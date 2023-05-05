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Найкорисніша весняна закуска: як приготувати закарпатську мачанку з кропивою

5 травня 2023 17:15
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Рецепт мачанки з кропиви — як приготувати традиційну закарпатську страву
Рецепт мачанки з кропиви. Фото: Новини.LIVE
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Мачанка — одна з традиційних українських страв, яка являє собою густу підливку, що мочають в хліб. На Закарпатті дуже часто таку закуску готують зі сметаною, грибами, молочними продуктами та зеленню. А навесні — з молодої кропиви.

Тож ділимося з вами особливою українською весняною стравою з кропиви. Вона стане зіркою вашого столу. 

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Як готувати мачанку — простий та смачний рецепт 

  • молода кропива — 200-300 г;
  • цибуля зелена — 50 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт. (маленька);
  • часник — 2-3 зубчики;
  • яйця — 1-2 шт.;
  • сметана — 200 г;
  • молоко (або вершки) — 200 мл;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • сіль, перець, овочева приправа на свій смак. 

У страву не рідко додають інші трави та зелень, до прикладу, щавель, кріп, петрушку, кінзу, чебрець тощо. 

 

Як готувати мачанку — простий та смачний рецепт
Мачанка по-закарпатські з кропивою. Фото: google.com

Готуємо мачанку з кропивою покроково: 

1. Молоду кропиву слід нарвати лише у чистій зоні. При приготуванні її слід ретельно промити та покласти в окріп на  одну хвилину. 

2. Далі дістати кропиву з гарячої води та покласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу. 

3. Часник натерти на дрібній терці або дуже дрібно нарізати. Цибулю зелену та ріпчасту слід також дрібно нарізати. 

4. На розігріту пательню з невеликою кількістю масла висипаємо часник з цибулею та обсмажуємо на маленькому вогні до м'якості.

5. Додайте кропиву та смажте ще 3-5 хвилин на слабкому вогні під кришкою.

6. Змішайте сирі яйця зі сметаною, молоком. Додайте борошно та спеції й ретельно збийте. 

7. Влийте масу на сковорідку та доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Відразу зняти з вогню. І подавати до столу. 

Порада: щоб мачанка була однорідна, можна збити її блендером. 

Страва чудово смакує з чорним хлібом. Можна зробити грінки або злегка підсушити.

Смачного! 

 

Рецепт мачанки з кропивою - як готувати
Мачанка з кропивою. Фото: google.com

 

Нагадаємо, ми писали про найсмачніший рецепт салату з кульбаби та кропиви, який варто спробувати. 

А також ми ділилися рецептом зеленого супу з кропиви, шпинату та яєць. Ця страва не тільки порадує вас смаком, а й збагатить організм корисними речовинами й зміцнить імунітет. 

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