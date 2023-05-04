Бельгійська вафля домашнього приготування. Фото: Pexels

Бельгійські вафлі – це смачний та популярний десерт, що став однією з найбільш відомих страв Бельгії. Їхній неймовірний аромат викликає фантастичний апетит, а смак буквально "збиває з ніг", тому вуличні фаст-фуди у парках та місцях відпочинку буквально заманюють відвідувачів, готуючи цю смачну вафлю прямо на місці. Втім, неймовірні бельгійські ласощі можна приготувати вдома, а часу на це піде не набагато більше, ніж якби ви чекали на страву стоячи в черзі до місця її продажу в парку чи на пляжі.

Вафлі із хрусткою золотистою скоринкою та ніжним м'яким центром можна подавати з фруктами, ягодами, морозивом, вершками, варенням, сиропом або шоколадом.

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Інгредієнти

• Пшенична мука – 280 г

• Цукор – 100 г

• Порошок для випічки – 2 чайні ложки

• Сіль – 1/4 чайної ложки

• Молоко – 240 мл

• Яйця – 2 шт.

• Ванільний екстракт – 1 чайна ложка

• Рослинна олія – 120 мл

Як приготувати бельгійські вафлі?

Рецепт бельгійських вафель. Фото: Pexels

Крок 1. Змішайте у великій мисці муку, цукор, порошок для випічки та сіль.

Крок 2. Вбийте у другу миску яйця й додайте молоко, ванільний екстракт та рослинну олію. Мішайте до однорідності.

Крок 3. Додайте суміш з першої миски до другої та перемішайте так, щоб тісто стало однорідним.

Крок 4. Розігрійте вафельний прес за інструкцією виробника. Якщо у вас немає спеціального пристрою, то можна використати звичайну сковорідку із рифленою основою. Її також треба розігріти, адже якщо ви покладете тісто на холодну сковорідку, то знизу вафля згорить, а згори лишиться сирою.

Крок 5. Покладіть на форму 1/3 від тіста і печіть до доти, доки вафля стане золотистою. Зазвичай цей процес займає від 2 до 5 хвилин. Якщо готуєте на сковорідці, то десь на 1-2 хвилині вафлю треба буде обережно перевернути.

Крок 6. Вийміть готову вафлю з вафельної форми й викладіть на решітку аби вони трохи охололи. Спечіть інші дві вафлі.

Крок 7. При подачі на стіл десерт можна прикрасити шматками свіжих фруктів, ванільним морозивом, вершковим кремом або розтопленим шоколадом.

Смачного! Тепер у вас є рецепт для приготування справжніх бельгійських вафель вдома. Якщо перша вафля трішки підгорить чи не доготуються — не засмучуйтеся – смак приходить із досвідом. Потримайте наступні дві порції тіста на вафельниці довше чи менше, і дві наступні порції точно вийдуть такими, як ви очікували. До речі, нещодавно ми писали як приготувати котлети за українським рецептом.