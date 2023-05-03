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Вы забудете про обычные котлеты: простой рецепт удивительных мазуриков родом из Волыни

3 мая 2023 14:40
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Рецепт мазуриков — как приготовить самые вкусные котлеты по-волынски
Украинское блюдо родом из Волыни — мазурики. Скриншот из Youtube
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Рецепт котлет, наверное, знает каждый кулинар и кулинарка, их готовят часто в украинских семьях, ведь это простое блюдо на обед или ужин. Но в украинской кухне есть намного вкуснее блюдо — мазурики. Попробовав его, вы навсегда забудете о котлетах.

Своим рецептом идеальных мазуриков по-волынски поделилась кулинарка, блоггер Наталья Машика на своем YouTube-канале.

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Что нужно знать о мазуриках

Трудно сказать, как возникли мазурики и кто был их автором. Однако чаще всего это народное блюдо приписывают именно Волыни. Как бы там ни было, мазурики очень популярны в Северо-Западной Украине и входят в список блюд современной украинской кухни.

Блюдо очень простое в приготовлении и состоит из доступных для всех ингредиентов. По своей сути это котлетки в панировке. Но у них действительно невероятный вкус.

Главный ингредиент мазуриков — индюшиный фарш, хотя нередко украинские хозяйки используют куриный или микс куриного и индюшачьего. Также мазурики нельзя представить без сыра и душистого чеснока.

Попытайтесь, Вам понравится!

 

Что нужно знать о мазуриках
Украинское блюдо мазурики. Скриншот из Youtube

Мазурики — простой рецепт украинского блюда

Ингредиенты:

  • фарш — 500 г (можно взять куриный или индюшиный);
  • яйца — 2 шт.;
  • сливочное масло — 40 г;
  • твердый сыр — 40 г;
  • молоко — 1 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • молотый сухой перец — 1/2 ч. л.;
  • молотый сухой чеснок — ½ ч. л.;
  • сухой лук — 1 ч. л.;
  • панировочные сухари;
  • растительное масло для жарки.

 

Мазурики — простой рецепт украинского блюда
Мазурики – простой рецепт украинского блюда. Скриншот из Youtube

Готовим украинские мазурики по-волынски пошагово:

1. Для начала нам необходим фарш. Вы можете приобрести уже готовый в магазине или сделать самостоятельно дома, во втором случае будет точно вкуснее. Главное — фарш должен быть однородный.

Блюдо получится нежным и вкусным как из индюшиного, так и из куриного мяса, поэтому выбирайте на свой вкус и кошелек.

2. Мясной фарш следует выложить в глубокую миску и добавить к нему следующие ингредиенты: два яйца, 40 г теплого растопленного сливочного масла, соль, перец и другие специи, ложку молока и сыр натертый на терке. Все нужно хорошо перемешать.

3. Далее из этой невероятно ароматной мясной смеси делаем небольшие колбаски. Смачивайте руки в воде, тогда формировать будущие мазурики будет гораздо легче.

4. Уже сформированные колбаски выкладываем на застеленный фольгой лист. Ставим противень в холодильник на 30-40 минут.

5. Далее в миску насыпаем панировочные сухари, обваливаем мазурики.

 

Как готовить мазурики
Как готовить мазурики. Скриншот из Youtube

6. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем мазурики. Жарить нужно на среднем огне до золотистого цвета со всех сторон.

 

Что такое мазурики и как готовить
Как жарить мазурики. Скриншот из Youtube

7. Готовые мазурики можно выложить на бумажную салфетку, чтобы впитался лишний жир.

8. Выкладывайте блюдо в красивую тарелку и смакуйте. Можно есть вместе с любимыми соусами или со сметаной и укропом.

Приятного аппетита!

 

Пошаговый рецепт мазуриков.
Рецепт мазуриков. Скриншот из Youtube

 

Напомним, мы писали, как приготовить украинские кныгли из картофеля и с вкусной зажаркой. Это блюдо вкуснее дерунов.

Также мы рассказывали о рецепте самых вкусных полтавских галушек с курицей. Секрет их правильного приготовления прост и доступен каждому.

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