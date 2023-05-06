Як приготувати безе: рецепт

Як приготувати безе? Фото: Pexels

Безе — це десерт родом із дитинства. Солодкі хмаринки так і танули в роті… Не варто відкладати радість на свято — приготуйте десерт уже сьогодні! Представляємо 5 рецептів безе, які ви точно зможете приготувати вдома.

Рецепти безе опублікували "УНІАН".

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Класичне безе

Інгредієнти

• Білки — 4 шт.

• Цукор — 200 г

• Оцет — 1 ч. л.

• Крохмаль — 1 ч. л.

• Ванільний екстракт — 1 ч. л.

Покроковий план приготування:

1. Нагрійте духовку до 120 градусів.

2. Відділіть білки від жовтків та збийте їх за допомогою міксера на високій швидкості.

3. Додавайте цукор та продовжуйте збивати доти, доки маса не стане гладкою та блискучою.

4. Додайте оцет, крохмаль та ванільний екстракт і знову перемішайте.

5. З допомогою кондитерського мішка видавіть отриману масу на пекарський лист, покритий папером для печіння.

6. Випікайте безе протягом 1 години.

7. Після цього вимкніть духовку та дайте безе повністю охолонути всередині духовки.

Готуємо безе за рецептом. Фото: Pexels

Безе з мигдалем

Інгредієнти

• Білки — 4 шт.

• Цукор — 200 г

• Мигдальна мука — 50 г

• Лимонний сік — 1 ст. л.

• Сіль — дрібка

1. Виконайте перші три кроки із попереднього рецепту.

2. Додайте мигдальну муку, лимонний сік та дрібку солі й мішайте доти, доки інгредієнти не змішаються. Викладіть масу на покритий папером для печіння лист і випікайте протягом години. Коли безе спечеться дайте йому охолонути в духовці.

Безе з кокосовою стружкою

Інгредієнти

• Білки — 4 шт.

• Цукор — 200 г

• Кокосова стружка — 50 г

• Ванільний екстракт — 1 ч. л.

• Цукрова пудра — 1 ст. л.

Повторіть перші три кроки із першого рецепту, а потім додайте кокосову стружку та ванільний екстракт і знову перемішайте. Викладіть масу на лист і випікайте протягом години, після чого дайте страві повністю охолонути всередині духовки.

Рецепт безе. Фото: Pexels

Безе з карамелізованим цукром

Інгредієнти

• Білки — 4 шт.

• Карамелізований цукор — 200 г

• Цукрова пудра — 1 ст. л.

• Ванільний екстракт — 1 ч. л.

• Сіль — дрібка

Виконайте перші три кроки із першого рецепту. Викладіть масу на покритий папером для печіння лист і випікайте протягом години. Коли безе спечеться дайте йому охолонути в духовці й покрийте його карамелізованим цукром.

Безе з кремом та ягодами

Інгредієнти

• 4 білки

• 1 склянка цукру

• 1 склянка вершків

• 2 столові ложки цукру-пудри

• 1 чайна ложка ванільного екстракту

• свіжі ягоди

1.Нагрійте духовку до 120 градусів Цельсія. Покладіть паперову форму для печення на плоский лист і приспите його цукром.

2. Відділіть білки від жовтків.

3. Збільште швидкість міксера і збийте білки до утворення м'яких піків.

4. Зменште швидкість міксера і додайте цукор, а потім збільште швидкість міксера і збивайте до утворення стійких піків. На це знадобиться приблизно 5 хвилин від того моменту, як ви додали цукор.

5. Мішайте вершки, цукор-пудру та ванільний екстракт в окремій мисці доти, доки не утвориться чіткий крем.

6. Поступово додавайте крем до білків помішуючи лопаткою, доки все добре не змішається.

7. За допомогою кондитерського мішка з насадкою нанесіть безе на папір. Залиште остигати при кімнатній температурі протягом години, а потім поставте в попередньо розігріту духовку на 100 градусів на 1 годину. Після цього вимкніть духовку і залиште безе в ній до повного охолодження.

9. Готове безе можна подрібнити та використовувати для прикраси тортів, десертів чи морозива. Воно також прекрасно підійде для створення солодких сендвічів, додаючи в них вершкового масла та фруктів.

Смачного! До речі, нещодавно ми писали, як приготувати банофі-пай.