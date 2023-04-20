Як приготувати піцу без дріжджів — корисний та смачний рецепт

Піца без дріжджів, яку можна навіть дітям. Фото: google.com

Інколи на сніданок хочеться побалувати себе чимось смачненьким. При цьому, щоб воно було ще й поживним та бажано корисним.

Спеціально для такого випадку у нас є чудовий рецепт бездріжджової піци, яка складається з корисних інгредієнтів та швидко готується. Її можна навіть дітям!

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Корисна піца без дріжджів — рецепт

На приготування піци вам знадобляться такі прості інгредієнти:

вівсяні пластівці — 40 г;

яйце — 1 шт;

твердий сир — 30 г;

молоко — 60 мл;

шинка — 50 г;

базилік, орегано або італійські трави на свій смак;

томати у власному соку.

Корисна піца без дріжджів — рецепт. Фото: google.com

Поради щодо приготування:

Замість томатів у власному соку можна взяти томатну пасту, кетчуп, проте наш варіант більш корисний. Також можна самостійно стушкувати кілька свіжих помідорів разом з травами.

Щодо сирів обирайте менш жирні. Замість твердого сиру можна обрати моцарелу або сулугуні.

Шинку можна замінити на більш корисну запечену курку або індичку.

Можна гратися й з іншою начинкою, наприклад, додати броколі, свіжі томати, кукурудзу, солодкий перець або зелень.

Як приготувати корисну піцу: поради. Фото: google.com

Готуємо бездріжджову піцу покроково:

1. Яйце ретельно збиваємо з сіллю. Додаємо молоко і знов гарненько перемішуємо.

2. До яєчної маси додаємо пластівці вівсянки. Знову все перемішуємо.

3. Твердий сир краще натерти на терці. Якщо обирати м'яку моцарелу, її можна порвати руками на невеликі шматочки.

4. Шинку нарізати соломкою або квадратиками.

5. На розігріту пательню влийте яєчно-вівсяну масу (якщо у вас антипригарна сковорідка, олія не знадобиться). Накрийте кришкою. Вогонь має бути середнім.

6. Переверніть основу для піци. Прямо на сковорідці змастіть кетчупом або томатами, посипте травами та викладіть іншу начинку. Сир має бути зверху.

7. Знову накрийте пательню кришкою та почекайте, поки сир розтане.

Смакуйте чудову корисну піцу!

Простий рецепт бездріжджової піци. Фото: google.com

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