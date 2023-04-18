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Мини-хачапури для детей: что нужно и как приготовить вкусное блюдо

18 апреля 2023 18:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как приготовить вкусный хачапури для детей – рецепт
Мини-хачапури с сыром. Фото: google.com
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Настоящие хозяйки любят готовить что-нибудь вкусненькое для своих детей, выдумывая разные вкусности для них. К примеру, чтобы дети могли полакомиться чем-нибудь вкусным, можно приготовить мини-хачапури, который является хорошим вариантом перекуса для детей.

Рецептом мини-хачапури для детей поделилась фудблогерша Карина Солодкая на своей странице в Instagram.

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Хачапури – это блюдо, которое можно смело подавать на стол вместо хлеба, а чтобы хачапури был вкуснее, следует добавить туда большое количество натертого сыра. Чтобы детям было удобнее его есть, можно сделать маленькую форму и приготовить на одной сковородке сразу несколько штук.

Хачапуры с сыром
Вкусный хачапури с сыром на молоке. Фото: Xohanoc.Info

Фудблогерша Карина Солодкая утверждает, что для того, чтобы сделать хачапури более полезным и придать ему долгую форму, нужно заменить пшеничную муку рисовой.

Ингредиенты

Чтобы приготовить вкусный и душистый мини-хачапури для своих детей, следует понимать, что нужно взять в магазине. Чтобы порадовать своих детей вкусным хачапури, стоит взять:

  • одно яйцо;
  • 200 миллилитров молока;
  • 150 грамм рисовой муки;
  • 200 грамм сыра моцарелла;
  • 0,5 чайной ложки разрыхлителя для теста;
  • масло для жарки (также можно добавить сливочное масло).

Способ приготовления вкусного хачапури для детей

Чтобы дети действительно насладились ароматным блюдом, нужно знать, как правильно приготовить из ингредиентов, специально приготовленных для хачапури.

Сначала нужно взять миску и разбить туда яйцо, затем добавить теплое молоко и разрыхлитель для теста. Все это нужно тщательно перемешать и смешать с мукой, после чего снова хорошо перемешать, чтобы получилась нужная консистенция.

Хачапуры с сыром
Мини-хачапури с сыром. Фото: google.com

Затем нужно добавить в эту смесь сыр и смешать его до однородности с другими ингредиентами. Далее нужно разогреть хорошо сковороду и добавить туда немного растительного масла. Получившуюся смесь сформировать в нужную форму и жарить с обеих сторон.

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