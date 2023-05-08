Як приготувати Синабон: рецепт

Білочки Синабон. Фото: Pexels

Булочки Синабон — це рецепт кухні США, що вже став класикою. Якщо ви фанат цих неймовірних ласощів і хочете навчитися робити їх вдома, не шукайте далі: за цим простим рецептом ви зможете миттєво приготувати порцію свіжих домашніх булочок Синабон.

Про це пише "УНІАН".

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Що таке Синабон?

Cinnabon — це популярна американська мережа пекарень, відома своїми фірмовими булочками з корицею, які печуть з м’якого ніжного тіста, згорнутого в спіраль і запеченого до золотистої скоринки. Готові булочки рясно посипають корицею й покривають насиченою вершковою глазур’ю, яка ідеально врівноважує смак кориці.

Інгредієнти

Для тіста:

4,5 скл. борошна універсального призначення

1/3 скл. цукрового піску

1/4 скл. розтопленого несолоного вершкового масла

1/4 скл. теплої води

1/2 скл. теплого молока

2,5 ч.л. швидкорозчинних дріжджів

2 великих яйця

1 ч.л. солі

Для начинки:

1 чашка коричневого цукру

2,5 ст.л. меленої кориці

1/3 скл. розм’якшеного несолоного вершкового масла

Для глазурі:

4 унції розм’якшеного вершкового сиру

1/4 скл. несолоного вершкового масла, розм’якшеного

1 1/2 скл. цукрової пудри

1/2 ч.л. ванільного екстракту

Класичний рецепт Синабон. Фото: Flickr

Як приготувати Синабон?

1. Змішайте у великій мисці борошно, цукор, сіль і дріжджі та перемішуйте ці компоненти доти, доки маса не стане однорідною.

2. В окремій мисці збийте тепле молоко, розтоплене масло, теплу воду та яйця. Додайте цю суміш до сухих інгредієнтів і перемішуйте, поки не утвориться м’яке тісто.

3. Викладіть тісто на присипану борошном поверхню і вимішуйте 8-10 хвилин поки воно не стане гладким і еластичним.

4. Помістіть тісто в змащену маслом миску, накрийте його та залиште на 1 години або доти, поки воно не збільшиться вдвічі.

5. Поки тісто підіймається, приготуйте начинку. Змішайте коричневий цукор і корицю у невеликій мисці.

6. Коли тісто підійде, розкачайте його у великий прямокутник. Розподіліть розм’якшене вершкове масло по поверхні тіста, а потім рівномірно посипте його цукровою сумішшю з корицею.

Булочки Сінабон. Фото: Pexels

7. Починаючи з однієї з довгих сторін прямокутника щільно розкачайте тісто в поліно. Розріжте поліно на 12 однакових частин і покладіть їх у змащену олією форму для запікання.

8. Накрийте блюдо і дайте булочкам піднятися (на це піде 30 хвилин).

9. Розігрійте духовку до 350°F (180°C) і випікайте булочки 25-30 хвилин до золотисто-коричневого кольору.

10. Поки рулетики запікаються, приготуйте глазур. У мисці середнього розміру збийте до однорідності розм’якшений вершковий сир і вершкове масло. Збиваючи до однорідності поступово додавайте цукрову пудру та ванільний екстракт.

11. Коли булочки спечуться, вийміть їх з духовки й залиште охолонути на кілька хвилин. Покрийте їх глазур’ю та насолодіться домашніми булочками Синабон!

Булочки Cinnabon — це чудовий десерт, який можна легко приготувати вдома. Незалежно від того, чи ви досвідчений пекар, чи новачок, ці солодкі та ситні ласощі обов’язково вразять ваших друзів і родину. До речі, якщо у вас сьогодні є настрій готувати солодощі, то нещодавно ми писали ще й про те, як приготувати безе.