Рецепт мазуриков — как приготовить самые вкусные котлеты по-волынски

Украинское блюдо родом из Волыни — мазурики. Скриншот из Youtube

Рецепт котлет, наверное, знает каждый кулинар и кулинарка, их готовят часто в украинских семьях, ведь это простое блюдо на обед или ужин. Но в украинской кухне есть намного вкуснее блюдо — мазурики. Попробовав его, вы навсегда забудете о котлетах.

Своим рецептом идеальных мазуриков по-волынски поделилась кулинарка, блоггер Наталья Машика на своем YouTube-канале.

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Что нужно знать о мазуриках

Трудно сказать, как возникли мазурики и кто был их автором. Однако чаще всего это народное блюдо приписывают именно Волыни. Как бы там ни было, мазурики очень популярны в Северо-Западной Украине и входят в список блюд современной украинской кухни.

Блюдо очень простое в приготовлении и состоит из доступных для всех ингредиентов. По своей сути это котлетки в панировке. Но у них действительно невероятный вкус.

Главный ингредиент мазуриков — индюшиный фарш, хотя нередко украинские хозяйки используют куриный или микс куриного и индюшачьего. Также мазурики нельзя представить без сыра и душистого чеснока.

Попытайтесь, Вам понравится!

Украинское блюдо мазурики. Скриншот из Youtube

Мазурики — простой рецепт украинского блюда

Ингредиенты:

фарш — 500 г (можно взять куриный или индюшиный);

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 40 г;

твердый сыр — 40 г;

молоко — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

молотый сухой перец — 1/2 ч. л.;

молотый сухой чеснок — ½ ч. л.;

сухой лук — 1 ч. л.;

панировочные сухари;

растительное масло для жарки.

Мазурики – простой рецепт украинского блюда. Скриншот из Youtube

Готовим украинские мазурики по-волынски пошагово:

1. Для начала нам необходим фарш. Вы можете приобрести уже готовый в магазине или сделать самостоятельно дома, во втором случае будет точно вкуснее. Главное — фарш должен быть однородный.

Блюдо получится нежным и вкусным как из индюшиного, так и из куриного мяса, поэтому выбирайте на свой вкус и кошелек.

2. Мясной фарш следует выложить в глубокую миску и добавить к нему следующие ингредиенты: два яйца, 40 г теплого растопленного сливочного масла, соль, перец и другие специи, ложку молока и сыр натертый на терке. Все нужно хорошо перемешать.

3. Далее из этой невероятно ароматной мясной смеси делаем небольшие колбаски. Смачивайте руки в воде, тогда формировать будущие мазурики будет гораздо легче.

4. Уже сформированные колбаски выкладываем на застеленный фольгой лист. Ставим противень в холодильник на 30-40 минут.

5. Далее в миску насыпаем панировочные сухари, обваливаем мазурики.

Как готовить мазурики. Скриншот из Youtube

6. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем мазурики. Жарить нужно на среднем огне до золотистого цвета со всех сторон.

Как жарить мазурики. Скриншот из Youtube

7. Готовые мазурики можно выложить на бумажную салфетку, чтобы впитался лишний жир.

8. Выкладывайте блюдо в красивую тарелку и смакуйте. Можно есть вместе с любимыми соусами или со сметаной и укропом.

Приятного аппетита!

Рецепт мазуриков. Скриншот из Youtube

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