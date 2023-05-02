Ленивые пирожки без дрожжей — рецепт блюда за 10 минут

Быстро и для всей семьи: как приготовить ленивые пирожки на бездрожжевом тесте всего за 10 минут
Иногда хочется побаловать себя и своих близких чем-нибудь вкусненьким и свободного времени на приготовление может быть не так уж много. Наше непревзойденное блюдо именно для такого случая. Ведь приготовить вкусные и ароматные пирожки быстро и на всю семью — реальность.
Предлагаем вам рецепт нежных румяных ленивых пирожков на сковороде без дрожжей, которым поделилась блоггер и кулинарка Валерия на своей странице в Instagram.
На приготовление вкусности у вас уйдет всего 10 минут!
Жареные пирожки без дрожжей — быстрый и простой рецепт
Этот рецепт не включает дрожжи, поэтому тесто готовится очень быстро и по своей консистенции должно быть немного жидким.
Для теста вам понадобятся следующие ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- кефир — 400 мл;
- мука — 300 г;
- растительное масло — 2 ст.л.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — по своему вкусу.
Для начинки предлагаем следующие ингредиенты:
- вареные яйца — 4 шт.;
- твердый сыр — 300 г;
- зеленый лук — по своему вкусу;
- укроп и петрушка — по своему вкусу;
- шпинат — по своему вкусу.
Для пирожков можно выбирать любую начинку как соленую, так и сладкую: творог, сыр, ветчину, мясо, капуста, грибы, с ванилью и корицей, с кусочками шоколада и т.д.
Можно приготовить пустые пирожки и смаковать их вместе с первыми и вторыми блюдами или есть в качестве вкусного вкуса к чаю со сгущенкой, вареньем, шоколадом и т.д.
Готовим бездрожжевые пирожки на сковороде пошагово:
1. В глубокую миску разбейте яйца, добавьте соль и сахар и тщательно взбейте венчиком в пену.
2. Добавьте в яичную смесь кефир (он должен быть комнатной температуры), еще раз тщательно взбейте венчиком.
3. Далее добавьте соду, просеянную муку и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
4. Теперь в тесто можно добавлять самую начинку: 2 ст. л. растительного масла, мелко нарезанную зелень и вареные яйца нарезанные мелким кубиком. Сыр натираем на терку и добавляем к остальной начинке. Все тщательно перемешайте.
5. На сковороде разогрейте немного масла (если антипригарная сковорода, можно жарить без масла).
6. Выложите тесто ложкой на сковороду и обжарьте с обеих сторон на маленьком огне.
7. Обжаренные пирожки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
8. Вкус теплым и охлажденным со сметаной и сливочными соусами.
Приятного аппетита!
Напомним, мы писали рецепт бездрожжевой пиццы, которая состоит из полезных ингредиентов и быстро готовится.
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