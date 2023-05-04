Рецепт вітамінного салату з кульбаби та кропиви. Фото: google.com

Весною, коли наші сади, городи та поля укриваються зеленими килимами й з'являється перша корисна зелень та трави, варто приготувати вітамінний салат з молодої кульбаби та кропиви. Така страва наситить організм важливими мікроелементами та корисними речовинами й подарує весняний настрій.

Ділимося найсмачнішим рецептом салату з кульбаби та кропиви, який варто спробувати.

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Важливо: кропиву та кульбабки варто збирати лише у чистих зонах. Зривати зелень, що росте біля дороги, чи там, де їздять машини небезпечно, адже рослини вбирають у себе усі шкідливі викиди, включаючи метали.

Щоб листя кульбаби не гірчило, бажано рвати його з рослин, які ще не розквітли.

Салат з кульбаби та кропиви — вітамінний рецепт

Інгредієнти:

листя молодої кульбаби — 5-6 шт.;

листя молодої кропиви — 3 шт.;

цибуля зелена — 3 шт.;

пір'я молодого часнику — 3 шт.;

листя чорної смородини (молоді) — 3 шт.;

кріп — 1 гілочка;

петрушка — 1 гілочка;

м'ята — кілька листочків;

яйця варені — 2 шт.

огірок — 1 шт.

Інгредієнти для заправки:

олія оливкова ​​— 2 ст. л.;

сік лимона — 1 ст. л.;

оцет бальзамічний — 1 ч. л.;

мед приблизно — ½ ч. л.;

сіль та перець — на свій смак.

Порада: не бійтеся експериментувати, додаючи до салату свої улюблені інгредієнти та зелень. Можна додати до страви руколу або кінзу, горіхи або насіння, бринзу або фету, заправити ніжною сметаною або дієтичним йогуртом.

Салат з кульбаби та кропиви — вітамінний рецепт. Фото: google.com

Готуємо салат з кульбаби та кропиви покроково:

1. Листя кропиви обдати окропом й одразу опустити в холодну воду. Покласти листочки на паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу.

2. Листя кульбаби замочити у трохи підсоленій воді на 30 хвилин, щоб позбутися гіркоти (зовсім молоденькі листочки можна не замочувати, вони мають легку гіркуватість).

3. Усю зелень добре помити, обірвати лише молоді та ніжні листочки. Дрібно нашаткувати разом з кульбабою та кропивою.

4. Яйця порізати кубиками.

5. Огірок також варто порізати середнім кубиком або ж півкільцями.

6. Змішати зелень з яйцями.

7. Готуємо заправку: змішавши олію, сік лимона, бальзамічний оцет та сіль з перцем. Додати трохи меду за бажанням. Або ж діжонської гірчиці.

8. Полити зелений салат заправкою та акуратно перемішати.

9. Відразу ж подати до столу та насолоджуватися чудовим смаком і ароматом.

Смачного!

Салат з молодої кульбаби та кропиви. Фото: google.com

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