Як смажити рибу правильно — головні секрети ідеальної страви

Правила, які допоможуть приготувати ідеальну рибу. Фото: istockphoto.com

Смажена риба — досить популярна страва, яка є частою гостею як святкового, так і повсякденного столу. Здавалося б, немає нічого простішого, проте не завжди все йде за планом і рибка може бути хрусткою, але сухою або ж прилипнути до сковорідки й втратити свою золотаву скоринку.

Як уникнути помилок та приготувати ідеальну рум'яну та ароматну страву, розповідаємо далі в статті.

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Якщо риба розвалюється під час смаження — як уникнути помилки

Інколи буває, що риба під час смаження починає розлазитися та розвалюватися. Цю прикрість можна легко усунути за допомогою одного секрету: перед приготуванням замочіть рибу в підсоленому молоці (пропорції: на кожні пів склянки молока по чайній ложці солі).

Для отримання необхідного ефекту рибу необхідно замочувати мінімум на пів години.

До речі, цей метод стане в пригоді, якщо риба має неприємний запах, наприклад річковий чи запах тину.

Що робити, якщо риба розвалюється під час смаження. Фото: takprosto.cc

Як смажити рибу, щоб вона не прилипала до сковороди — дієві поради господинь

Ці хитрощі допоможуть уникнути прилипання риби до пательні:

пательню треба прогріти й налити трохи рослинної олії. Багато олії не наливайте, інакше риба вийде жирною;

розігрівати олію у сковороді на слабкому вогні (оптимальна температура 70 — 80 градусів);

перед тим як класти рибу, посоліть рослинну олію, достатньо дрібки;

не можна класти рибу доки олія достатньо не прогріється;

за необхідності обваляйте рибу в борошні;

не накривайте сковороду під час смаження кришкою, щоб вийшла хрустка скориночка.

Ці нескладні правила також допоможуть приготувати рибку з хрусткою скоринкою.

Якщо викласти рибу на правильно розігріту сковороду, утвориться рум'яна скоринка. Саме вона зберігає вологу всередині продукту та не дає рибі розвалитися чи прилипнути.

Як смажити рибу, щоб вона не прилипала до сковороди. Фото: pixabay.com

Коли потрібно солити смажену рибу

Інколи можна зустріти пораду посолити рибу за кілька годин до смаження. Це дуже велика помилка, адже сіль зробить філе дуже сухим та позбавить його смаку.

Усі відомі та досвідчені кулінари сходяться на думці: солити рибу потрібно безпосередньо перед викладанням на сковорідку.

Коли потрібно солити смажену рибу. Фото: google.com

Скільки потрібно смажити рибу

Рибному філе для готовності достатньо по 3 хвилини смаження з кожного боку.

Якщо ви готуєте рибу в паніруванні, обсмажуйте вже по 4-5 хвилин з кожної сторони.

Важлива хитрість: навіть якщо ви надаєте перевагу панірувальним сухарям, трішки борошна все одно варто додати. Воно не лише краще скріпить панірування з рибою, а й буде запобігати висиханню страви.



Скільки потрібно смажити рибу. Фото: google.com

Якщо риба була замороженою

Зайва волога в рибі часто є причиною прилипання до сковороди або того, що філе розвалюється на частини.

Тому перед приготуванням потрібно розморозити рибу до кінця. Після цього ретельно помити та обсушити паперовим рушником.

Як засмажити ідеальну рибу. Фото: freepik.com

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