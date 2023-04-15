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Рецепт вкусной паски с халвой от телеведущего Руслана Сеничкина

15 апреля 2023 21:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Рецепт вкусной паски с халвой от телеведущего Руслана Сеничкина
Телеведущий Руслан Сеничкин с паской. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Большинство украинцев уже приготовили или купили паску на Пасху. Впрочем, есть и такие, кто будет это делать в сам день праздника. Также украинцы пробуют паски друг друга и делятся рецептами.

Телеведущий Руслан Сеничкин, который с кулинарией на ты, поделился оригинальным рецептом вкусной, по его словам, паски. Об этом сообщает телеканал "1+1".

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Ингредиенты

  • Мука — 500 г
  • Молоко — 150 мл
  • Сливки (33-36%) — 100 мл
  • Желтки яичные — 3 шт
  • Яйца куриные — 1 шт
  • Сахар — 125 г
  • Сахар ванильный — 20 г
  • Лимон — 1 шт
  • Халва — 100 г
  • Изюм темный, цукаты, клюква — 1 стакан
  • Масло сливочное — 100 г
  • Дрожжи свежие — 30 г

Делаем опару. Смешиваем в посуде теплые сливки с сахаром, 4 ложками муки, добавляем дрожжи. Хорошо перемешиваем, чтобы дрожжи максимально растворились. Затем на 30 минут миску отставляем в теплое место.

Берем другую посуду. Разбиваем одно яйцо и три желтка, добавляем молоко, сахар и ванильный сахар. Также натираем лимонную цедру. Эту смесь вливаем в нашу опару. Добавляем халву и муку. Вымешиваем тесто. Тесто должно оставаться мягким. Изюм, цукаты, клюкву промыть, обсушить и обвалять в тесте. Еще раз перемешать.

В конце приложить растопленное до комнатной температуры масло. Положить тесто в формочки, так чтобы теста было меньше половины. Оставить тесто на три часа в теплом месте.

Выпекаем при 180℃ 45 минут. Украшаем глазурью и цукатами.

Телеведущий Руслан Сеничкин с пасками. Фото: viva.ua

Напомним, ранее мы писали рецепт паски от певицы Оли Поляковой и звезды шоу "МастерШеф", повара Влада Мицкевича. Также мы рассказывали, какую паску приготовила на Пасху бывшая актриса студии "Квартал 95", а ныне ведущая собственного телешоу на государственном канале Елена Кравец.

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