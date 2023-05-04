Рецепт лангоша по-закарпатски — как приготовить украинское блюдо, вкуснее пиццы

Украинское блюдо лангош по-закарпатски. Фото: google.com

Лангош — это венгерское блюдо, однако уже много десятилетий оно является традиционным и для Закарпатья, где хозяйки добавили свои хитрости приготовления. Вкус можно сравнить с мини-пиццей, однако с особым украинским вкусом.

Как приготовить лангош по-закарпатски, рассказала блоггер и кулинарка Наталья Машика на своем YouTube-канале. Блюдо подходит для быстрого перекуса, на завтрак или обед, понравится как взрослым, так и детям.

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Лангош по-закарпатски — простой и вкусный рецепт

Ингредиенты:

сухие дрожжи — 2 ч. л.;

теплая вода — 150 мл;

сахар — 1 ч. л.;

мука — 500 г;

соль — 1 ч. л.;

минеральная вода — 150 мл;

чеснок — 1-2 зубчика + 70 мл воды.

Ингредиенты для начинки:

сметана;

майонез;

кетчуп;

твердый сыр.

Также можно добавить маринованные огурцы, маринованный лук, зелень или что угодно по своему вкусу.

Лангош по-закарпатски с начинкой. Фото: google.com

Готовим лангош по-закарпатски пошагово:

1. Готовим опару: в удобную глубокую миску наливаем 150 мл теплой воды (идеальная температура до 30 градусов), насыпаем 2 чайные ложки сухих дрожжей и 1 чайную ложку сахара. Все перемешиваем и оставляем на 15 минут, чтобы дрожжи начали работать.

2. После можно замешать тесто. В большую миску просеиваем 500 г муки и добавляем чайную ложку соли и перемешиваем. Делаем ямку и выливаем туда дрожжи. Затем добавляем 150 мл минеральной воды. Хорошо вымешиваем ложкой или руками.

3. Готовое тесто замешиваем 15 минут на столе, пока оно не станет мягким и эластичным. Смазываем миску растительным маслом, выкладываем тесто и накрываем. Оставляем его на 1 час, чтобы оно выросло вдвое.

4. Руки смазываем растительным маслом, нажимаем на тесто, чтобы получился весь углекислый газ.

5. Разделите тесто на части и сформуйте лангоши. Можно делать разные размеры как десертное блюдечко или на всю сковороду среднего размера.

6. Сковороду ставим на средний огонь и разогреваем с маслом.

7. Выкладываем лепешку на сковороду и обжариваем с двух сторон. Если на тесте появляются пузырьки — прокалывайте их вилкой.

8. Тем временем берем несколько зубчиков чеснока, очень мелко нарезаем или натираем, добавляем кипяченую воду. Этой чесночной смесью необходимо будет смазывать уже готовые лепешки.

9. На горячие лангоши выкладывайте начинку, подавайте к столу и наслаждайтесь.

Приятного аппетита!

Вкусный лангош по-закарпатски. Фото: google.com

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