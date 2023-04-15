Рецепт смачної паски з халвою від телеведучого Руслана Сенічкіна

Телеведучий Руслан Cенічкін з паскою. Фото: колаж Новини.LIVE

Більшість українців вже приготували або ж купили паску на Великдень. Втім, є й такі, хто буде це робити в самий день свята. Також, українці куштують паски одне одного та діляться рецептами.

Телеведучий Руслан Сенічкін, який з кулінарією на ти, поділився оригінальним рецептом смачної, за його словами, паски. Про це повідомляє телеканал "1+1".

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Інгредієнти

Борошно — 500 г

Молоко — 150 мл

Вершки (33-36 %) — 100 мл

Жовтки яєчні — 3 шт

Яйця курячі — 1 шт

Цукор — 125 г

Цукор ванільний — 20 г

Лимон — 1 шт

Халва — 100 г

Родзинки темні, цукати, журавлина — 1 склянка

Масло вершкове — 100 г

Дріжджі свіжі — 30 г

Робимо опару. Змішуємо у посудині теплі вершки із цукром, 4 ложками борошна, додаємо дріжджі. Добре перемішуємо, щоб дріжджі максимально розчинились. Потім на 30 хвилин миску відставляємо у тепле місце.

Беремо іншу посудину. Розбиваємо одне яйце та три жовтки, додаємо молоко, цукор та ванільний цукор. Також натираємо лимонну цедру. Цю суміш вливаємо в нашу опару. Додаємо халву та борошно. Вимішуємо тісто. Тісто має залишатися м'яким. Родзинки, цукати, журавлину промити, обсушити й обваляти у тісті. Ще раз вимішати.

В кінці докласти розтоплене до кімнатної температури масло. Покласти тісто у формочки, так щоб тіста було менше половини. Залишити тісто на три години в теплому місці.

Випікаємо при 180℃ 45 хвилин. Прикрашаємо глазур’ю та цукатами.

Телеведучий Руслан Сенічкін з пасками. Фото: viva.ua

Нагадаємо, раніше ми писали рецепт паски від співачки Олі Полякової та зірки шоу "МастерШеф", кухаря Влада Міцкевіча. Також ми розповідали, яку паску приготувала на Великдень колишня акторка студії "Квартал 95", а нині ведуча власного телешоу на державному каналі Олена Кравець.