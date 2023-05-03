Рецепт мазуриків — як приготувати найсмачніші котлети по-волинські

Ви забудете про звичайні котлети: простий рецепт дивовижних мазуриків родом з Волині
Рецепт котлет, мабуть, знає кожен кулінар та кулінарка, їх готують часто в українських сім'ях, адже це проста страва на обід чи вечерю. Але в українській кухні є набагато смачніша страва — мазурики. Спробувавши її, ви назавжди забудете про котлети.
Своїм рецептом ідеальних мазуриків по-волинські поділилася кулінарка, блогерка Наталія Машика на своєму YouTube-каналі.
Що треба знати про мазурики
Важко сказати як виникли мазурики та хто був їх автором. Проте найчастіше цю народну страву приписують саме Волині. Хай там як, мазурики дуже популярні в Північно-Західній Україні й входять до списку страв сучасної української кухні.
Страва дуже проста у приготуванні та складається з доступних усім інгредієнтів. По своїй суті це котлетки у паніруванні. Але вони мають справді неймовірний смак.
Головний інгредієнт мазуриків — індичий фарш, хоча не рідко українські господині використовують курячий або мікс курячого та індичого. Також мазурики не можна уявити без сиру та запашного часнику.
Спробуйте, Вам сподобається!
Мазурики — простий рецепт української страви
Інгредієнти:
- фарш — 500 г (можна взяти курячий або індичий);
- яйця — 2 шт.;
- вершкове масло — 40 г;
- твердий сир — 40 г;
- молоко — 1 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- молотий сухий перець — 1/2 ч. л.;
- молотий сухий часник — ½ ч. л.;
- суха цибуля — 1 ч. л.;
- панірувальні сухарі;
- рослинна олія для смаження.
Готуємо українські мазурики по-волинські покроково:
1. Для початку нам необхідний фарш. Ви можете придбати вже готовий в магазині або ж зробити самостійно вдома, у другому випадку буде точно смачніше. Головне — фарш має бути однорідний.
Страва вийде ніжною та смачною як з індичого, так і з курячого м'яса, тому обирайте на свій смак та гаманець.
2. М'ясний фарш слід викласти у глибоку миску та додати до нього наступні інгредієнти: два яйця, 40 г теплого розтопленого вершкового масла, сіль, перець та інші спеції, ложку молока та твердий сир натертий на терці. Усе необхідно добре перемішати.
3. Далі з цієї неймовірно ароматної м'ясної суміші робимо невеликі ковбаски. Змочуйте руки у воді, тоді формувати майбутні мазурики буде набагато легше.
4. Вже сформовані ковбаски викладаємо на застелений фольгою лист. Ставимо деко в холодильник на 30-40 хвилин.
5. Далі у миску насипаємо панірувальні сухарі, обвалюємо мазурики.
6. Розігріваємо пательню з рослинною олією та викладаємо мазурики. Смажити потрібно на середньому вогні до золотистого кольору з усіх боків.
7. Готові мазурики можна викласти на паперову серветку, щоб увібрався зайвий жир.
8. Викладайте страву у красиву тарілку та смакуйте. Можна їсти разом з улюбленими соусами або зі сметаною та кропом.
Смачного!
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