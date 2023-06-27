Рецепт смачного українського гарніру — як приготувати закарпатську ріплянку

Закарпатська ріплянка з вершково-грибною підливкою. Скріншот з Youtube

Українська кухня багата та різноманітна. Вона поєднує в собі дивовижні смаки та традиції. Проте, багато, дійсно дивовижних, рецептів забуті або про них мало хто чув. Таку несправедливість легко виправити.

Щоб популяризувати давню українську кухню, пропонуємо найсмачніший рецепт гарніру — закарпатська ріплянка.

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На приготування страви не треба витрачати багато часу або купувати дорогі інгредієнти. Все дуже просте, проте поєднуючись дарує неперевершений смак. Ви забудете про звичайне пюре, спробувавши ріплянку!

Що таке ріплянка та звідки така назва

Ріплянка — це традиційна страва жителів села Колочава, Закарпатська область. За традицією її готують кілька разів на тиждень в кожному будинку села.

Якщо порівнювати цю страву з сучасною кухнею, це буде безперечно гарнір до основних страв. Ріплянка являє собою розварену в пюре картоплю, до якої додають кукурудзяне борошно та вершкове масло.

Не рідко страву подають з грибною мачанкою (підливою або засмажкою). Тоді це вже повноцінна апетитна та ситна страва.

Що ж до назви, то тут усе просто, на діалекті "ріпа" — це картопля. Тож "ріплянка" — це страва з картоплі.

Закарпатська ріплянка з вершково-грибною підливкою. Скріншот з Youtube

Закарпатська ріплянка — рецепт українського гарніру

Інгредієнти:

картопля;

кукурудзяне борошно;

вершкове масло;

бринза;

сіль, перець за смаком.

Готуємо ріплянку по-закарпатськи покроково:

Картоплю необхідно очистити та відварити в невеликій кількості підсоленої води. Коли картопля буде м'яка та розварена, залишки води зливати не слід. Зробіть пюре. У каструлю з ще гарячим картопляним пюре всипте кукурудзяне борошно і перемішайте до однорідної маси. Візьміть форму для запікання та змастіть вершковим маслом. Накладіть картопляну масу і розрівняйте лопаткою. Зверху розкладіть нарізане кубиками масло і посипте подрібненою або натертою бринзою. Запікайте в духовці при 220 градусах впродовж 30 — 40 хвилин до утворення золотистої скоринки. Подавайте ріплянку гарячою зі сметаною та шкварками, грибною засмажкою. Можна осучаснити український гарній та подати до запашної запеченої курочки. Доречними додатками стануть соління, салат з квашеної капусти свіжі салати з капустою та іншими овочами.



Смачного!

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