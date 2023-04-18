Зеленый суп с крапивой и шпинатом — рецепт полезного витаминного блюда

Полезный и вкусный суп с крапивой и шпинатом. Фото: varimedobroty.cz

Уже начинает появляться первая витаминная зелень, в том числе шпинат и крапива. А это значит, что пришло время побаловать себя чем-то очень полезным и вкусным.

Предлагаем вам невероятный рецепт зеленого супа из крапивы, шпината и яиц, которым поделилось издание "Кухарі". Это блюдо не только порадует вас вкусом, но и обогатит организм полезными веществами и укрепит иммунитет.

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Зеленый суп из крапивы и шпината — рецепт

Ингредиенты:

крапива — 2 пучка (300 г);

шпинат — пучок (150 г);

яйца — 3 шт.;

картофель — 1-2 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сельдерей — 1 шт.;

чеснок — 1-2 зубчика;

соль — по своему вкусу;

душистый перец — 3-4 горошины;

черный перец — по своему вкусу.

Совет по приготовлению: чтобы получить особый пряный вкус блюда, добавьте 30-50 г ягод лимонника.

Зеленый суп из крапивы и шпината — рецепт. Фото: 1000.menu

Готовим витаминный весенний суп пошагово:

1. В трехлитровую кастрюлю влейте 2,5 литра воды и поставьте на небольшой огонь.

2. Пока вода греется, моем и очищаем от кожуры все овощи.

3. Морковь и сельдерей натираем соломкой или на крупной терке и бросаем в кипящую воду.

4. Лук мелко нарезаем кубиками и тоже добавляем в кастрюлю с будущим супом.

5. Далее режем на кубики картофель и тоже бросаем в воду.

6. Солим суп и варим под крышкой.

7. Крапиву и шпинат нужно вымыть и измельчить. Когда овощной бульон практически доварится, зелень отправляем в кастрюлю.

Важно: чтобы крапива сохранила большую часть своих полезных свойств, ее не следует подвергать долгой термической обработке. Тушить или варить нужно до трех минут.

8. Вместе с зеленью добавляем выжатый чеснок, душистый и черный перец, по желанию лимонник и лавровый лист.

9. Через 1-2 минуты выключаем огонь. Пусть суп настоится под крышкой.

10. Тем временем отварите яйца вкрутую, почистите их от скорлупы, разрежьте пополам и выложите в тарелки, в которые будете насыпать суп.

11. По желанию суп можно украсить небольшим количеством петрушки и укропа.

Приятного аппетита!

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