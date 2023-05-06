Салат из редиса с апельсинами: рецепт

Весенний салат с редиской и апельсиновой заправкой
Весной хочется снова почувствовать вкус свежей зелени, напоенных солнцем хрустящих мясистых овощей только из грядки и аппетитных фруктов. Лучший способ совместить все это вместе — салат. Овощное ассорти — это не только очень вкусное блюдо, но еще и настоящий витаминный коктейль. Весенний салат из редиса с апельсиновой заправкой — это отличная идея для тех, кто хочет дополнить свой обед легким и полезным кулинарным шедевром.
Рецепты салата опубликовали в УНИАН.
Ингредиенты:
• 1 головка салата;
• 1 небольшой красный лук;
• 1 маленькая морковь;
• 1 небольшой корень сельдерея;
• 1 средняя редис;
• 1 апельсин;
• 2 ст. л. оливкового масла;
• 1 ст. л. бальзамического уксуса;
• 1 ч. л. меда;
• соль и свежесмолотый перец по вкусу.
Как приготовить салат из редиса с апельсинами?
1. Разделите листья салата на отдельные кусочки и разложите на тарелке.
2. Лук нарежьте тонкими колечками, а морковь и сельдерей — соломкой.
3. Нарежьте редис тонкими колечками.
4. Очистите апельсин от кожуры и перегородок и нарежьте их дольками.
5. Для заправки смешайте в небольшой миске оливковое масло, бальзамический уксус и мед. Добавьте соль и перец по вкусу.
6. Разложите овощи и апельсин на листья салата, полейте заправкой и украсьте свежей зеленью.
Альтернативный вариант салата с редиской – добавляем орехи
Ингредиенты:
• 2 редиса;
• 2 апельсина;
• 1/4 чашки грецкого ореха;
• 4 стебля зеленого лука;
• 3 столовые ложки оливкового масла;
• 1 столовая ложка бальзамического уксуса;
• 1 чайная ложка меда;
• соль и свежесмолотый черный перец по вкусу.
1. Нарежьте лук кольцами, апельсины — дольками, редиску – тонкими колечками. Порежьте грецкий орех.
2. В большой миске смешайте редис, апельсин, грецкий орех и зеленый лук.
3. В другой миске смешайте оливковое масло, бальзамический уксус и мед. Посолите и поперчите по вкусу.
4. Полейте заправку на салат и хорошо перемешайте.
5. Подавайте охлажденным.
Приятного аппетита! Кстати, если у вас есть немного времени на поиск экологически чистого одуванчика и крапивы, возможно, вам также понравится рецепт салата со свежей крапивой и одуванчиком. Мы недавно писали о том, как его приготовить.