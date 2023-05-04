Как приготовить сливочный пирог. Фото: Pexels

"Банофи пай" появился в Англии в 1970-х годах. Его рецепт придумала владелица маленького кафе "The Hungry Monk". Повариня создала этот пирог как десерт для своего кафе, впрочем, уже скоро рецепт стал настолько популярным, что его начали готовить и в других заведениях питания. Блюдо получило название "банофи", что означает "банановый", и стало официальным десертом "Голодного Монаха". Сегодня расскажем, как приготовить "Банофи пай" дома.

Рецепт опубликовали в "Baziliks".

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Ингредиенты

• Печенье с корицей – 250 г

• Масло - 100 г

• Сахар – 150 г

• Сливки (33% жирности) – 200 мл

• Бананы – 2-3 шт.

• Сгущенка — по вкусу

• Шоколадный порошок – по вкусу

• Кондитерский крем – 300 г

Как приготовить "Банофи пай"?

Шаг 1: Растопите сливочное масло в микроволновке или на водяной бане до состояния мягкой массы.

Шаг 2: Разомните печенье на мелкие крошки и смешайте с растопленным маслом.

Шаг 3: Распределите смесь печенья и масла по дну и боковым стенкам пирога, тщательно вдавливая. Дайте остыть, ведь чем холоднее будут компоненты — тем лучше получится песочное тесто.

"Бонофи пай". Фото: Pexels

Шаг 4: Пока основа пирога остужается, приготовьте карамельный соус. Для этого разогрейте сахар на сковороде на среднем огне, не забывая помешивать. Как только сахар полностью растопится до состояния карамели добавьте в него сливки и помешивайте до тех пор, пока составляющие не сольются, а затем снимите сковороду с огня и оставьте соус остужаться.

Шаг 5: Когда основа пирога будет готова сначала выложите на нее слой сгущенки, а затем нарежьте бананы кусочками и разложите их на дне пирога.

Шаг 6: Покройте бананы слоем сливок, а сверху – кондитерским кремом, равномерно распределяя его по всей поверхности пирога.

Шаг 7: Полейте пирог охлажденным карамельным соусом (или храните соус отдельно и поливайте каждую порцию при подаче на стол). Присыпьте пирог шоколадным порошком.

Итак, наш "Банофи пай" готов. У него прекрасная текстура и вкус, способный удивить даже самых требовательных гурманов. Приятного аппетита!

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