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Как приготовить десерт Синабон?

8 мая 2023 17:40
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как приготовить Синабон: рецепт
Булочки Синабон. Фото: Pexels
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Булочки Синабон — это рецепт из США, уже ставший классикой. Если вы фанат этих невероятных лакомств и хотите научиться делать их дома, не ищите дальше: по этому простому рецепту вы сможете мгновенно приготовить порцию свежих домашних булочек Синабон.

Об этом пишет "УНИАН".

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Что такое Синабон?
Cinnabon — это популярная американская сеть пекарен, известная своими фирменными булочками с корицей, которые пекут из мягкого нежного теста, свернутого в спираль. Готовые булочки обильно посыпают корицей и покрывают насыщенной сливочной глазурью, идеально уравновешивающей вкус корицы.

Ингредиенты

Для теста:

  • 4,5 ст. муки универсального назначения
  • 1/3 ст. сахарного песка
  • 1/4 ст. растопленного несоленого сливочного масла
  • 1/4 ст. теплой воды
  • 1/2 ст. теплого молока
  • 2,5 ч.л. быстрорастворимых дрожжей
  • 2 больших яйца
  • 1 ч.л. соли

Для начинки:

  • 1 чашка коричневого сахара
  • 2,5 ст.л. молотой корицы
  • 1/3 ст. размягченного несоленого сливочного масла

Для глазури:

  • 4 унции размягченного сливочного сыра
  • 1/4 ст. несоленого сливочного масла, размягченного
  • 1 1/2 ст. сахарной пудры
  • 1/2 ч.л. ванильного экстракта
булочки Синабон
Классический рецепт Синабона. Фото — Flickr

Как приготовить Синабон?

1. Смешайте в большой миске муку, сахар, соль и дрожжи и перемешивайте эти компоненты, пока масса не станет однородной.

2. В отдельной миске взбейте теплое молоко, растопленное масло, теплую воду и яйца. Добавьте эту смесь в сухие ингредиенты и перемешивайте, пока не образуется мягкое тесто.

3. Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность и вымешивайте 8-10 минут, пока оно не станет гладким и эластичным.

4. Поместите тесто в смазанную маслом миску, накройте его и оставьте на 1 час или до тех пор, пока оно не увеличится вдвое.

5. Пока тесто поднимается, приготовьте начинку. Смешайте коричневый сахар и корицу в небольшой миске.

6. Когда тесто подойдет, раскатайте его в большой прямоугольник. Распределите размягченное сливочное масло по поверхности теста, затем равномерно посыпьте его сахарной смесью с корицей.

булочки Синабон
Булочки Синабон. Фото: Pexels

7. Начиная с одной из длинных сторон прямоугольника, плотно раскатайте тесто в полено. Разрежьте полено на 12 одинаковых частей и положите их в смазанную маслом форму для запекания.

8. Накройте блюдо и дайте булочкам подняться (на это уйдет 30 минут).

9. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте булочки 25-30 минут до золотисто-коричневого цвета.

10. Пока рулетики запекаются, приготовьте глазурь. В миске среднего размера взбейте до однородности размягченный сливочный творог и сливочное масло. Взбивая, постепенно добавляйте сахарную пудру и ванильный экстракт.

11. Когда спрятались булочки, извлеките их из духовки и оставьте остыть на несколько минут. Покройте их глазурью и насладитесь домашними булочками Синабон!

Булочки Cinnabon — это отличный десерт, который можно легко приготовить дома. Независимо от того, опытный ли вы пекарь или новичок, это сладкое и сытное лакомство обязательно поразит ваших друзей и семью. Кстати, если у вас сегодня есть настроение готовить сладости, то недавно мы писали еще и о том, как приготовить безе.

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