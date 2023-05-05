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Самая полезная весенняя закуска: как приготовить закарпатскую мачанку с крапивой

5 мая 2023 17:15
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Рецепт мачанки из крапивы — как приготовить традиционное закарпатское блюдо
Рецепт мачанки из крапивы. Фото: Новини.LIVE
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Мачанка — одно из традиционных украинских блюд. По своей сути — густая подливка, в которую макают хлеб. В Закарпатье очень часто такую закуску готовят со сметаной, грибами, молочными продуктами и зеленью. А весной — из молодой крапивы.

Поэтому делимся с вами особым украинским весенним блюдом из крапивы. Оно станет звездой вашего стола.

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Как готовить мачанку — простой и вкусный рецепт

  • молодая крапива — 200-300 г;
  • лук зеленый — 50 г;
  • лук репчатый — 1 шт. (маленькая);
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • яйца — 1-2 шт.;
  • сметана — 200 г;
  • молоко (или сливки) — 200 мл;
  • мука — 1 ст. л.;
  • соль, перец, овощная приправа по своему вкусу.

В блюдо нередко добавляют другие травы и зелень, например, щавель, укроп, петрушку, кинзу, чабрец и т.д.

 

Как готовить мачанку — простой и вкусный рецепт
Мачанка по-закарпатски с крапивой. Фото: google.com

Готовим мачанку с крапивой пошагово:

1. Молодую крапиву следует нарвать только в чистой зоне. При приготовлении следует тщательно промыть и положить в кипяток на одну минуту.

2. Далее достать крапиву из горячей воды и положить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.

3. Чеснок натереть на мелкой терке или очень мелко порезать. Лук зеленый и репчатый следует также мелко нарезать.

4. На разогретую сковороду с небольшим количеством масла высыпаем чеснок с луком и обжариваем на маленьком огне до мягкости.

5. Добавьте крапиву и жарьте еще 3-5 минут на слабом огне под крышкой.

6. Смешайте сырые яйца со сметаной, молоком. Добавьте муку и специи и тщательно взбейте.

7. Влейте массу в сковороду и доведите до кипения, постоянно помешивая. Сразу снять с огня. И подавать на стол.

Совет: чтобы мачанка была однородной, можно сбить ее блендером.

Блюдо отлично подходит с черным хлебом. Можно сделать гренки или слегка подсушить.

Приятного аппетита!

 

Рецепт мачанки с крапивой.
Мачанка с крапивой. Фото: google.com

 

Напомним, мы писали о вкусном рецепте салата из одуванчика и крапивы, который стоит попробовать.

А также мы делились рецептом зеленого супа из крапивы, шпината и яиц. Это блюдо не только порадует вас вкусом, но и обогатит организм полезными веществами и укрепит иммунитет.

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