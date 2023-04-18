Як приготувати смачний хачапурі для дітей – рецепт

Міні-хачапурі з сиром. Фото: google.com

Справжні господині люблять готувати щось смачненьке для своїх дітей, видумуючи різні смаколики для них. Наприклад, щоб діти могли поласувати чимось смачним, можна приготувати міні-хачапурі, який є гарним варіантом перекусу для дітей.

Рецептом міні-хачапурі для дітей поділилася фудблогерка Каріна Солодка на своїй сторінці в Instagram.

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Хачапурі – це така страва, яку можна сміливо подавати на стіл замість хліба, а щоб хачапурі був смачніше, слід додати туди велику кількість натертого сиру. Щоб дітям було зручніше їсти його, можна зробити маленьку форму та приготувати на одній сковорідці одразу кілька штук.

Смачний хачапурі з сиром на молоці. Фото: Xohanoc.Info

Фудблогерка Каріна Солодка стверджує, що для того, аби зробити хачапурі більш корисним та додати йому форму, яка триматиметься довго, потрібно замінити пшеничне борошно на рисове.

Інгредієнти

Щоб приготувати смачний та запашний міні-хачапурі для своїх дітей, слід розуміти, що потрібно взяти у магазині. Щоб порадувати своїх дітей смачним хачапурі, варто взяти:

одне яйце;

200 мілілітрів молока;

150 грамів рисового борошна;

200 грамів сиру моцарела;

0,5 чайної ложки розпушувача для тіста;

олію для смаження (також можна додати вершкове масло).

Спосіб приготування смачного хачапурі для дітей

Щоб діти справді насолодилися запашною стравою, треба знати, як правильно приготувати з інгредієнтів, що були спеціально приготовлені для хачапурі.

Спершу потрібно взяти миску та розбити туди яйце, після цього треба додати тепле молоко та розпушувач для тіста. Все це потрібно ретельно перемішати та змішати із борошном, після чого знову добре перемішати, щоб вийшла потрібна консистенція.

Міні-хачапурі з сиром. Фото: google.com

Потім треба додати до цієї суміші сир та змішати його до однорідності із іншими інгредієнтами. Далі треба розігріти добре сковороду та додати туди трохи олії. Отриману суміш сформувати у потрібну форму та смажити з обох сторін.

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