Французский пирог с луком — простой рецепт с секретным ингредиентом

Он покорил весь мир: как приготовить французский луковый пирог с секретным ингредиентом
Этот французский луковый пирог, без преувеличения, известен на весь мир. Он покорил кулинаров и хозяек своей простотой в приготовлении и изысканным вкусом.
Рассказываем рецепт вкусного, полезного и сочного лукового пирога с секретным ингредиентом, который легко приготовить. Он идеально подходит как на каждый день, так и на особые даты и праздники.
Французский пирог с луком и сыром — рецепт
Ингредиенты:
- лук — 3 больших;
- яйца — 2 шт.;
- сыр твердый — 200 г;
- сливочное масло — 200 г;
- сливки 20% — 150 мл;
- мука — 300 г;
- вода — 0,5 л;
- соль;
- оливковое масло.
На подготовку может уйти чуть менее двух часов, а именно запекание пирога займет 40 минут.
Для лукового пирога лучше подойдут такие сыры как Пармезан, Гауда. Можете предпочесть ваш любимый, взять более нежный или более насыщенный, в зависимости от того, какой вкус пирога хотите получить в конце.
Если добавите немного измельченных грецких орехов или хлопьев миндаля, то блюдо станет еще более изысканным.
Готовим настоящий французский пирог с луком и сыром пошагово:
1. Сливочное масло следует порезать средними кубиками и высыпать в глубокую миску. Оно не должно быть слишком жестким, лучше комнатной температуры.
2. К маслу просеять муку и перемешать руками в мелкую крошку.
3. Далее в тесто добавить воду комнатной температуры и щепотку соли.
4. Отлично замесить тесто. После сделать из него шарик накрыть пищевой пленкой и отправить "отдыхать" в холодильник на 50 минут.
5. Далее переходим к приготовлению начинки. Лук очищаем от шелухи и очень мелко нарезаем кубиком.
6. На разогретую с оливковым маслом сковороду высыпаем лук и жарим до появления золотистой корочки.
7. Достаточно "отдохнувшее" тесто достаем из холодильника. Немного присыпаем стол мукой и раскатываем тесто.
8. Тесто укладываем в форму для выпечки пирога. Лучше выбирать глубокую круглую форму, чтобы можно было сформировать из теста основание с бортиками.
9. Проделать несколько проколов и поставить в хорошо разогретую духовку на 10 минут. Важно не передержать тесто в духовке!
10. Достаем форму и высыпаем часть лука, равномерно распределяем.
11. Натираем сыр на большой терке и посыпаем сверху лук.
12. Третьим слоем снова засыпаем лук.
13. Напоследок взбиваем яйца с солью и сливками и заливаем смесью луковый пирог.
14. Выпекаем наш французский пирог 20 минут при температуре 180 градусов. Далее следует снизить температуру до 160 градусов и готовить блюдо еще 10 минут.
15. В самом конце посыпаем пирог сыром Пармезан и зеленым луком.
Приятного аппетита!
Напомним, мы писали рецепт нежнейшего и изысканного пирога с весенней зеленью, сыром и яйцами.
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