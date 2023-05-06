Салат з редиски с апельсинами: рецепт

Як приготувати весняний салат? Фото: Pexels

Навесні хочеться знову відчути смак свіжої зелені, напоєних сонцем хрустких м’ясистих овочів щойно із грядки та апетитних фруктів. Кращий спосіб поєднати все це разом — салат. Овочеве асорті — це не тільки дуже смачна страва, але ще й справжній вітамінний коктейль. Весняний салат із редиски з апельсиновою заправкою — це чудова ідея для тих, хто хоче доповнити свій обід легким і корисним кулінарним шедевром.

Рецепти салату опублікували в "УНІАН".

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Інгредієнти:

• 1 головка салату;

• 1 невелика червона цибуля;

• 1 маленька морква;

• 1 невеликий корінь селери;

• 1 середній редис;

• 1 апельсин;

• 2 ст. л. оливкової олії;

• 1 ст. л. бальзамічного оцту;

• 1 ч. л. меду;

• сіль та свіжомелений перець на смак.

Як приготувати салат із редиски з апельсинами

1. Розділіть листя салату на окремі шматочки та розкладіть на тарілці.

2. Цибулю наріжте тонкими кілечками, моркву та селеру — соломкою.

3. Наріжте редис тонкими кілечками.

4. Очистіть апельсин від шкірки та перегородок і наріжте дольками.

5. Для заправки змішайте в невеликій мисці оливкову олію, бальзамічний оцет та мед. Додайте сіль та перець на смак.

6. Розкладіть овочі та апельсин на листя салату, полийте заправкою і прикрасьте свіжою зеленню.

Весняний рецепт салату. Фото: Pexels

Альтернативний варіант салату з редискою — додаємо горіхи

Інгредієнти:

• 2 редиски;

• 2 апельсини;

• 1/4 чашки волоського горіха;

• 4 стебла зеленої цибулі;

• 3 столові ложки оливкової олії;

• 1 столова ложка бальзамічного оцту;

• 1 чайна ложка меду;

• сіль та свіжомелений чорний перець за смаком.

1. Наріжте цибулю кільцями, поріжте волоський горіх, а потім наріжте апельсини дольками, а редиску — тонкими кілечками.

2. У великій мисці змішайте редиску, апельсин, волоський горіх та зелений лук.

3. У іншій мисці змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет та мед. Посоліть та поперчіть на смак.

4. Полийте заправку на салат та добре перемішайте.

5. Подавайте охолодженим.

Смачного! До речі, якщо у вас є трохи часу на пошук екологічно чистої кульбаби й кропиви, то, можливо, вам також сподобається рецепт салату зі свіжою кропивою та кульбабою. Нещодавно ми писали про те, як його приготувати.