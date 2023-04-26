Что приготовить на ужин — рецепт удивительных полтавских галушек с курицей

Рецепт полтавских галушек с курицей. Фото: google.com

Галушки — украинское национальное блюдо, которое непременно ассоциируется с Полтавой. Они уже давно стали настоящей визитной карточкой города. Есть множество вариантов их приготовления, впрочем, больше всего славятся именно полтавские.

Рецептом таких галушек поделился звездный шеф-повар, ресторатор Владимир Ярославский на своей странице в Instagram.

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Это блюдо часто сравнивают с варениками, однако в отличие от них клецки готовятся без начинки в середине. Клецки подают с обжаренным фаршем, соленым сыром, луком и шкварками, с грибами или перетертым маком. Едят эту вкуснятину как отдельное блюдо или добавляют в супы.

Удобно то, что их можно приготовить из любой муки, которая есть дома. Очень вкусными получаются галушки из гречневой муки.

Готовое блюдо Полтавские галушки с мясом. Фото: google.com

Рецепт полтавских галушек с курицей

По словам шеф-повара, главный секрет именно полтавских галушек — это домашнее тесто на простокваше. Его можно заменить кефиром.

"Когда-то я жил в Полтаве и там влюбился в их галушки с курицей", — написал Ярославский.

Кулинар рассчитал ингредиенты на три порции.

Для рагу из курицы понадобится:

куриные бедра — 2-3 шт.;

лук — 140-160 г (2-3 шт.);

сметана — 100 г;

масло;

чабрец;

соль;

черный молотый перец.

Для галушек необходимы следующие ингредиенты:

кефир или простокваша — 165 г;

мука — 250 г;

яичный желток;

соль;

сода — 2 г.

Рецепт полтавских галушек. Фото: google.com

Готовим полтавские галушки с курицей пошагово:

1. Куриные окорочка следует зачистить от кожуры и костей и нарезать кусочками примерно 2х2 сантиметра.

2. Порезанную курицу обжарить на разогретой с маслом сковороде. Следует подождать пока они поджарятся и образуется румяная корочка, прежде чем мешать.

3. После того как куря кусочки получили красивую корочку, листаем их на другую сторону.

4. Хорошо подрумяненное мясо перекладываем в сотейник.

5. На сковороде, где было наше мясо, обжариваем мелко нарезанный лук. Огонь должен быть ниже среднего, а лук должен получиться ароматный и румяный. По желанию, добавьте чабрец.

6. Готовый лук добавляем к курице в сотейник, заливаем водой или бульоном на 1-2 сантиметра выше продукта и ставим томиться на 1-1,5 часа на маленьком огне.

7. К середине приготовления добавляем соль и перец, а в конце, когда часть жидкости испарилась, добавляем домашнюю сметану (20 – 25% жирности).

8. Далее занимаемся тестом для будущих галушек. В глубокую миску наливаем кефир и замешиваем с желтком и солью.

9. К массе добавляем просеянную муку и соду. Быстро замешиваем тесто.

10. Тесту следует дать "отдохнуть". Достаточно будет 10 минут.

11. Из готового теста формируем "жгуты" диаметром 2 сантиметра и нарезаем их в поясницу кусочками, которые немного присыпаем мукой.

12. Галушки следует готовить на пару всего лишь 2 минуты.

13. Готовые галушки отбрасываем в сосуд смазанным маслом.

14. Далее их следует соединить с куриным рагу и тушить 3-5 минут. При необходимости можно тушить немного дольше или доливать бульон, чтобы образовался именно соус.

15. В конце добавляем зелень укропа и лука.

16. По желанию можно добавить другую зелень. Блюдо будет хорошо смаковать со сметаной. Также к ней можно приготовить свежий овощной салатик.

Приятного аппетита!

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