Ліниві пиріжки без дріжджів — рецепт страви за 10 хвилин

Бездріжджові ліниві пиріжки нашвидкуруч. Фото: google.com

Інколи хочеться побалувати себе та своїх близьких чимось смачненьким та вільного часу на приготування може бути не так вже й багато. Наша неперевершена страва саме для такого випадку. Адже приготувати смачні та ароматні пиріжки швидко й на всю сім'ю — реальність.

Пропонуємо вам рецепт ніжних рум'яних лінивих пиріжків на сковорідці без дріжджів, яким поділилася блогерка та кулінарка Валерія на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

На приготування смаколика у вас піде всього 10 хвилин!

Смажені пиріжки без дріжджів — швидкий та простий рецепт

Цей рецепт не включає дріжджі, а тому тісто готується дуже швидко й за своєю консистенцією має бути трохи рідким.

Для тіста вам знадобляться наступні інгредієнти:

яйця — 3 шт.;

кефір — 400 мл;

борошно — 300 г;

рослинна олія — 2 ст.л.;

сода — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — на свій смак.

Для начинки пропонуємо такі інгредієнти:

варені яйця — 4 шт.;

твердий сир — 300 г;

зелена цибуля — на свій смак;

кріп та петрушка — на свій смак;

шпинат — на свій смак.

Для пиріжків можна обирати будь-яку начинку як солону, так і солодку: сир, твердий сир, шинку, м'ясо, капуста, гриби, з ваніллю та корицею, зі шматочками шоколаду тощо.

Можна приготувати пусті пиріжки та смакувати їх разом з першими та другими стравами або їсти як смаколик до чаю зі згущеним молоком, варенням, шоколадом тощо.

Смажені пиріжки без дріжджів. Фото: google.com

Готуємо бездріжджові пиріжки на сковорідці покроково:

1. У глибоку миску розбийте яйця, додайте сіль та цукор й ретельно збийте вінчиком до піни.

2. Додайте в яєчну суміш кефір (він має бути кімнатної температури), ще раз ретельно збийте вінчиком.

3. Далі додайте соду, просіяне борошно і ретельно перемішайте, щоб не було грудочок.

4. Тепер у тісто можна додавати саму начинку: 2 ст. л. олії, дрібно нарізану зелень і варені яйця нарізані дрібним кубиком. Сир натираємо на тертку і додаємо до решти начинки. Все ретельно перемішайте.

5. На пательні розігрійте трохи олії (якщо сковорідка антипригарна, можна смажити без олії).

6. Викладіть тісто ложкою на сковорідку та обсмажте на маленькому вогні з обох боків.

7. Обсмажені пиріжки викладайте на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

8. Смакує теплим та охолодженим зі сметаною та вершковими соусами.

Смачного!

Смажені пиріжки на бездріжджовому тісті. Фото: google.com

Нагадаємо, ми писали рецепт бездріжджової піци, яка складається з корисних інгредієнтів та швидко готується.

Також ми розповідали, як приготувати смачний та корисний весняний салат з яйцем та редисом за 10 хвилин.