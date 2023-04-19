Французький пиріг з цибулею — простий рецепт із секретним інгредієнтом

Він підкорив увесь світ: як приготувати французький цибулевий пиріг із секретним інгредієнтом
Цей французький цибулевий пиріг, без перебільшення, відомий на увесь світ. Він підкорив кулінарів та господинь своєю простотою у приготуванні та вишуканим смаком.
Розповідаємо рецепт смачного, корисного та соковитого цибулевого пирога із секретним інгредієнтом, який легко приготувати. Він ідеально підходить як на кожен день, так і на особливі дати та свята.
Французький пиріг з цибулею і сиром — рецепт
Інгредієнти:
- цибуля — 3 великі;
- яйця — 2 шт.;
- сир твердий — 200 г;
- вершкове масло — 200 г;
- вершки 20% — 150 мл;
- борошно — 300 г;
- вода — 0,5 л;
- сіль;
- оливкова олія.
На підготовку може піти трохи менш як дві години, а саме запікання пирога займе 40 хвилин.
Для цибулевого пирога найкраще підійдуть такі сири як Пармезан, Гауда. Можете віддати перевагу вашому улюбленому взяти більш ніжний або більш насичений, в залежності від того, який смак пирога бажаєте отримати в кінці.
Якщо додасте трішки подрібнених волоських горіхів чи пластівців мигдалю, то страва стане ще більш вишуканою.
Готуємо справжній французький пиріг з цибулею та сиром покроково:
1. Вершкове масло слід порізати середніми кубиками та висипати в глибоку миску. Воно не має бути занадто тверде, краще кімнатної температури.
2. До масла просіяти борошно і перемішати руками в дрібну крихту.
3. Далі у тісто додати воду кімнатної температури та дрібку солі.
4. Добре замісити тісто. Після зробити з нього кульку накрити харчовою плівкою та відправити "відпочивати" в холодильник на 50 хвилин.
5. Далі переходимо до приготування начинки. Цибулю очищаємо від лушпиння й дуже дрібно нарізаємо кубиком.
6. На розігріту з оливковою олією пательню висипаємо цибулю й смажимо до появи золотавої скоринки.
7. Тісто, що достатньо "відпочило", дістаємо з холодильника. Трохи присипаємо стіл борошном й розкочуємо тісто.
8. Тісто укладаємо в форму для випікання пирога. Найкраще обирати глибоку круглу форму, щоб можна було сформувати з тіста основу з бортиками.
9. Зробити виделкою кілька проколів та поставити в добре розігріту духовку на 10 хвилин. Важливо не перетримати тісто в духовці!
10. Дістаємо форму й висипаємо частину цибулі, рівномірно розподіляємо.
11. Натираємо сир на великій тертці та посипаємо зверху цибулю.
12. Третім шаром знову засипаємо цибулю.
13. На останок збиваємо яйця з сіллю та вершками й заливаємо сумішшю цибулевий пиріг.
14. Випікаємо наш французький пиріг 20 хвилин при температурі 180 градусів. Далі слід зменшити температуру до 160 градусів і готувати страву ще 10 хвилин.
15. В самому кінці посипаємо пиріг сиром Пармезан та зеленою цибулею.
Смачного!
Нагадаємо, ми писали рецепт надзвичайно ніжного та вишуканого пирога із весняною зеленню, сиром та яйцями.
Також ми ділилися рецептом солодкого та смачного пирога з сиром.