Как приготовить вкусную пиццу на сковороде за десять минут – нужно взять только это

Вкусная и сочная пицца на сковороде. Фото: Pixabay

Каждая хозяйка знает, как ее семья любит поесть что-нибудь вкусненькое, что будет приготовлено своими руками. Поэтому можно приготовить вкусную пиццу на сковороде, которая не только порадует всех близких, но и займет буквально десять минут времени.

Рецепт от редакции Новини.LIVE.

Читайте также:

Можно приготовить пиццу на сковороде с совершенно разными начинками, постоянно экспериментируя. Можно выбрать также и то, что есть в холодильнике, чтобы не тратить деньги на ингредиенты, покупая разные овощи в магазине за сумасшедшие деньги.

Ингредиенты

Для теста:

два яйца;

три–четыре столовые ложки сметаны и майонеза;

девять столовых ложек муки;

0,5 чайной ложки соли.

Для начинки:

100 г полукопченой колбасы;

одна сосиска;

0,5 луковицы репчатого лука;

обжаренные грибы и майонез (по вкусу);

один помидор;

100 г сыра;

масло (для жарки);

специи и зелень (по вкусу).

Вкусная пицца на сковороде за десять минут. Фото иллюстративное: Pinterest

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить тесто, смешав для этого сметану с майонезом и яйцами. Все это следует тщательно взбить венчиком или вилкой, добавляя постепенно муку и активно перемешивая для взбития комков. Тесто должно получиться жидким, словно сметана.

Смажьте горячую сковороду растительным маслом на дне и по краям и вылейте туда тесто, распределяя его по поверхности сковороды. После этого накройте крышкой и оставьте тесто выпекаться на слабом огне на две–три минуты.

Вкусная пицца на сковороде. Фото иллюстративное: Freepik

Затем следует сделать начинку, нарезая компоненты кубиками или соломкой и выкладывая это на тесто. Важно понимать, что начинка не должна утопать в тесте, поэтому оно было предварительно подготовлено. Чтобы пицца не была сухой, перед начинкой следует смазать кетчупом или растительным маслом.

Сверху нанесите немного майонеза и посыпьте тертым сыром, накройте сковороду крышкой и оставьте выпекаться на среднем огне десять минут.

Прежде, чем подавать к столу, нужно оставить на 15–20 минут, после чего нарезать на кусочки.

Напомним, мы писали о том, как приготовить закарпатскую мачанку с крапивой.

Раньше мы рассказывали, как правильно приготовить весенний и полезный салат из крапивы и одуванчика.

Также мы сообщали о том, как приготовить вкусную окрошку на кефире с курицей.