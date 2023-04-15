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Рецепт смачної паски з халвою від телеведучого Руслана Сенічкіна

15 квітня 2023 21:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Рецепт смачної паски з халвою від телеведучого Руслана Сенічкіна
Телеведучий Руслан Cенічкін з паскою. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Більшість українців вже приготували або ж купили паску на Великдень. Втім, є й такі, хто буде це робити в самий день свята. Також, українці куштують паски одне одного та діляться рецептами. 

Телеведучий Руслан Сенічкін, який з кулінарією на ти, поділився оригінальним рецептом смачної, за його словами,  паски. Про це повідомляє телеканал "1+1".  

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Інгредієнти

  • Борошно — 500 г
  • Молоко — 150 мл
  • Вершки (33-36 %) — 100 мл
  • Жовтки яєчні — 3 шт
  • Яйця курячі — 1 шт
  • Цукор — 125 г
  • Цукор ванільний — 20 г
  • Лимон — 1 шт
  • Халва — 100 г
  • Родзинки темні, цукати, журавлина — 1 склянка
  • Масло вершкове — 100 г
  • Дріжджі свіжі — 30 г

Робимо опару. Змішуємо у посудині теплі вершки із цукром, 4 ложками борошна, додаємо дріжджі. Добре перемішуємо, щоб дріжджі максимально розчинились. Потім на 30 хвилин миску відставляємо у тепле місце.

Беремо іншу посудину. Розбиваємо одне яйце та три жовтки, додаємо молоко, цукор та ванільний цукор. Також натираємо лимонну цедру. Цю суміш вливаємо в нашу опару. Додаємо халву та борошно. Вимішуємо тісто. Тісто має залишатися м'яким. Родзинки, цукати, журавлину промити, обсушити й обваляти у тісті. Ще раз вимішати.

 В кінці докласти розтоплене до кімнатної температури масло. Покласти тісто у формочки, так щоб тіста було менше половини. Залишити тісто на три години в теплому місці.

Випікаємо при 180℃ 45 хвилин. Прикрашаємо глазур’ю та цукатами.

Телеведучий Руслан Сенічкін з пасками. Фото: viva.ua

Нагадаємо, раніше ми писали рецепт паски від співачки Олі Полякової та зірки шоу "МастерШеф", кухаря Влада Міцкевіча. Також ми розповідали, яку паску приготувала на Великдень колишня акторка студії "Квартал 95", а нині ведуча власного телешоу на державному каналі Олена Кравець.

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