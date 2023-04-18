Зеленый суп с крапивой и шпинатом — рецепт полезного витаминного блюда

Для иммунитета и здоровья: рецепт ароматного зеленого супа с крапивой и шпинатом
Уже начинает появляться первая витаминная зелень, в том числе шпинат и крапива. А это значит, что пришло время побаловать себя чем-то очень полезным и вкусным.
Предлагаем вам невероятный рецепт зеленого супа из крапивы, шпината и яиц, которым поделилось издание "Кухарі". Это блюдо не только порадует вас вкусом, но и обогатит организм полезными веществами и укрепит иммунитет.
Вы влюбитесь в это легкое и весеннее блюдо!
Зеленый суп из крапивы и шпината — рецепт
Ингредиенты:
- крапива — 2 пучка (300 г);
- шпинат — пучок (150 г);
- яйца — 3 шт.;
- картофель — 1-2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сельдерей — 1 шт.;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- соль — по своему вкусу;
- душистый перец — 3-4 горошины;
- черный перец — по своему вкусу.
Совет по приготовлению: чтобы получить особый пряный вкус блюда, добавьте 30-50 г ягод лимонника.
Готовим витаминный весенний суп пошагово:
1. В трехлитровую кастрюлю влейте 2,5 литра воды и поставьте на небольшой огонь.
2. Пока вода греется, моем и очищаем от кожуры все овощи.
3. Морковь и сельдерей натираем соломкой или на крупной терке и бросаем в кипящую воду.
4. Лук мелко нарезаем кубиками и тоже добавляем в кастрюлю с будущим супом.
5. Далее режем на кубики картофель и тоже бросаем в воду.
6. Солим суп и варим под крышкой.
7. Крапиву и шпинат нужно вымыть и измельчить. Когда овощной бульон практически доварится, зелень отправляем в кастрюлю.
Важно: чтобы крапива сохранила большую часть своих полезных свойств, ее не следует подвергать долгой термической обработке. Тушить или варить нужно до трех минут.
8. Вместе с зеленью добавляем выжатый чеснок, душистый и черный перец, по желанию лимонник и лавровый лист.
9. Через 1-2 минуты выключаем огонь. Пусть суп настоится под крышкой.
10. Тем временем отварите яйца вкрутую, почистите их от скорлупы, разрежьте пополам и выложите в тарелки, в которые будете насыпать суп.
11. По желанию суп можно украсить небольшим количеством петрушки и укропа.
Приятного аппетита!
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