Як приготувати "Банофі пай" — рецепт

Як приготувати вершковий пиріг. Фото: Pexels

"Банофі пай" з’явився в Англії в 1970-х роках. Його рецепт придумала власниця маленької кав'ярні "The Hungry Monk". Вона створила цей пиріг як десерт для свого кафе, втім вже скоро рецепт став настільки популярним, що пиріг почали готувати та в інших закладах харчування. Тоді пиріг і отримав назву "банофі", що означає "банановий", та став офіційним десертом кав'ярні. Сьогодні розкажемо як приготувати "Банофі пай" вдома.

Рецепт було опублікувано в "Baziliks".

Читайте також:

Інгредієнти

• Печиво з корицею — 250 г

• Масло — 100 г

• Цукор — 150 г

• Вершки (33% жирності) — 200 мл

• Банани — 2-3 шт.

• Згущене молоко — на смак

• Шоколадний порошок — на смак

• Кондитерський крем — 300 г

Як приготувати "Банофі пай"?

Крок 1: : Розтопіть вершкове масло у мікрохвильовці або на водяній бані до стану м’якої маси.

Крок 2: Розімніть печиво на дрібні крихти та змішайте його з розтопленим маслом.

Крок 3: Розподіліть суміш печива та масла на дно та бічні стінки форми для пирога, ретельно вдавлюючи. Дайте охолонути, адже чим холоднішими будуть компоненти — тим кращим вийде пісочне тісто.

"Банофі пай". Фото: Pexels

Крок 4: Поки основа пирога остуджується приготуйте карамельний соус. Для цього розігрійте цукор на сковорідці на середньому вогні, не забуваючи помішувати. Як тільки цукор повністю розтопиться до стану карамелі (до карамелевого кольору) додайте в нього вершки та помішуйте доти, поки складники не зіллються, а потім зніміть сковорідку з вогню та залиште соус остуджуватись.

Крок 5: Коли основа пирога буде готова спочатку викладіть на основу шар згущеного молока, а потім наріжте банани шматочками та розкладіть їх на дні пирога.

Крок 6: Покрийте банани шаром вершків, а зверху — кондитерським кремом, рівномірно розподіляючи його по всій поверхні пирога.

Крок 7: Полийте пиріг охолодженим карамельним соусом (або зберігайте соус окремо та поливайте кожну порцію при подачі на стіл. Присипте пиріг шоколадним порошком.

Отже, наш "Банофі пай" готовий. Він має чудову текстуру та смак, що здатен здивувати навіть найвибагливіших гурманів. Смачного!

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як приготувати легкі й смачні японські солодощі: цукерки Нама та десерт "Краплина дощу". На приготування цих десертів теж не піде багато часу!