме или точно найдутся на прилавке ближайшего магазина.
Ингредиенты:
- сырой картофель — 800 г;
- картофель, сваренный "в мундире" — 800 г;
- яйцо — 1 шт.;
- крахмал кукурузный — 4 ст. л.;
- соль и перец по своему вкусу.
Ингредиенты для вкусной зажарки:
- сало;
- Лук — 1 шт.;
- Сладкая паприка — 1 ч. л.
Что необходимо будет для варки блюда:
- кипяток+соль по своему вкусу;
- 2 ст. ложки крахмала и 100 граммов воды.
Готовим кныгли из картофеля пошагово
Как и все народные рецепты, он несложен, готовится не долго и конечно очень вкусен:
1. Прежде всего занимаемся главным ингредиентом — картофелем. Часть следует помыть и сварить в кожуре, в мундире, до готовности. Далее ее очищаем и оставляем охлаждаться.
2. После отварной картофель натираем на мелкой терке в миску. Вторую сырую часть картофеля натираем в ту же миску на мелкой терке и смешиваем с вареной.
3. Образовавшуюся жидкость надо слить и хорошенько отжать наш картофель, чтобы он был сухой.
4. Добавляем к картофелю одно яйцо, соль и перец по вкусу, замешиваем.
5. Далее добавляем несколько ложек крахмала. Весь крахмал сразу не стоит — ориентируйтесь по состоянию теста. Если оно редкое — добавьте еще. Все хорошо вымешайте — тесто должно быть густое и держаться кучи.
6. После этого можно приступать к основной части. Чтобы книги не разварились в воде, смешайте две столовые ложки воды и две столовые ложки крахмала.
7. Вскипятите в большой кастрюле воду, добавьте соль, а затем крахмальную воду. Перемешайте.
8. Смочите руки водой и отщипывайте от теста кусочек, скатайте шарик и откройте его руками. Затем бросайте его в кипящую воду. Кныгли будут готовы тогда, когда все всплывут.
9. Пока кныгли варятся, приступаем к не менее вкусной части нашего блюда — зажарке.
10. Луковицу нарежьте полукольцами, кусочек сала — полосками или пластинками. Сало можно заменить в зажарке беконом, тушеной капустой или грибами.
11. На разогретую сковороду положите кусочки сала, обжарьте до шкварок. Добавьте лук и пассеруйте до золотистого цвета. Добавьте специи по своему вкусу и красную паприку.
12. Готовые книги вылавливаем шумовкой и выкладываем на красивую широкую тарелку.
13. Сверху кныгли поливаем зажаркой со шкварками.
Вкусное украинское блюдо можно подавать на стол!
Его вкусно есть горячим и со сметаной. По вкусу очень напоминает деруны, но в вареном виде.
Напомним, мы писали, как нужно правильно готовить деруны, чтобы они получились румяными и нежными.
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