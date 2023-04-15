Рецепт вкусной паски с халвой от телеведущего Руслана Сеничкина

Телеведущий Руслан Сеничкин с паской. Фото: коллаж Новини.LIVE

Большинство украинцев уже приготовили или купили паску на Пасху. Впрочем, есть и такие, кто будет это делать в сам день праздника. Также украинцы пробуют паски друг друга и делятся рецептами.

Телеведущий Руслан Сеничкин, который с кулинарией на ты, поделился оригинальным рецептом вкусной, по его словам, паски. Об этом сообщает телеканал "1+1".

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Ингредиенты

Мука — 500 г

Молоко — 150 мл

Сливки (33-36%) — 100 мл

Желтки яичные — 3 шт

Яйца куриные — 1 шт

Сахар — 125 г

Сахар ванильный — 20 г

Лимон — 1 шт

Халва — 100 г

Изюм темный, цукаты, клюква — 1 стакан

Масло сливочное — 100 г

Дрожжи свежие — 30 г

Делаем опару. Смешиваем в посуде теплые сливки с сахаром, 4 ложками муки, добавляем дрожжи. Хорошо перемешиваем, чтобы дрожжи максимально растворились. Затем на 30 минут миску отставляем в теплое место.

Берем другую посуду. Разбиваем одно яйцо и три желтка, добавляем молоко, сахар и ванильный сахар. Также натираем лимонную цедру. Эту смесь вливаем в нашу опару. Добавляем халву и муку. Вымешиваем тесто. Тесто должно оставаться мягким. Изюм, цукаты, клюкву промыть, обсушить и обвалять в тесте. Еще раз перемешать.

В конце приложить растопленное до комнатной температуры масло. Положить тесто в формочки, так чтобы теста было меньше половины. Оставить тесто на три часа в теплом месте.

Выпекаем при 180℃ 45 минут. Украшаем глазурью и цукатами.

Телеведущий Руслан Сеничкин с пасками. Фото: viva.ua

Напомним, ранее мы писали рецепт паски от певицы Оли Поляковой и звезды шоу "МастерШеф", повара Влада Мицкевича. Также мы рассказывали, какую паску приготовила на Пасху бывшая актриса студии "Квартал 95", а ныне ведущая собственного телешоу на государственном канале Елена Кравец.