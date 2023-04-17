Как жарить рыбу правильно — главные секреты идеального блюда

Правила, которые помогут приготовить идеальную рыбу. Фото: istockphoto.com

Жареная рыба — довольно популярное блюдо, которое является частым гостем как праздничного, так и повседневного стола. Казалось бы, нет ничего проще, однако не всегда все идет по плану и рыбка может быть хрустящей, но сухой или прилипнуть к сковородке и потерять свою золотистую корочку.

Как избежать ошибок и приготовить идеальное румяное и ароматное блюдо, рассказываем далее в статье.

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Если рыба разваливается во время жарки — как избежать ошибки

Иногда бывает, что рыба при жарке начинает разваливаться. Эту досаду можно легко устранить с помощью одного секрета: перед приготовлением замочите рыбу в подсоленном молоке (пропорции: на каждые полстакана молока по чайной ложке соли).

Для получения нужного эффекта рыбу нужно замачивать минимум на пол часа.

Кстати, этот метод пригодится, если рыба имеет неприятный запах, например речной или запах тины.

Что делать, если рыба разваливается во время жарки. Фото: takprosto.cc

Как жарить рыбу, чтобы она не прилипала к сковороде — действенные советы хозяек

Эти хитрости помогут избежать прилипания рыбы к сковороде:

сковороду нужно прогреть и налить немного растительного масла. Много масла не наливайте, иначе рыба получится жирной;

разогревать масло в сковороде на слабом огне (оптимальная температура 70-80 градусов);

перед тем как класть рыбу, посолите растительное масло, достаточно щепотки;

нельзя класть рыбу пока масло достаточно не прогреется;

при необходимости обваляйте рыбу в муке;

не накрывайте сковороду во время жарки крышкой, чтобы получилась хрустящая корочка.

Эти несложные правила также помогут приготовить рыбку с хрустящей корочкой.

Если выложить рыбу на правильно разогретую сковороду, образуется румяная корочка. Именно она сохраняет влагу внутри продукта и не дает рыбе развалиться или прилипнуть.

Как жарить рыбу, чтобы она не прилипала к сковороде Фото: pixabay.com

Когда нужно солить жареную рыбу

Иногда можно встретить совет посолить рыбу за несколько часов до жарки. Это очень большая ошибка, ведь соль сделает филе сухим и лишит его вкуса.

Все известные и опытные кулинары сходятся во мнении: солить рыбу нужно непосредственно перед выкладыванием на сковородку.

Когда нужно солить жареную рыбу. Фото: google.com

Сколько нужно жарить рыбу

Рыбному филе для готовности достаточно по 3 минуты жарки с каждой стороны.

Если вы готовите рыбу в панировке, обжаривайте уже по 4-5 минут с каждой стороны.

Важная хитрость: даже если вы предпочитаете панировочные сухари, немного муки все равно стоит добавить. Оно не только лучше скрепит панировку с рыбой, но и будет предотвращать высыхание блюда.

Сколько нужно жарить рыбу. Фото: google.com

Если рыба была заморожена

Излишняя влага в рыбе часто является причиной прилипания к сковороде или филе разваливается на части.

Поэтому перед приготовлением нужно разморозить рыбу до конца. После этого тщательно помыть и обсушить бумажным полотенцем.

Как зажарить идеальную рыбу. Фото: freepik.com

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