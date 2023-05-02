Ленивые пирожки без дрожжей — рецепт блюда за 10 минут

Бесдрожжевые ленивые пирожки на скорую руку. Фото: google.com

Иногда хочется побаловать себя и своих близких чем-нибудь вкусненьким и свободного времени на приготовление может быть не так уж много. Наше непревзойденное блюдо именно для такого случая. Ведь приготовить вкусные и ароматные пирожки быстро и на всю семью — реальность.

Предлагаем вам рецепт нежных румяных ленивых пирожков на сковороде без дрожжей, которым поделилась блоггер и кулинарка Валерия на своей странице в Instagram.

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Жареные пирожки без дрожжей — быстрый и простой рецепт

Этот рецепт не включает дрожжи, поэтому тесто готовится очень быстро и по своей консистенции должно быть немного жидким.

Для теста вам понадобятся следующие ингредиенты:

яйца — 3 шт.;

кефир — 400 мл;

мука — 300 г;

растительное масло — 2 ст.л.;

сода — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — по своему вкусу.

Для начинки предлагаем следующие ингредиенты:

вареные яйца — 4 шт.;

твердый сыр — 300 г;

зеленый лук — по своему вкусу;

укроп и петрушка — по своему вкусу;

шпинат — по своему вкусу.

Для пирожков можно выбирать любую начинку как соленую, так и сладкую: творог, сыр, ветчину, мясо, капуста, грибы, с ванилью и корицей, с кусочками шоколада и т.д.

Можно приготовить пустые пирожки и смаковать их вместе с первыми и вторыми блюдами или есть в качестве вкусного вкуса к чаю со сгущенкой, вареньем, шоколадом и т.д.

Жареные пирожки без дрожжей. Фото: google.com

Готовим бездрожжевые пирожки на сковороде пошагово:

1. В глубокую миску разбейте яйца, добавьте соль и сахар и тщательно взбейте венчиком в пену.

2. Добавьте в яичную смесь кефир (он должен быть комнатной температуры), еще раз тщательно взбейте венчиком.

3. Далее добавьте соду, просеянную муку и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.

4. Теперь в тесто можно добавлять самую начинку: 2 ст. л. растительного масла, мелко нарезанную зелень и вареные яйца нарезанные мелким кубиком. Сыр натираем на терку и добавляем к остальной начинке. Все тщательно перемешайте.

5. На сковороде разогрейте немного масла (если антипригарная сковорода, можно жарить без масла).

6. Выложите тесто ложкой на сковороду и обжарьте с обеих сторон на маленьком огне.

7. Обжаренные пирожки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

8. Вкус теплым и охлажденным со сметаной и сливочными соусами.

Приятного аппетита!

Жареные пирожки на бнздрожжевом тесте. Фото: google.com

Напомним, мы писали рецепт бездрожжевой пиццы, которая состоит из полезных ингредиентов и быстро готовится.

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