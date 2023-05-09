Как приготовить вкусную пиццу на сковороде за десять минут – нужно взять только это

Вкусная и ароматная пицца на сковороде всего за десять минут: простой рецепт
Каждая хозяйка знает, как ее семья любит поесть что-нибудь вкусненькое, что будет приготовлено своими руками. Поэтому можно приготовить вкусную пиццу на сковороде, которая не только порадует всех близких, но и займет буквально десять минут времени.
Рецепт от редакции Новини.LIVE.
Можно приготовить пиццу на сковороде с совершенно разными начинками, постоянно экспериментируя. Можно выбрать также и то, что есть в холодильнике, чтобы не тратить деньги на ингредиенты, покупая разные овощи в магазине за сумасшедшие деньги.
Ингредиенты
Для теста:
- два яйца;
- три–четыре столовые ложки сметаны и майонеза;
- девять столовых ложек муки;
- 0,5 чайной ложки соли.
Для начинки:
- 100 г полукопченой колбасы;
- одна сосиска;
- 0,5 луковицы репчатого лука;
- обжаренные грибы и майонез (по вкусу);
- один помидор;
- 100 г сыра;
- масло (для жарки);
- специи и зелень (по вкусу).
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить тесто, смешав для этого сметану с майонезом и яйцами. Все это следует тщательно взбить венчиком или вилкой, добавляя постепенно муку и активно перемешивая для взбития комков. Тесто должно получиться жидким, словно сметана.
Смажьте горячую сковороду растительным маслом на дне и по краям и вылейте туда тесто, распределяя его по поверхности сковороды. После этого накройте крышкой и оставьте тесто выпекаться на слабом огне на две–три минуты.
Затем следует сделать начинку, нарезая компоненты кубиками или соломкой и выкладывая это на тесто. Важно понимать, что начинка не должна утопать в тесте, поэтому оно было предварительно подготовлено. Чтобы пицца не была сухой, перед начинкой следует смазать кетчупом или растительным маслом.
Сверху нанесите немного майонеза и посыпьте тертым сыром, накройте сковороду крышкой и оставьте выпекаться на среднем огне десять минут.
Прежде, чем подавать к столу, нужно оставить на 15–20 минут, после чего нарезать на кусочки.
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