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Він підкорив увесь світ: як приготувати французький цибулевий пиріг із секретним інгредієнтом

19 квітня 2023 15:05
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Французький пиріг з цибулею — простий рецепт із секретним інгредієнтом
Найсмачніший французький цибулевий пиріг із сиром. Фото: food.pibig.info
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Цей французький цибулевий пиріг, без перебільшення, відомий на увесь світ. Він підкорив кулінарів та господинь своєю простотою у приготуванні та вишуканим смаком. 

Розповідаємо рецепт смачного, корисного та соковитого цибулевого пирога із секретним інгредієнтом, який легко приготувати. Він ідеально підходить як на кожен день, так і на особливі дати та свята. 

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Французький пиріг з цибулею і сиром — рецепт

Інгредієнти: 

  • цибуля — 3 великі;
  • яйця — 2 шт.;
  • сир твердий — 200 г;
  • вершкове масло — 200 г;
  • вершки 20% — 150 мл;
  • борошно — 300 г;
  • вода — 0,5 л;
  • сіль;
  • оливкова олія. 

На підготовку може піти трохи менш як дві години, а саме запікання пирога займе 40 хвилин. 

Для цибулевого пирога найкраще підійдуть такі сири як Пармезан, Гауда. Можете віддати перевагу вашому улюбленому взяти більш ніжний або більш насичений, в залежності від того, який смак пирога бажаєте отримати в кінці.  

Якщо додасте трішки подрібнених волоських горіхів чи пластівців мигдалю, то страва стане ще більш вишуканою.

 

Французький пиріг з цибулею і сиром — рецепт
Французький пиріг з цибулею і сиром — рецепт. Фото: google.com

Готуємо справжній французький пиріг з цибулею та сиром покроково: 

1. Вершкове масло слід порізати середніми кубиками та висипати в глибоку миску. Воно не має бути занадто тверде, краще кімнатної температури.   

2. До масла просіяти борошно і перемішати руками в дрібну крихту.

3. Далі у тісто додати воду кімнатної температури та дрібку солі. 

4. Добре замісити тісто. Після зробити з нього кульку накрити харчовою плівкою та відправити "відпочивати" в холодильник на 50 хвилин.

5. Далі переходимо до приготування начинки. Цибулю очищаємо від лушпиння й дуже дрібно нарізаємо кубиком.

6. На розігріту з оливковою олією пательню висипаємо цибулю й смажимо до появи золотавої скоринки.  

7. Тісто, що достатньо "відпочило", дістаємо з холодильника. Трохи присипаємо стіл борошном й розкочуємо тісто.  

8. Тісто укладаємо в форму для випікання пирога. Найкраще обирати глибоку круглу форму, щоб можна було сформувати з тіста основу з бортиками.  

9. Зробити виделкою кілька проколів та поставити в добре розігріту духовку на 10 хвилин. Важливо не перетримати тісто в духовці!

10. Дістаємо форму й висипаємо частину цибулі, рівномірно розподіляємо. 

11. Натираємо сир на великій тертці та посипаємо зверху цибулю. 

12. Третім шаром знову засипаємо цибулю.

13. На останок збиваємо яйця з сіллю та вершками й заливаємо сумішшю цибулевий пиріг. 

14. Випікаємо наш французький пиріг 20 хвилин при температурі 180 градусів. Далі слід зменшити температуру до 160 градусів і готувати страву ще 10 хвилин.

15. В самому кінці посипаємо пиріг сиром Пармезан та зеленою цибулею. 

Смачного!

 

Як приготувати французький цибулевий пиріг
Смачний цибулевий пиріг, родом з Франції. Фото: google.com

Нагадаємо, ми писали рецепт надзвичайно ніжного та вишуканого пирога із весняною зеленню, сиром та яйцями.

Також ми ділилися рецептом солодкого та смачного пирога з сиром

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