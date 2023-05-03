Рецепт мазуриков — как приготовить самые вкусные котлеты по-волынски

Вы забудете про обычные котлеты: простой рецепт удивительных мазуриков родом из Волыни
Рецепт котлет, наверное, знает каждый кулинар и кулинарка, их готовят часто в украинских семьях, ведь это простое блюдо на обед или ужин. Но в украинской кухне есть намного вкуснее блюдо — мазурики. Попробовав его, вы навсегда забудете о котлетах.
Своим рецептом идеальных мазуриков по-волынски поделилась кулинарка, блоггер Наталья Машика на своем YouTube-канале.
Что нужно знать о мазуриках
Трудно сказать, как возникли мазурики и кто был их автором. Однако чаще всего это народное блюдо приписывают именно Волыни. Как бы там ни было, мазурики очень популярны в Северо-Западной Украине и входят в список блюд современной украинской кухни.
Блюдо очень простое в приготовлении и состоит из доступных для всех ингредиентов. По своей сути это котлетки в панировке. Но у них действительно невероятный вкус.
Главный ингредиент мазуриков — индюшиный фарш, хотя нередко украинские хозяйки используют куриный или микс куриного и индюшачьего. Также мазурики нельзя представить без сыра и душистого чеснока.
Попытайтесь, Вам понравится!
Мазурики — простой рецепт украинского блюда
Ингредиенты:
- фарш — 500 г (можно взять куриный или индюшиный);
- яйца — 2 шт.;
- сливочное масло — 40 г;
- твердый сыр — 40 г;
- молоко — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- молотый сухой перец — 1/2 ч. л.;
- молотый сухой чеснок — ½ ч. л.;
- сухой лук — 1 ч. л.;
- панировочные сухари;
- растительное масло для жарки.
Готовим украинские мазурики по-волынски пошагово:
1. Для начала нам необходим фарш. Вы можете приобрести уже готовый в магазине или сделать самостоятельно дома, во втором случае будет точно вкуснее. Главное — фарш должен быть однородный.
Блюдо получится нежным и вкусным как из индюшиного, так и из куриного мяса, поэтому выбирайте на свой вкус и кошелек.
2. Мясной фарш следует выложить в глубокую миску и добавить к нему следующие ингредиенты: два яйца, 40 г теплого растопленного сливочного масла, соль, перец и другие специи, ложку молока и сыр натертый на терке. Все нужно хорошо перемешать.
3. Далее из этой невероятно ароматной мясной смеси делаем небольшие колбаски. Смачивайте руки в воде, тогда формировать будущие мазурики будет гораздо легче.
4. Уже сформированные колбаски выкладываем на застеленный фольгой лист. Ставим противень в холодильник на 30-40 минут.
5. Далее в миску насыпаем панировочные сухари, обваливаем мазурики.
6. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем мазурики. Жарить нужно на среднем огне до золотистого цвета со всех сторон.
7. Готовые мазурики можно выложить на бумажную салфетку, чтобы впитался лишний жир.
8. Выкладывайте блюдо в красивую тарелку и смакуйте. Можно есть вместе с любимыми соусами или со сметаной и укропом.
Приятного аппетита!
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