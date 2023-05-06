Салат з редиски с апельсинами: рецепт

Весняний салат з редискою та апельсиновою заправкою
Навесні хочеться знову відчути смак свіжої зелені, напоєних сонцем хрустких м’ясистих овочів щойно із грядки та апетитних фруктів. Кращий спосіб поєднати все це разом — салат. Овочеве асорті — це не тільки дуже смачна страва, але ще й справжній вітамінний коктейль. Весняний салат із редиски з апельсиновою заправкою — це чудова ідея для тих, хто хоче доповнити свій обід легким і корисним кулінарним шедевром.
Рецепти салату опублікували в "УНІАН".
Інгредієнти:
• 1 головка салату;
• 1 невелика червона цибуля;
• 1 маленька морква;
• 1 невеликий корінь селери;
• 1 середній редис;
• 1 апельсин;
• 2 ст. л. оливкової олії;
• 1 ст. л. бальзамічного оцту;
• 1 ч. л. меду;
• сіль та свіжомелений перець на смак.
Як приготувати салат із редиски з апельсинами
1. Розділіть листя салату на окремі шматочки та розкладіть на тарілці.
2. Цибулю наріжте тонкими кілечками, моркву та селеру — соломкою.
3. Наріжте редис тонкими кілечками.
4. Очистіть апельсин від шкірки та перегородок і наріжте дольками.
5. Для заправки змішайте в невеликій мисці оливкову олію, бальзамічний оцет та мед. Додайте сіль та перець на смак.
6. Розкладіть овочі та апельсин на листя салату, полийте заправкою і прикрасьте свіжою зеленню.
Альтернативний варіант салату з редискою — додаємо горіхи
Інгредієнти:
• 2 редиски;
• 2 апельсини;
• 1/4 чашки волоського горіха;
• 4 стебла зеленої цибулі;
• 3 столові ложки оливкової олії;
• 1 столова ложка бальзамічного оцту;
• 1 чайна ложка меду;
• сіль та свіжомелений чорний перець за смаком.
1. Наріжте цибулю кільцями, поріжте волоський горіх, а потім наріжте апельсини дольками, а редиску — тонкими кілечками.
2. У великій мисці змішайте редиску, апельсин, волоський горіх та зелений лук.
3. У іншій мисці змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет та мед. Посоліть та поперчіть на смак.
4. Полийте заправку на салат та добре перемішайте.
5. Подавайте охолодженим.
Смачного! До речі, якщо у вас є трохи часу на пошук екологічно чистої кульбаби й кропиви, то, можливо, вам також сподобається рецепт салату зі свіжою кропивою та кульбабою. Нещодавно ми писали про те, як його приготувати.