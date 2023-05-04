Бельгийская вафля домашнего приготовления. Фото: Pexels

Бельгийские вафли – это вкусный и популярный десерт, ставший одним из самых известных блюд Бельгии. Их фантастический аромат вызывает невероятный аппетит, а вкус буквально сбивает с ног, поэтому уличные фаст-фуды в парках и местах отдыха буквально заманивают посетителей, готовя эту невероятную вафлю прямо на месте. Впрочем, вкусное бельгийское лакомство можно приготовить дома, а времени на это уйдет немногим больше, чем если бы вы ждали стоя в очереди к месту продажи вафель в парке или на пляже.

Вафли с хрустящей золотистой корочкой и нежным мягким центром можно подавать с фруктами, ягодами, мороженым, сливками, вареньем, сиропом или шоколадом.

Читайте также:

Рецепт бельгийских вафель опубликовал "Униан".

Ингредиенты

• Пшеничная мука – 280 г

• Сахар – 100 г

• Порошок для выпечки – 2 чайные ложки

• Соль – 1/4 чайной ложки

• Молоко – 240 мл

• Яйца – 2 шт.

• Ванильный экстракт – 1 чайная ложка

• Растительное масло – 120 мл

Как приготовить бельгийские вафли?

Рецепт бельгийских вафель. Фото: Pexels

1. Смешайте в большой миске муку, сахар, порошок для выпечки и соль.

2. Вбейте во вторую миску яйца и добавьте молоко, ванильный экстракт и растительное масло. Мешайте до однородности.

Шаг 3. Добавьте смесь из первой миски в другую и перемешайте так, чтобы тесто стало однородным.

Шаг 4. Разогрейте вафельный пресс по инструкции изготовителя. Если у вас нет специального устройства, то можно использовать обычную сковороду с рифленым основанием. Ее тоже нужно разогреть, ведь если вы положите тесто на холодную сковородку, то снизу вафля сгорит, а сверху останется сырой.

Шаг 5. Положите на форму 1/3 от теста и пеките до тех пор, пока вафля не станет золотистой. Обычно этот процесс занимает от 2 до 5 минут. Если готовите на сковороде, то на 1-2 минуте вафлю надо будет осторожно перевернуть.

Шаг 6. Выньте готовую вафлю из вафельной формы и выложите на решетку, чтобы она немного остыла. Испеките остальные две вафли.

Шаг 7. При подаче на стол десерт можно украсить кусками свежих фруктов, ванильным мороженым, сливочным кремом или растопленным шоколадом.

Приятного аппетита! Теперь у вас есть рецепт для приготовления настоящих бельгийских вафель на дому. Если первая вафля немного подгорит или не приготовится — не расстраивайтесь – вкус приходит с опытом. Удерживайте следующие две порции теста на вафельнице дольше или меньше, и две последующие порции точно получатся такими, как вы ожидали. Кстати, недавно мы писали, как приготовить котлеты по украинскому рецепту.