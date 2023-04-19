Французский пирог с луком — простой рецепт с секретным ингредиентом

Самый вкусный французский луковый пирог с сыром. Фото: food.pibig.info

Этот французский луковый пирог, без преувеличения, известен на весь мир. Он покорил кулинаров и хозяек своей простотой в приготовлении и изысканным вкусом.

Рассказываем рецепт вкусного, полезного и сочного лукового пирога с секретным ингредиентом, который легко приготовить. Он идеально подходит как на каждый день, так и на особые даты и праздники.

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Французский пирог с луком и сыром — рецепт

Ингредиенты:

лук — 3 больших;

яйца — 2 шт.;

сыр твердый — 200 г;

сливочное масло — 200 г;

сливки 20% — 150 мл;

мука — 300 г;

вода — 0,5 л;

соль;

оливковое масло.

На подготовку может уйти чуть менее двух часов, а именно запекание пирога займет 40 минут.

Для лукового пирога лучше подойдут такие сыры как Пармезан, Гауда. Можете предпочесть ваш любимый, взять более нежный или более насыщенный, в зависимости от того, какой вкус пирога хотите получить в конце.

Если добавите немного измельченных грецких орехов или хлопьев миндаля, то блюдо станет еще более изысканным.

Французский пирог с луком и сыром – рецепт. Фото: google.com

Готовим настоящий французский пирог с луком и сыром пошагово:

1. Сливочное масло следует порезать средними кубиками и высыпать в глубокую миску. Оно не должно быть слишком жестким, лучше комнатной температуры.

2. К маслу просеять муку и перемешать руками в мелкую крошку.

3. Далее в тесто добавить воду комнатной температуры и щепотку соли.

4. Отлично замесить тесто. После сделать из него шарик накрыть пищевой пленкой и отправить "отдыхать" в холодильник на 50 минут.

5. Далее переходим к приготовлению начинки. Лук очищаем от шелухи и очень мелко нарезаем кубиком.

6. На разогретую с оливковым маслом сковороду высыпаем лук и жарим до появления золотистой корочки.

7. Достаточно "отдохнувшее" тесто достаем из холодильника. Немного присыпаем стол мукой и раскатываем тесто.

8. Тесто укладываем в форму для выпечки пирога. Лучше выбирать глубокую круглую форму, чтобы можно было сформировать из теста основание с бортиками.

9. Проделать несколько проколов и поставить в хорошо разогретую духовку на 10 минут. Важно не передержать тесто в духовке!

10. Достаем форму и высыпаем часть лука, равномерно распределяем.

11. Натираем сыр на большой терке и посыпаем сверху лук.

12. Третьим слоем снова засыпаем лук.

13. Напоследок взбиваем яйца с солью и сливками и заливаем смесью луковый пирог.

14. Выпекаем наш французский пирог 20 минут при температуре 180 градусов. Далее следует снизить температуру до 160 градусов и готовить блюдо еще 10 минут.

15. В самом конце посыпаем пирог сыром Пармезан и зеленым луком.

Приятного аппетита!

Вкусный луковый пирог родом из Франции. Фото: google.com

Напомним, мы писали рецепт нежнейшего и изысканного пирога с весенней зеленью, сыром и яйцами.

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