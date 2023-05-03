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Не сушами єдиними: японські солодощі, які можна приготувати за 10 хвилин

3 травня 2023 06:31
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Рецепт японських цукерок: Нама та "Краплина дощу"
Десерт, який можна з'їсти після суш. Фото: depositfotos.
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Якщо ви вже побували у всіх можливих суші-барах і спробували усі можливі види суш це ще не означає, що японська кухня більше нічим вас не здивує. Як щодо солодощів? Більшість японських десертів легкі, корисні для здоров’я та дуже прості у приготуванні. До вашої уваги два незвичні рецепти, які точно не залишать вас байдужими.

Японські цукерки Нама

Японці готують Нама виключно з натуральних компонентів без додавання консервантів або інших штучних добавок. Серед інгредієнтів високоякісний шоколад та молочні продукти, тому за смаком цей десерт нагадує шоколадне морозиво. Цукерки мають м'яку та кремову текстуру.

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Інгредієнти

  • Шоколад: 200 грамів (чорний, молочний або білий)
  • Цукор: 50 грамів
  • Масло: 50 грамів
  • Вершки: 200 грамів
  • Какао-порошок: 20 грамів

Крок 1: Розтопіть шоколад та вершки на водяній бані. Додайте масло та цукор та мішайте до однорідності.

Крок 2: Додайте до отриманої суміші какао-порошок та мішайте до тих пір, поки не утвориться однорідна маса.

Крок 3: Перелийте отриману суміш у форму та залиште її в холодильнику на кілька годин (до повного застигання).

Крок 4: Коли маса затвердіє розріжте її на рівні шматочки й витягніть цукерки з форми.

Краплина дощу
Яка на смак "Краплина дощу"? Фото — depositfotos.

"Крапля дощу"

Крапля дощу ("Mizu Shingen Mochi") це прозоре кришталеве желе, що нагадує краплю дощу. Страву готують із води, цукру та желатину, тому вона має дуже ніжний та легкий смак. Десерт також славиться своєю низькою калорійністю, що робить його популярним серед любителів здорового способу життя.

Інгредієнти

  • Агар-агар: 10 г
  • Вода: 300 мл
  • Коричневий цукор: 110 г
  • Вода: 60 мл
  • Соєва мука: 3-4 ст. ложки

Крок 1: Розчиніть желатин у 1/2 стакана холодної води й залиште його на 10 хвилин.

Крок 2: Додайте до желатину 2 столові ложки цукру та мішайте доти, доки він не розчиниться.

Крок 3: Додайте ще 1,5 склянки води та мішайте поки желатин не розчиниться.

Крок 4: Перелийте суміш в каструлю та грійте її на середньому вогні, постійно помішуючи. Коли суміш закипить зменште вогонь і потримайте желе на плиті ще пару хвилин.

Крок 6: Зніміть каструлю з вогню та залийте отриману суміш у спеціальну форму (традиційно це напівсфера).

крапля дощу
Десерт можна прикрасити квітами чи фруктами. Фото — depositfotos. 

Крок 7: Поставте желе у холодильник на 2 години.

Крок 8: Для того, щоб видобути краплю з форми, занурте посуд в гарячу воду на декілька секунд і почекайте, поки желе не відійде від стінок.

Крок 9: Вийміть краплю з форми та прикрасьте її свіжими фруктами, м'ятним листям та медом.

"Краплю дощу" слід з'їсти відразу ж після її виймання з форми. Десерт має дуже легку та освіжаючу текстуру, тому він ідеально підходить для теплих весняних днів.

До речі, нещодавно ми писали про українську кухню. Цікаві рецепти — тут 

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