Как приготовить пиццу без дрожжей — полезный и вкусный рецепт

Пицца без дрожжей, которую можно даже детям. Фото: google.com

Иногда на завтрак хочется побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. При этом чтобы оно было еще и питательным и желательно полезным.

Специально для такого случая у нас есть отличный рецепт пиццы без дрожжей, которая состоит из полезных ингредиентов и быстро готовится. Ее можно даже детям!

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Полезная пицца без дрожжей.

Для приготовления пиццы вам понадобятся следующие простые ингредиенты:

овсяные хлопья — 40 г;

яйцо — 1 шт;

твердый сыр — 30 г;

молоко — 60 мл;

ветчина — 50 г;

базилик, орегано или итальянские травы по своему вкусу;

томаты в собственном соку.

Полезная пицца без дрожжей – рецепт. Фото: google.com

Советы по приготовлению:

Вместо томатов в собственном соке можно взять томатную пасту, кетчуп, но наш вариант более полезен. Также можно самостоятельно тушить несколько свежих помидоров вместе с травами.

По сырам выбирайте менее жирные. Вместо твердого сыра можно выбрать моцареллу или сулугуни.

Ветчину можно заменить на более полезную запеченную курицу или индейку.

Можно играть и с другой начинкой, например, добавить брокколи, свежие томаты, кукурузу, сладкий перец или зелень.

Как приготовить полезную пиццу: советы. Фото: google.com

Готовим бездрожжевую пиццу пошагово:

1. Яйцо тщательно взбиваем с солью. Добавляем молоко и снова хорошенько перемешиваем.

2. К яичной массе добавляем хлопья овсянки. Снова все перемешиваем.

3. Твердый творог лучше натереть на терке. Если выбирать мягкую моцареллу, ее можно порвать руками на небольшие кусочки.

4. Ветчину нарезать соломкой или квадратиками.

5. На разогретую сковороду влейте яично-овсяную массу (если у вас антипригарная сковорода, масло не пригодится). Накройте крышкой. Огонь должен быть средним.

6. Переверните основание для пиццы. Прямо на сковороде смажьте кетчупом или помидорами, посыпьте травами и выложите другую начинку. Сыр должен быть сверху.

7. Снова накройте сковороду крышкой и подождите, пока сыр растает.

Наслаждайтесь потрясающей полезной пиццей!

Простой рецепт бездрожжевой пиццы. Фото: google.com

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