Рецепт мачанки з кропиви — як приготувати традиційну закарпатську страву

Рецепт мачанки з кропиви. Фото: Новини.LIVE

Мачанка — одна з традиційних українських страв, яка являє собою густу підливку, що мочають в хліб. На Закарпатті дуже часто таку закуску готують зі сметаною, грибами, молочними продуктами та зеленню. А навесні — з молодої кропиви.

Тож ділимося з вами особливою українською весняною стравою з кропиви. Вона стане зіркою вашого столу.

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Як готувати мачанку — простий та смачний рецепт

молода кропива — 200-300 г;

цибуля зелена — 50 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт. (маленька);

часник — 2-3 зубчики;

яйця — 1-2 шт.;

сметана — 200 г;

молоко (або вершки) — 200 мл;

борошно — 1 ст. л.;

сіль, перець, овочева приправа на свій смак.

У страву не рідко додають інші трави та зелень, до прикладу, щавель, кріп, петрушку, кінзу, чебрець тощо.

Мачанка по-закарпатські з кропивою. Фото: google.com

Готуємо мачанку з кропивою покроково:

1. Молоду кропиву слід нарвати лише у чистій зоні. При приготуванні її слід ретельно промити та покласти в окріп на одну хвилину.

2. Далі дістати кропиву з гарячої води та покласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу.

3. Часник натерти на дрібній терці або дуже дрібно нарізати. Цибулю зелену та ріпчасту слід також дрібно нарізати.

4. На розігріту пательню з невеликою кількістю масла висипаємо часник з цибулею та обсмажуємо на маленькому вогні до м'якості.

5. Додайте кропиву та смажте ще 3-5 хвилин на слабкому вогні під кришкою.

6. Змішайте сирі яйця зі сметаною, молоком. Додайте борошно та спеції й ретельно збийте.

7. Влийте масу на сковорідку та доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Відразу зняти з вогню. І подавати до столу.

Порада: щоб мачанка була однорідна, можна збити її блендером.

Страва чудово смакує з чорним хлібом. Можна зробити грінки або злегка підсушити.

Смачного!

Мачанка з кропивою. Фото: google.com

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