Рецепт вкусной паски с халвой от телеведущего Руслана Сеничкина
Большинство украинцев уже приготовили или купили паску на Пасху. Впрочем, есть и такие, кто будет это делать в сам день праздника. Также украинцы пробуют паски друг друга и делятся рецептами.
Телеведущий Руслан Сеничкин, который с кулинарией на ты, поделился оригинальным рецептом вкусной, по его словам, паски. Об этом сообщает телеканал "1+1".
Ингредиенты
- Мука — 500 г
- Молоко — 150 мл
- Сливки (33-36%) — 100 мл
- Желтки яичные — 3 шт
- Яйца куриные — 1 шт
- Сахар — 125 г
- Сахар ванильный — 20 г
- Лимон — 1 шт
- Халва — 100 г
- Изюм темный, цукаты, клюква — 1 стакан
- Масло сливочное — 100 г
- Дрожжи свежие — 30 г
Делаем опару. Смешиваем в посуде теплые сливки с сахаром, 4 ложками муки, добавляем дрожжи. Хорошо перемешиваем, чтобы дрожжи максимально растворились. Затем на 30 минут миску отставляем в теплое место.
Берем другую посуду. Разбиваем одно яйцо и три желтка, добавляем молоко, сахар и ванильный сахар. Также натираем лимонную цедру. Эту смесь вливаем в нашу опару. Добавляем халву и муку. Вымешиваем тесто. Тесто должно оставаться мягким. Изюм, цукаты, клюкву промыть, обсушить и обвалять в тесте. Еще раз перемешать.
В конце приложить растопленное до комнатной температуры масло. Положить тесто в формочки, так чтобы теста было меньше половины. Оставить тесто на три часа в теплом месте.
Выпекаем при 180℃ 45 минут. Украшаем глазурью и цукатами.
Напомним, ранее мы писали рецепт паски от певицы Оли Поляковой и звезды шоу "МастерШеф", повара Влада Мицкевича. Также мы рассказывали, какую паску приготовила на Пасху бывшая актриса студии "Квартал 95", а ныне ведущая собственного телешоу на государственном канале Елена Кравец.