Салат из редиса с апельсинами: рецепт

Как приготовить весенний салат? Фото: Pexels

Весной хочется снова почувствовать вкус свежей зелени, напоенных солнцем хрустящих мясистых овощей только из грядки и аппетитных фруктов. Лучший способ совместить все это вместе — салат. Овощное ассорти — это не только очень вкусное блюдо, но еще и настоящий витаминный коктейль. Весенний салат из редиса с апельсиновой заправкой — это отличная идея для тех, кто хочет дополнить свой обед легким и полезным кулинарным шедевром.

Рецепты салата опубликовали в УНИАН.

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Ингредиенты:

• 1 головка салата;

• 1 небольшой красный лук;

• 1 маленькая морковь;

• 1 небольшой корень сельдерея;

• 1 средняя редис;

• 1 апельсин;

• 2 ст. л. оливкового масла;

• 1 ст. л. бальзамического уксуса;

• 1 ч. л. меда;

• соль и свежесмолотый перец по вкусу.

Как приготовить салат из редиса с апельсинами?

1. Разделите листья салата на отдельные кусочки и разложите на тарелке.

2. Лук нарежьте тонкими колечками, а морковь и сельдерей — соломкой.

3. Нарежьте редис тонкими колечками.

4. Очистите апельсин от кожуры и перегородок и нарежьте их дольками.

5. Для заправки смешайте в небольшой миске оливковое масло, бальзамический уксус и мед. Добавьте соль и перец по вкусу.

6. Разложите овощи и апельсин на листья салата, полейте заправкой и украсьте свежей зеленью.

Весенний рецепт салата. Фото: Pexels

Альтернативный вариант салата с редиской – добавляем орехи

Ингредиенты:

• 2 редиса;

• 2 апельсина;

• 1/4 чашки грецкого ореха;

• 4 стебля зеленого лука;

• 3 столовые ложки оливкового масла;

• 1 столовая ложка бальзамического уксуса;

• 1 чайная ложка меда;

• соль и свежесмолотый черный перец по вкусу.

1. Нарежьте лук кольцами, апельсины — дольками, редиску – тонкими колечками. Порежьте грецкий орех.

2. В большой миске смешайте редис, апельсин, грецкий орех и зеленый лук.

3. В другой миске смешайте оливковое масло, бальзамический уксус и мед. Посолите и поперчите по вкусу.

4. Полейте заправку на салат и хорошо перемешайте.

5. Подавайте охлажденным.

Приятного аппетита! Кстати, если у вас есть немного времени на поиск экологически чистого одуванчика и крапивы, возможно, вам также понравится рецепт салата со свежей крапивой и одуванчиком. Мы недавно писали о том, как его приготовить.