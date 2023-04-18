Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Кухня arrow Для иммунитета и здоровья: рецепт ароматного зеленого супа с крапивой и шпинатом arrow

Для иммунитета и здоровья: рецепт ароматного зеленого супа с крапивой и шпинатом

18 апреля 2023 19:05
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Зеленый суп с крапивой и шпинатом — рецепт полезного витаминного блюда
Полезный и вкусный суп с крапивой и шпинатом. Фото: varimedobroty.cz
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Уже начинает появляться первая витаминная зелень, в том числе шпинат и крапива. А это значит, что пришло время побаловать себя чем-то очень полезным и вкусным.

Предлагаем вам невероятный рецепт зеленого супа из крапивы, шпината и яиц, которым поделилось издание "Кухарі". Это блюдо не только порадует вас вкусом, но и обогатит организм полезными веществами и укрепит иммунитет.

Читайте также:

Вы влюбитесь в это легкое и весеннее блюдо!

Зеленый суп из крапивы и шпината — рецепт

Ингредиенты:

  • крапива — 2 пучка (300 г);
  • шпинат — пучок (150 г);
  • яйца — 3 шт.;
  • картофель — 1-2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • сельдерей — 1 шт.;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • соль — по своему вкусу;
  • душистый перец — 3-4 горошины;
  • черный перец — по своему вкусу.

Совет по приготовлению: чтобы получить особый пряный вкус блюда, добавьте 30-50 г ягод лимонника.

 

Зеленый суп из крапивы и шпината — рецепт
Зеленый суп из крапивы и шпината — рецепт. Фото: 1000.menu

Готовим витаминный весенний суп пошагово:

1. В трехлитровую кастрюлю влейте 2,5 литра воды и поставьте на небольшой огонь.

2. Пока вода греется, моем и очищаем от кожуры все овощи.

3. Морковь и сельдерей натираем соломкой или на крупной терке и бросаем в кипящую воду.

4. Лук мелко нарезаем кубиками и тоже добавляем в кастрюлю с будущим супом.

5. Далее режем на кубики картофель и тоже бросаем в воду.

6. Солим суп и варим под крышкой.

7. Крапиву и шпинат нужно вымыть и измельчить. Когда овощной бульон практически доварится, зелень отправляем в кастрюлю.

Важно: чтобы крапива сохранила большую часть своих полезных свойств, ее не следует подвергать долгой термической обработке. Тушить или варить нужно до трех минут.

8. Вместе с зеленью добавляем выжатый чеснок, душистый и черный перец, по желанию лимонник и лавровый лист.

9. Через 1-2 минуты выключаем огонь. Пусть суп настоится под крышкой.

10. Тем временем отварите яйца вкрутую, почистите их от скорлупы, разрежьте пополам и выложите в тарелки, в которые будете насыпать суп.

11. По желанию суп можно украсить небольшим количеством петрушки и укропа.

Приятного аппетита!

 

Напомним, мы писали самые полезные рецепты из шпината. Как приготовить свежий салат со шпинатом, детокс-суп и изысканную фритату.

Раньше мы рассказывали, как приготовить легкий весенний французский крем-суп из черемши.

А также делились рецептом легкой закуски из запеченной молодой капусты. На приготовление этого блюда уйдет менее 20 минут!

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB