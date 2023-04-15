Рецепт смачної паски з халвою від телеведучого Руслана Сенічкіна
Більшість українців вже приготували або ж купили паску на Великдень. Втім, є й такі, хто буде це робити в самий день свята. Також, українці куштують паски одне одного та діляться рецептами.
Телеведучий Руслан Сенічкін, який з кулінарією на ти, поділився оригінальним рецептом смачної, за його словами, паски. Про це повідомляє телеканал "1+1".
Інгредієнти
- Борошно — 500 г
- Молоко — 150 мл
- Вершки (33-36 %) — 100 мл
- Жовтки яєчні — 3 шт
- Яйця курячі — 1 шт
- Цукор — 125 г
- Цукор ванільний — 20 г
- Лимон — 1 шт
- Халва — 100 г
- Родзинки темні, цукати, журавлина — 1 склянка
- Масло вершкове — 100 г
- Дріжджі свіжі — 30 г
Робимо опару. Змішуємо у посудині теплі вершки із цукром, 4 ложками борошна, додаємо дріжджі. Добре перемішуємо, щоб дріжджі максимально розчинились. Потім на 30 хвилин миску відставляємо у тепле місце.
Беремо іншу посудину. Розбиваємо одне яйце та три жовтки, додаємо молоко, цукор та ванільний цукор. Також натираємо лимонну цедру. Цю суміш вливаємо в нашу опару. Додаємо халву та борошно. Вимішуємо тісто. Тісто має залишатися м'яким. Родзинки, цукати, журавлину промити, обсушити й обваляти у тісті. Ще раз вимішати.
В кінці докласти розтоплене до кімнатної температури масло. Покласти тісто у формочки, так щоб тіста було менше половини. Залишити тісто на три години в теплому місці.
Випікаємо при 180℃ 45 хвилин. Прикрашаємо глазур’ю та цукатами.
Нагадаємо, раніше ми писали рецепт паски від співачки Олі Полякової та зірки шоу "МастерШеф", кухаря Влада Міцкевіча. Також ми розповідали, яку паску приготувала на Великдень колишня акторка студії "Квартал 95", а нині ведуча власного телешоу на державному каналі Олена Кравець.