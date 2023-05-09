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Вкусная и ароматная пицца на сковороде всего за десять минут: простой рецепт

9 мая 2023 21:20
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как приготовить вкусную пиццу на сковороде за десять минут – нужно взять только это
Вкусная и сочная пицца на сковороде. Фото: Pixabay
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Каждая хозяйка знает, как ее семья любит поесть что-нибудь вкусненькое, что будет приготовлено своими руками. Поэтому можно приготовить вкусную пиццу на сковороде, которая не только порадует всех близких, но и займет буквально десять минут времени.

Рецепт от редакции Новини.LIVE.

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Можно приготовить пиццу на сковороде с совершенно разными начинками, постоянно экспериментируя. Можно выбрать также и то, что есть в холодильнике, чтобы не тратить деньги на ингредиенты, покупая разные овощи в магазине за сумасшедшие деньги.

Ингредиенты

Для теста:

  • два яйца;
  • три–четыре столовые ложки сметаны и майонеза;
  • девять столовых ложек муки;
  • 0,5 чайной ложки соли.

Для начинки:

  • 100 г полукопченой колбасы;
  • одна сосиска;
  • 0,5 луковицы репчатого лука;
  • обжаренные грибы и майонез (по вкусу);
  • один помидор;
  • 100 г сыра;
  • масло (для жарки);
  • специи и зелень (по вкусу).
Пицца на сковороде
Вкусная пицца на сковороде за десять минут. Фото иллюстративное: Pinterest

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить тесто, смешав для этого сметану с майонезом и яйцами. Все это следует тщательно взбить венчиком или вилкой, добавляя постепенно муку и активно перемешивая для взбития комков. Тесто должно получиться жидким, словно сметана.

Смажьте горячую сковороду растительным маслом на дне и по краям и вылейте туда тесто, распределяя его по поверхности сковороды. После этого накройте крышкой и оставьте тесто выпекаться на слабом огне на две–три минуты.

Пицца на сковороде
Вкусная пицца на сковороде. Фото иллюстративное: Freepik

Затем следует сделать начинку, нарезая компоненты кубиками или соломкой и выкладывая это на тесто. Важно понимать, что начинка не должна утопать в тесте, поэтому оно было предварительно подготовлено. Чтобы пицца не была сухой, перед начинкой следует смазать кетчупом или растительным маслом.

Сверху нанесите немного майонеза и посыпьте тертым сыром, накройте сковороду крышкой и оставьте выпекаться на среднем огне десять минут.

Прежде, чем подавать к столу, нужно оставить на 15–20 минут, после чего нарезать на кусочки.

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