Рецепт мачанки из крапивы — как приготовить традиционное закарпатское блюдо

Самая полезная весенняя закуска: как приготовить закарпатскую мачанку с крапивой
Мачанка — одно из традиционных украинских блюд. По своей сути — густая подливка, в которую макают хлеб. В Закарпатье очень часто такую закуску готовят со сметаной, грибами, молочными продуктами и зеленью. А весной — из молодой крапивы.
Поэтому делимся с вами особым украинским весенним блюдом из крапивы. Оно станет звездой вашего стола.
Как готовить мачанку — простой и вкусный рецепт
- молодая крапива — 200-300 г;
- лук зеленый — 50 г;
- лук репчатый — 1 шт. (маленькая);
- чеснок — 2-3 зубчика;
- яйца — 1-2 шт.;
- сметана — 200 г;
- молоко (или сливки) — 200 мл;
- мука — 1 ст. л.;
- соль, перец, овощная приправа по своему вкусу.
В блюдо нередко добавляют другие травы и зелень, например, щавель, укроп, петрушку, кинзу, чабрец и т.д.
Готовим мачанку с крапивой пошагово:
1. Молодую крапиву следует нарвать только в чистой зоне. При приготовлении следует тщательно промыть и положить в кипяток на одну минуту.
2. Далее достать крапиву из горячей воды и положить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.
3. Чеснок натереть на мелкой терке или очень мелко порезать. Лук зеленый и репчатый следует также мелко нарезать.
4. На разогретую сковороду с небольшим количеством масла высыпаем чеснок с луком и обжариваем на маленьком огне до мягкости.
5. Добавьте крапиву и жарьте еще 3-5 минут на слабом огне под крышкой.
6. Смешайте сырые яйца со сметаной, молоком. Добавьте муку и специи и тщательно взбейте.
7. Влейте массу в сковороду и доведите до кипения, постоянно помешивая. Сразу снять с огня. И подавать на стол.
Совет: чтобы мачанка была однородной, можно сбить ее блендером.
Блюдо отлично подходит с черным хлебом. Можно сделать гренки или слегка подсушить.
Приятного аппетита!
Напомним, мы писали о вкусном рецепте салата из одуванчика и крапивы, который стоит попробовать.
А также мы делились рецептом зеленого супа из крапивы, шпината и яиц. Это блюдо не только порадует вас вкусом, но и обогатит организм полезными веществами и укрепит иммунитет.