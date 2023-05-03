Рецепт мазуриків — як приготувати найсмачніші котлети по-волинські

Українська страва родом з Волині — мазурики. Скріншот з Youtube

Рецепт котлет, мабуть, знає кожен кулінар та кулінарка, їх готують часто в українських сім'ях, адже це проста страва на обід чи вечерю. Але в українській кухні є набагато смачніша страва — мазурики. Спробувавши її, ви назавжди забудете про котлети.

Своїм рецептом ідеальних мазуриків по-волинські поділилася кулінарка, блогерка Наталія Машика на своєму YouTube-каналі.

Читайте також:

Що треба знати про мазурики

Важко сказати як виникли мазурики та хто був їх автором. Проте найчастіше цю народну страву приписують саме Волині. Хай там як, мазурики дуже популярні в Північно-Західній Україні й входять до списку страв сучасної української кухні.

Страва дуже проста у приготуванні та складається з доступних усім інгредієнтів. По своїй суті це котлетки у паніруванні. Але вони мають справді неймовірний смак.

Головний інгредієнт мазуриків — індичий фарш, хоча не рідко українські господині використовують курячий або мікс курячого та індичого. Також мазурики не можна уявити без сиру та запашного часнику.

Спробуйте, Вам сподобається!

Українська страва мазурики. Скріншот з Youtube

Мазурики — простий рецепт української страви

Інгредієнти:

фарш — 500 г (можна взяти курячий або індичий);

яйця — 2 шт.;

вершкове масло — 40 г;

твердий сир — 40 г;

молоко — 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

молотий сухий перець — 1/2 ч. л.;

молотий сухий часник — ½ ч. л.;

суха цибуля — 1 ч. л.;

панірувальні сухарі;

рослинна олія для смаження.

Мазурики — простий рецепт української страви. Скріншот з Youtube

Готуємо українські мазурики по-волинські покроково:

1. Для початку нам необхідний фарш. Ви можете придбати вже готовий в магазині або ж зробити самостійно вдома, у другому випадку буде точно смачніше. Головне — фарш має бути однорідний.

Страва вийде ніжною та смачною як з індичого, так і з курячого м'яса, тому обирайте на свій смак та гаманець.

2. М'ясний фарш слід викласти у глибоку миску та додати до нього наступні інгредієнти: два яйця, 40 г теплого розтопленого вершкового масла, сіль, перець та інші спеції, ложку молока та твердий сир натертий на терці. Усе необхідно добре перемішати.

3. Далі з цієї неймовірно ароматної м'ясної суміші робимо невеликі ковбаски. Змочуйте руки у воді, тоді формувати майбутні мазурики буде набагато легше.

4. Вже сформовані ковбаски викладаємо на застелений фольгою лист. Ставимо деко в холодильник на 30-40 хвилин.

5. Далі у миску насипаємо панірувальні сухарі, обвалюємо мазурики.

Як готувати мазурики. Скріншот з Youtube

6. Розігріваємо пательню з рослинною олією та викладаємо мазурики. Смажити потрібно на середньому вогні до золотистого кольору з усіх боків.

Як смажити мазурики. Скріншот з Youtube

7. Готові мазурики можна викласти на паперову серветку, щоб увібрався зайвий жир.

8. Викладайте страву у красиву тарілку та смакуйте. Можна їсти разом з улюбленими соусами або зі сметаною та кропом.

Смачного!

Рецепт мазуриків. Скріншот з Youtube

Нагадаємо, ми писали, як приготувати українські книглі з картоплі та зі смачною засмажкою. Ця страва смачніша за деруни.

Також ми розповідали про рецепт найсмачніших полтавських галушок з куркою. Секрет їх правильного приготування простий та доступний кожному.