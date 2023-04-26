Що приготувати на вечерю — рецепт дивовижних полтавських галушок з куркою

Рецепт полтавських галушок з куркою. Фото: google.com

Галушки — українська національна страва, яка неодмінно асоціюється з Полтавою. Вони вже давно стали справжньою візитівкою міста. Є безліч варіантів їх приготування, втім найбільше славляться саме полтавські.

Рецептом таких галушок поділився зірковий шеф-кухар, ресторатор Володимир Ярославський на своїй сторінці в Instagram.

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Цю страву часто порівнюють з варениками, проте на відміну від них, галушки готуються без начинки у середині. Галушки подають з обсмаженим фаршем, солоним сиром, цибулею та шкварками, з грибами або перетертим маком. Їдять цей смаколик як окрему страву або додають до супів.

Зручно те, що їх можна приготувати з будь-якого борошна, яке є вдома. Дуже смачними виходять галушки з гречаного борошна.

Готова страва "Полтавські галушки з м'ясом". Фото: google.com

Рецепт полтавських галушок із куркою

За словами шеф-кухаря, головний секрет саме полтавських галушок — це домашнє тісто на кислому молоці. Його можна замінити на кефір.

"Колись я жив в Полтаві та там закохався в їхні галушки з куркою", — написав Ярославський.

Кулінар розрахував інгредієнти на три порції.

Для рагу з курки знадобиться:

курячі стегна — 2-3 шт.;

цибуля — 140-160 г (2-3 шт.);

сметана — 100 г;

олія;

чебрець;

сіль;

чорний мелений перець.

Для галушок необхідні такі складники:

кефір або кисле молоко — 165 г;

борошно — 250 г;

яєчний жовток;

сіль;

сода — 2 г.

Рецепт полтавських галушок. Фото: google.com

Готуємо полтавські галушки з куркою покроково:

1. Курячі стегенця слід зачистити від шкірки й кісток та нарізати шматочками приблизно 2х2 сантиметри.

2. Порізану курку обсмажити на розігрітій з олією пательні. Слід почекати поки вони підсмажаться й утвориться рум’яна скоринка, перед тим як мішати.

3. Після того як курячи шматочки отримали красиву скоринку, перегортаємо їх на іншу сторону.

4. Гарно підрум'янене м’ясо перекладаємо у сотейник.

5. На пательні, де було наше м'яско, обсмажуємо дрібно нарізану цибулю. Вогонь має бути нижче від середнього, а цибуля має вийти духмяна і рум’яна. За бажанням, додайте чебрець.

6. Готову цибулю додаємо до курки у сотейник, заливаємо водою чи бульйоном на 1-2 сантиметри вище ніж продукт і ставимо томитися на 1-1,5 години на маленькому вогні.

7. На середині готування додаємо сіль та перець, а наприкінці, коли частина рідині випарувалася, додаємо домашню сметану (20 – 25% жирності).

8. Далі займаємося тістом для майбутніх галушок. У глибоку миску наливаємо кефір й замішуємо з жовтком та сіллю.

9. До маси додаємо просіяне борошно й соду. Швидко замішуємо тісто.

10. Тісту слід дати "відпочити". Достатньо буде 10 хвилин.

11. З готового тіста формуємо "джгути" діаметром 2 сантиметри та нарізаємо їх у поперек шматочками, які трішки присипаємо борошном.

12. Галушки слід готувати на пару всього лише 2 хвилини.

13. Готові галушки відкидаємо у посудину трохи змащеною олією.

14. Далі їх слід з'єднати з курячим рагу і тушкувати 3-5 хвилин. При необхідності, можна тушкувати трохи довше або доливати бульйон, щоб утворився саме соус.

15. Наприкінці додаємо зелень кропу та цибулі.

16. За бажанням можна додати іншу зелень. Страва добре смакуватиме зі сметаною. Також до неї можна приготувати свіжий овочевий салатик.

Смачного!

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