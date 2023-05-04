Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Кухня arrow "Банофи пай" – пирог, который не нужно печь arrow

"Банофи пай" – пирог, который не нужно печь

4 мая 2023 15:50
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как приготовить банофи пай?
Как приготовить сливочный пирог. Фото: Pexels
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

"Банофи пай" появился в Англии в 1970-х годах. Его рецепт придумала владелица маленького кафе "The Hungry Monk". Повариня создала этот пирог как десерт для своего кафе, впрочем, уже скоро рецепт стал настолько популярным, что его начали готовить и в других заведениях питания. Блюдо получило название "банофи", что означает "банановый", и стало официальным десертом "Голодного Монаха". Сегодня расскажем, как приготовить "Банофи пай" дома.

Рецепт опубликовали в "Baziliks".

Читайте также:

Ингредиенты

• Печенье с корицей – 250 г
• Масло - 100 г
• Сахар – 150 г
• Сливки (33% жирности) – 200 мл
• Бананы – 2-3 шт.
• Сгущенка — по вкусу
• Шоколадный порошок – по вкусу
• Кондитерский крем – 300 г

Как приготовить "Банофи пай"?

Шаг 1: Растопите сливочное масло в микроволновке или на водяной бане до состояния мягкой массы.

Шаг 2: Разомните печенье на мелкие крошки и смешайте с растопленным маслом.

Шаг 3: Распределите смесь печенья и масла по дну и боковым стенкам пирога, тщательно вдавливая. Дайте остыть, ведь чем холоднее будут компоненты — тем лучше получится песочное тесто.

пирог с бананами
"Бонофи пай". Фото: Pexels

Шаг 4: Пока основа пирога остужается, приготовьте карамельный соус. Для этого разогрейте сахар на сковороде на среднем огне, не забывая помешивать. Как только сахар полностью растопится до состояния карамели добавьте в него сливки и помешивайте до тех пор, пока составляющие не сольются, а затем снимите сковороду с огня и оставьте соус остужаться.

Шаг 5: Когда основа пирога будет готова сначала выложите на нее слой сгущенки, а затем нарежьте бананы кусочками и разложите их на дне пирога.

Шаг 6: Покройте бананы слоем сливок, а сверху – кондитерским кремом, равномерно распределяя его по всей поверхности пирога.

Шаг 7: Полейте пирог охлажденным карамельным соусом (или храните соус отдельно и поливайте каждую порцию при подаче на стол). Присыпьте пирог шоколадным порошком.

Итак, наш "Банофи пай" готов. У него прекрасная текстура и вкус, способный удивить даже самых требовательных гурманов. Приятного аппетита!

Напомним, недавно мы писали о том, как приготовить легкие и вкусные японские сладости: конфеты Нама и десерт "Капля дождя". На приготовление этих десертов тоже не уйдет много времени!

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас