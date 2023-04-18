Зелений суп з кропивою і шпинатом — рецепт корисної вітамінної страви

Корисний та дуже смачний суп з кропивою і шпинатом. Фото: varimedobroty.cz

Вже починає з'являтися перша вітамінна зелень, зокрема шпинат та кропива. А це означає, що прийшов час побалувати себе чимось надзвичайно корисним та смачненьким.

Пропонуємо вам неймовірний рецепт зеленого супу з кропиви, шпинату та яєць, яким поділилося видання "Кухарі". Ця страва не тільки порадує вас смаком, а й збагатить організм корисними речовинами й зміцнить імунітет.

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Зелений суп з кропиви та шпинату — рецепт

Інгредієнти:

кропива — 2 пучки (300 г);

шпинат — пучок (150 г);

яйця — 3 шт.;

картопля — 1-2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

селера — 1 шт.;

часник — 1-2 зубчики;

сіль — на свій смак;

духмяний перець — 3-4 горошини;

чорний перець — на свій смак.

Порада щодо приготування: щоб отримати особливий пряний смак страви, додайте 30-50 г ягід лимонника.

Зелений суп з кропиви та шпинату — рецепт. Фото: 1000.menu

Готуємо вітамінний весняний суп покроково:

1. У трилітрову каструлю влийте 2,5 літри води й поставте на маленький вогонь.

2. Поки вода гріється, миємо та очищаємо від шкірки усі овочі.

3. Моркву та селеру натираємо соломкою або на крупній терці й кидаємо у киплячу воду.

4. Цибулю дрібно нарізаємо кубиками й теж додаємо до каструлі з майбутнім супом.

5. Далі ріжемо на кубики картоплю й теж кидаємо у воду.

6. Солимо суп й варимо під кришкою.

7. Кропиву та шпинат треба вимити й подрібнити. Коли овочевий бульйон практично довариться, зелень відправляємо в каструлю.

Важливо: щоб кропива зберегла більшу частину своїх корисних властивостей, її не варто не піддавати довгій термічній обробці. Тушкувати або варити треба до трьох хвилин.

8. Разом із зеленню додаємо вичавлений часник, духмяний та чорний перець, за бажанням лимонник та лавровий лист.

9. Через 1-2 хвилини вимикаємо вогонь. Нехай суп настоїться під кришкою.

10. Тим часом відваріть яйця круто, почистьте їх від шкаралупи, розріжте навпіл та викладіть у тарілки, в які насипатимете суп.

11. За бажанням суп можна прикрасити невеликою кількістю петрушки та кропу.

Смачного!

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