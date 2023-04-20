Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кухня arrow Можна навіть дітям: швидкий та корисний рецепт піци без дріжджів arrow

Можна навіть дітям: швидкий та корисний рецепт піци без дріжджів

20 квітня 2023 16:35
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як приготувати піцу без дріжджів — корисний та смачний рецепт
Піца без дріжджів, яку можна навіть дітям. Фото: google.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Інколи на сніданок хочеться побалувати себе чимось смачненьким. При цьому, щоб воно було ще й поживним та бажано корисним.

Спеціально для такого випадку у нас є чудовий рецепт бездріжджової піци, яка складається з корисних інгредієнтів та швидко готується. Її можна навіть дітям!

Читайте також:

Корисна піца без дріжджів — рецепт 

На приготування піци вам знадобляться такі прості інгредієнти: 

  • вівсяні пластівці — 40 г;
  • яйце — 1 шт;
  • твердий сир — 30 г;
  • молоко — 60 мл;
  • шинка — 50 г;
  • базилік, орегано або італійські трави на свій смак;
  • томати у власному соку. 

 

Корисна піца без дріжджів — рецепт
Корисна піца без дріжджів — рецепт. Фото: google.com

Поради щодо приготування:

Замість томатів у власному соку можна взяти томатну пасту, кетчуп, проте наш варіант більш корисний. Також можна самостійно стушкувати кілька свіжих помідорів разом з травами.

Щодо сирів обирайте менш жирні. Замість твердого сиру можна обрати моцарелу або сулугуні. 

Шинку можна замінити на більш корисну запечену курку або індичку. 

Можна гратися й з іншою начинкою, наприклад, додати броколі, свіжі томати, кукурудзу, солодкий перець або зелень. 

 

Як приготувати корисну піцу: поради
Як приготувати корисну піцу: поради. Фото: google.com

Готуємо бездріжджову піцу покроково: 

1. Яйце ретельно збиваємо з сіллю. Додаємо молоко і знов гарненько перемішуємо.

2. До яєчної маси додаємо пластівці вівсянки. Знову все перемішуємо. 

3. Твердий сир краще натерти на терці. Якщо обирати м'яку моцарелу, її можна порвати руками на невеликі шматочки. 

4. Шинку нарізати соломкою або квадратиками. 

5. На розігріту пательню влийте яєчно-вівсяну масу (якщо у вас антипригарна сковорідка, олія не знадобиться). Накрийте кришкою. Вогонь має бути середнім. 

6. Переверніть основу для піци. Прямо на сковорідці змастіть кетчупом або томатами, посипте травами та викладіть іншу начинку. Сир має бути зверху. 

7. Знову накрийте пательню кришкою та почекайте, поки сир розтане.

Смакуйте чудову корисну піцу!

 

Простий рецепт бездріжджової піци
Простий рецепт бездріжджової піци. Фото: google.com

Нагадаємо, ми писали, як приготувати смачний мініхачапурі для дітей. Рецепт та корисні поради для матусь. 

Також ми розповідали, як приготувати смачний та корисний весняний салат з яйцем та редисом за 10 хвилин.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB