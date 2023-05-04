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Витаминный взрыв на тарелке: как приготовить самый полезный весенний салат из одуванчика и крапивы

4 мая 2023 14:35
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Салат из одуванчика и крапивы — лучший витаминный рецепт
Рецепт витаминного салата из одуванчика и крапивы. Фото: google.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Весной, когда наши сады, огороды и поля покрываются зелеными коврами и появляется первая полезная зелень и травы, следует приготовить витаминный салат из одуванчика и крапивы. Такое блюдо наполнит организм важными микроэлементами и полезными веществами и подарит весеннее настроение.

Делимся вкусным рецептом салата из одуванчика и крапивы, который стоит попробовать.

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Важно: крапиву и одуванчики следует собирать только в чистых зонах. Срывать зелень, растущую у дороги или там, где ездят машины опасно, ведь растения впитывают все вредные выбросы, включая металлы.

Чтобы листья одуванчика не горчили, желательно рвать его из еще не расцветших растений.

Салат из одуванчика и крапивы — витаминный рецепт

Ингредиенты:

  • листья молодого одуванчика — 5-6 шт.;
  • листья молодой крапивы — 3 шт.;
  • лук зеленый — 3 шт.;
  • перья молодого чеснока — 3 шт.;
  • листья черной смородины (молодежи) — 3 шт.;
  • укроп — 1 веточка;
  • петрушка — 1 веточка;
  • мята — несколько листочков;
  • яйца вареные — 2 шт.
  • огурец — 1 шт.

Ингредиенты для заправки:

  • масло оливковое — 2 ст. л.;
  • сок лимона — 1 ст. л.;
  • уксус бальзамический — 1 ч. л.;
  • мед примерно — ½ ч. л.;
  • соль и перец — по своему вкусу.

Совет: не бойтесь экспериментировать, добавляя в салат свои любимые ингредиенты и зелень. Можно добавить к блюду рукколу или кинзу, орехи или семена, брынзу или фету, заправить нежной сметаной или диетическим йогуртом.

 

Салат из одуванчика и крапивы - витаминный рецепт
Салат из одуванчика и крапивы – витаминный рецепт. Фото: google.com

Готовим салат из одуванчика и крапивы пошагово:

1. Листья крапивы обдать кипятком и сразу опустить в холодную воду. Положить листики на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.

2. Листья одуванчика замочить в немного подсоленной воде на 30 минут, чтобы избавиться от горечи (совсем молоденькие листики можно не замачивать, они обладают легкой горчинкой).

3. Всю зелень хорошо помыть, оборвать только молодые и нежные листики. Мелко нашинковать вместе с одуванчиком и крапивой.

4. Яйца порезать кубиками.

5. Огурец также следует порезать средним кубиком или полукольцами.

6. Смешать зелень с яйцами.

7. Готовим заправку: смешав растительное масло, сок лимона, бальзамический уксус и соль с перцем. Добавить немного меда по желанию. Или дижонской горчицы.

8. Полить зеленый салат заправкой и аккуратно перемешать.

9. Сразу же подать на стол и наслаждаться прекрасным вкусом и ароматом.

Приятного аппетита!

 

Как приготовить самый вкусный салат из одуванчика и крапивы
Салат из одуванчика и крапивы. Фото: google.com

 

Напомним, мы писали рецепт фантастического салата с курицей и авокадо на ужин. 100 г готового блюда содержит всего 130 ккал, так что этот салатик можно смело есть тем, кто следит за фигурой.

Также мы рассказывали о самом полезном рецепте весеннего салата с яйцом и редисом за 10 минут. Он идеально подойдет как для завтрака, так и для обеда или ужина.

 

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